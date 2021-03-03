Top con giáp chuẩn bị đón vận may rực rỡ, tài lộc đầy tay, làm ăn phát tài trong 3 tháng tới

Trong 3 tháng tới, nhờ có thần tài chiếu cố, quý nhân tương trợ nên những con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Thăng chức tăng lương, thu nhập cải thiện đáng kể nên những con giáp may mắn này muốn nghèo cũng khó, cứ thế mà giàu ú ụ. Tiền ùn ùn chui vào túi, cả năm song hỷ lâm môn nên con giáp giàu sang này sẽ gia nhập giới thượng lưu - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Trời sinh Tý là con giáp thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu. Dẫu bị đời vùi dập, tiểu nhân hãm hại, cấp trên chèn ép vẫn không thể cản đường đến với thành công của Tý. Thế nên, càng can trường Tý sẽ càng phát tài, thu nhập tăng chóng mặt.

Tử vi năm Tân Sửu 2021 chỉ rõ, trong 3 tháng tới Tý sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Làm gì cũng thành công vang dội, tiền ùn ùn chui vào túi, cả năm song hỷ lâm môn nên con giáp giàu sang này tha hồ ăn sung mặc sướng, gia nhập giới thượng lưu. Sửu từng bước khẳng định năng lực chốn công sở, được cấp trên ghi nhận - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Lương thiện, thật thà, có chính kiến nên ai muốn thêu dệt thị phi, bàn tán chuyện thiên hạ Sửu cũng không bận tâm. Thậm chí, dù trở thành con mồi để những kẻ ghen ăn tức ở nói xấu Sửu cũng chẳng đoái hoài mà chỉ tập trung làm tốt việc của mình.

Nhờ thế, Sửu từng bước khẳng định năng lực chốn công sở, được cấp trên ghi nhận. Từ tháng 3/2020 con giáp giàu có này sẽ có tài vận cực vượng, kiếm được món lợi nhuận khổng lồ từ việc đầu tư kinh doanh trước đó. Mão hãy tận dụng thời cơ nghìn năm có một, thiên thời – địa lợi – nhân hòa này để vét cạn túi thần tài - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Là người vị tha, không thích chấp nhặt, làm lớn chuyện nên Mão được xem là con giáp có tấm lòng thiện lương, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Nhờ thế, Mão tích được nhiều công đức, trời Phật "cưng như trứng mỏng". Trong 3 tháng tới, nhờ được sao tốt chiếu mệnh nên tài lộc của Mão sẽ vượng lên thấy rõ. Mão hãy tận dụng thời cơ nghìn năm có một, thiên thời – địa lợi – nhân hòa này để vét cạn túi thần tài. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp may mắn tới tấp, lộc lá sum sê, ví lúc nào cũng chật cứng tiền Số trời đã định, nếu thuộc những con giáp may mắn này gia chủ sẽ làm chơi hưởng thật, phú quý tìm đến tận cửa khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

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