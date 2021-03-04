Được thần tài chiếu cố nên con đường kiếm tiền, làm giàu của 3 con giáp này sẽ hanh thông thuận lợi, chuẩn bị đổi vận

Tâm linh - Tử vi 04/03/2021 07:37

Dù là người làm công ăn lương hay đứng ra kinh doanh những con giáp may mắn này cũng sẽ đạt đươc mục tiêu tài chính của mình, mua nhà sắm xe liền tay.

Tân Sửu 2021 sẽ mở ra trang mới có 3 con giáp may mắn này. Chẳng những gặp thời đổi vận, tình tiền lên hương họ còn có cơ may trúng số độc đắc, có tiền tỷ chỉ sau một đêm. 

con giap may man 1
Ngọ đừng ngần ngại thử thách bản thân, cũng đừng sợ thất bại bởi cơ hội làm giàu đang chờ bạn phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ ham chơi, bất cần là thế nhưng một khi đã tập trung cho công việc sẽ dốc cạn tâm sức. Thế nên, Ngọ được cấp trên đánh giá cao, Tân Sửu 2021 vận trình tăng vọt, cơ hội thăng quan tiến chức tìm đến tận cửa.

Vận may tài vận còn giúp con giáp giàu có này ngập trong biển tiền trong tháng 3/2021. Vậy nên, Ngọ đừng ngần ngại thử thách bản thân, cũng đừng sợ thất bại bởi cơ hội làm giàu đang chờ bạn phía trước. 

con giap may man 2
Làm ăn vượng phát, tài lộc nở rộ nên con giáp giàu sang này sẽ có một năm rực rỡ huy hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Có mệnh phú quý, được thần tài phù trợ nên Tỵ đi đến đâu cũng được yêu thương, che chở. Những ngày đầu năm không thuận lợi, liên tục bị tiểu nhân quấy phá nên Tỵ lành ít dữ nhiều, tiền tài tiêu tán, thậm chí phải ôm nợ vào người.

May mắn thay, từ hôm nay trở đi Tỵ sẽ phất lên cực nhanh, chạm đỉnh vinh quang. Làm ăn vượng phát, tài lộc nở rộ nên con giáp giàu sang này sẽ có một năm rực rỡ huy hoàng, tiền bạc cứ thế đổ về túi ào ào. 

con giap may man 3
Dậu sẽ gặt hái được những thành tựu đáng nể, việc thăng quan tiến chức là điều hiển nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận may ập đến dồn dập nên Dậu muốn tránh cũng không được. Hơn cả, nhờ có cát tinh soi chiếu nên Dậu sẽ phát tài phát lộc, có cơ hội tự làm đại gia chỉ sau một đêm khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. Không chỉ tài lộc, vận đào hoa đeo bám còn giúp Dậu có những ngày hạnh phúc ngất ngây.

Chỉ cần chớp lấy thời cơ, nỗ lực hết mình thì Dậu sẽ gặt hái được những thành tựu đáng nể, việc thăng quan tiến chức là điều hiển nhiên.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Top con giáp chuẩn bị đón vận may rực rỡ, tài lộc đầy tay, làm ăn phát tài trong 3 tháng tới

Top con giáp chuẩn bị đón vận may rực rỡ, tài lộc đầy tay, làm ăn phát tài trong 3 tháng tới

Trong 3 tháng tới, nhờ có thần tài chiếu cố, quý nhân tương trợ nên những con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   Tân Sửu 2021 con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 18 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 18 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 48 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt