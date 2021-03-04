Sách trời định rõ: 3 con giáp phúc lộc đầy tay, tiền vàng chật két trong nửa đầu năm 2021

Nửa đầu năm 2021 chính là thời huy hoàng giúp 3 con giáp may mắn này quơ tay hốt bạc, giàu có viên mãn, muốn gì được nấy.

Làm sương sương mà tiền tài ngập két, làm chơi chơi mà của nả ập xuống đầu nên nửa đầu năm Tân Sửu 2021 của con giáp may mắn này sẽ rực rỡ hanh thông, sung túc đủ đầy. Thăng tiến, thành công, hạnh phúc nồng nàn là những gì trời đã an bài cho Hợi - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Lạc quan, yêu đời và biết nghĩ cho người khác nên Hợi có mối quan hệ rộng, quý nhân sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào họ gặp khó khăn. Tuy nhiên, Hợi đừng dễ dàng tin tưởng người ngoài, cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo bị lừa gạt.

Năm cũ đã qua, bước sang Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, may túi ba gang mà đựng. Thăng tiến, thành công, hạnh phúc nồng nàn là những gì trời đã an bài cho Hợi. Mão thức trắng đêm để đếm tiền, phải mua thêm két sắt để chứa là điều hiển nhiên - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Dĩ hòa vi quý, sống biết trước biết sau và cực nhạy bén trước thời cuộc nên Mão dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh cũng vượng lộc vượng tài. Nhờ được ơn trên soi chiếu nên càng thiện lương Mão sẽ càng đắc tài đắc lộc.

Số phận an bài, 6 tháng đầu năm có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên những quyết định làm ăn kinh doanh của Mão đều mang về cho họ lợi nhuận khổng lồ. Thức trắng đêm để đếm tiền, phải mua thêm két sắt để chứa là điều hiển nhiên. Mùi cũng đừng nản lòng bởi nhà cao cửa rộng, tiền đồ rộng mở đang chờ bạn phía trước - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Sống tử tế, chân thành, không bao giờ dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại ai nên càng về hậu vận Mùi càng đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông. Tân Sửu 2021 là năm may mắn để con giáp tài năng này phát triển sự nghiệp, thực hiện những dự định bấy lâu nay ấp ủ. Song hỷ lâm môn, nửa đầu năm phú quý phát tài, nửa cuối năm nằm trên đống vàng là lá số tử vi của Mùi. Thế nên, dù hiện tại không như ý Mùi cũng đừng nản lòng bởi nhà cao cửa rộng, tiền đồ rộng mở đang chờ bạn phía trước. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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