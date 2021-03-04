Sau ngày 3/3: Top con giáp được thần may mắn gọi tên, hỷ sự lâm môn, muốn cản cũng không được

Tâm linh - Tử vi 04/03/2021 11:48

Số trời đã định, từ 3/3 trở đi những con giáp may mắn này sẽ được thần tài đeo bám, làm đâu thắng đó, muốn khổ cũng không được.

Song hỷ lâm môn, thần tài nhét tiền vào tay nên từ 3/3 trở đi những con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, công việc hanh thông thuận lợi bất ngờ. 

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Cát tinh soi chiếu, quý nhân tương hỗ nên con giáp giàu có này sẽ có tiền bạc rủng rỉnh đến mức tiêu xả láng cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

2 tháng đầu năm 2021 Tý liên tục gặp chuyện không như ý, làm gì cũng bị phá hoại, thất bại ê chề. Thế nhưng, từ 3/3 trở đi con giáp may mắn này sẽ được thần tài chiếu cố, nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Tý đừng tiếc những mối quan hệ độc hại, cũng đừng tiếc của bởi nhờ có chuyện tranh đoạt lợi ích bạn mới nhận ra bộ mặt thật của phường tiểu nhân. Cát tinh soi chiếu, quý nhân tương hỗ nên con giáp giàu có này sẽ có tiền bạc rủng rỉnh đến mức tiêu xả láng cũng không hết. 

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Dậu quơ tay hốt bạc, tài vận khởi sắc rực rỡ huy hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu mang mệnh Kim, chủ tài lộc nên dù sinh ra trong gia đình nghèo hèn nhưng nhờ phấn đấu không ngừng họ vẫn có cuộc sống sung túc. Sau khi kết hôn, nhờ bạn đời có điều kiện nên Dậu một bước đổi đời, thoát kiếp nghèo trong chớp mắt.

Số trời đã định, tháng 3/2021 chính là thời hoàng kim để Dậu quơ tay hốt bạc, tài vận khởi sắc rực rỡ huy hoàng. Giàu lên cực nhanh, tiền ùa vào két nên Dậu cứ thế mà phất, phát tài cực to. 

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Tháng 3 phúc lộc song toàn nên con giáp may mắn này sẽ có tài lộc nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nổi tiếng là con giáp khôn ngoan, bản lĩnh và có gan làm giàu nên Tỵ tự thân lập nghiệp, cuộc sống viên mãn ấm êm mà chẳng cần bợ đỡ ai. Càng dám nghĩ dám làm, dám liều lĩnh với những dự định của mình Tỵ càng lắm của nhiều tiền.

Tân Sửu 2021 hoan hỷ, tháng 3 phúc lộc song toàn nên con giáp may mắn này sẽ có tài lộc nở rộ, thu về một khoản lợi nhuận cực lớn từ công việc làm ăn của mình.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Được thần tài chiếu cố nên con đường kiếm tiền, làm giàu của 3 con giáp này sẽ hanh thông thuận lợi, chuẩn bị đổi vận

Được thần tài chiếu cố nên con đường kiếm tiền, làm giàu của 3 con giáp này sẽ hanh thông thuận lợi, chuẩn bị đổi vận

Dù là người làm công ăn lương hay đứng ra kinh doanh những con giáp may mắn này cũng sẽ đạt đươc mục tiêu tài chính của mình, mua nhà sắm xe liền tay.

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