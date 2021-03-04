Tử vi tháng 2 âm lịch: Những con giáp 'đạp trúng hố vàng', tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 04/03/2021 06:33

Bước sang tháng 2 năm Tân Sửu 2021, những con giáp may mắn này sẽ được thần tài điểm tên trong sổ vàng, làm gì cũng giàu ú ụ.

Song hỷ lâm môn, làm ăn vượng phát, tháng 2 âm lịch nằm trên đống vàng, đời sang trang mới chính là lộc lá mà 3 con giáp may mắn chạm đỉnh này có được. 

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Dậu sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đời sang trang chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Có tâm cơ, có gan làm giàu và không ngại gian khổ nên dù sinh ra trong khổ cực, lớn lên trong nghèo khó nhưng sau ngưỡng 26 Dậu đã có cuộc sống ổn định, đủ đầy. Bước sang năm Tân sửu 2021, con giáp giàu có này sẽ liên tiếp được thần tài rót lộc, phú quý tìm đến tận cửa.

Chỉ cần chí thú làm ăn, không ngại dấn thân và biết cách đối nhân xử thế Dậu sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đời sang trang chỉ sau một đêm. 

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Tiền ùn ùn chui vào túi, vạn sự như ý, phúc lộc tề tựu nên Dần muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tháng đầu năm Tân Sửu làm ăn khó khăn, xôi hỏng bỏng không nhưng Dần đừng vội chán nản. Hãy cứ kiên định với mục tiêu đã đề ra, hãy cứ vững vàng trước sóng gió rồi Dần sẽ được đáp đền xứng đáng với công việc suôn sẻ, lợi nhuận tăng ầm ầm trong tháng 2 âm lịch.

Hết tháng Giêng là hết khổ, từ 0h ngày 1/2 âm lịch con giáp giàu sang này sẽ phất lên ngoạn mục. Tiền ùn ùn chui vào túi, vạn sự như ý, phúc lộc tề tựu nên Dần muốn khổ cũng không được. 

con giap may man 3
Thìn sẽ ấm êm thuận hòa, hạnh phúc ngất ngây khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tài lộc thăng tiến, vận đỏ như son nên dù làm thuê hay tự đứng ra kinh doanh con giáp may mắn này cũng vượng lộc vượng tài, ăn nên làm ra. Làm chơi chơi mà lợi nhuận kếch xù, làm sương sương mà tiền tỷ trong tay nên Thìn chỉ việc may túi ba gang để chứa.

Không chỉ tài lộc, đường tình duyên của Thìn sẽ ấm êm thuận hòa, hạnh phúc ngất ngây khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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