Sách trời định rõ: 3 con giáp phúc lộc đầy tay, tiền vàng chật két trong nửa đầu năm 2021

Tâm linh - Tử vi 04/03/2021 16:12

Nửa đầu năm 2021 chính là thời huy hoàng giúp 3 con giáp may mắn này quơ tay hốt bạc, giàu có viên mãn, muốn gì được nấy.

Làm sương sương mà tiền tài ngập két, làm chơi chơi mà của nả ập xuống đầu nên nửa đầu năm Tân Sửu 2021 của con giáp may mắn này sẽ rực rỡ hanh thông, sung túc đủ đầy. 

con giap may man 1
Thăng tiến, thành công, hạnh phúc nồng nàn là những gì trời đã an bài cho Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Lạc quan, yêu đời và biết nghĩ cho người khác nên Hợi có mối quan hệ rộng, quý nhân sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào họ gặp khó khăn. Tuy nhiên, Hợi đừng dễ dàng tin tưởng người ngoài, cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo bị lừa gạt.

Năm cũ đã qua, bước sang Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, may túi ba gang mà đựng. Thăng tiến, thành công, hạnh phúc nồng nàn là những gì trời đã an bài cho Hợi. 

con giap may man 2
Mão thức trắng đêm để đếm tiền, phải mua thêm két sắt để chứa là điều hiển nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dĩ hòa vi quý, sống biết trước biết sau và cực nhạy bén trước thời cuộc nên Mão dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh cũng vượng lộc vượng tài. Nhờ được ơn trên soi chiếu nên càng thiện lương Mão sẽ càng đắc tài đắc lộc.

Số phận an bài, 6 tháng đầu năm có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên những quyết định làm ăn kinh doanh của Mão đều mang về cho họ lợi nhuận khổng lồ. Thức trắng đêm để đếm tiền, phải mua thêm két sắt để chứa là điều hiển nhiên. 

con giap may man 3
Mùi cũng đừng nản lòng bởi nhà cao cửa rộng, tiền đồ rộng mở đang chờ bạn phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sống tử tế, chân thành, không bao giờ dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại ai nên càng về hậu vận Mùi càng đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông. Tân Sửu 2021 là năm may mắn để con giáp tài năng này phát triển sự nghiệp, thực hiện những dự định bấy lâu nay ấp ủ.

Song hỷ lâm môn, nửa đầu năm phú quý phát tài, nửa cuối năm nằm trên đống vàng là lá số tử vi của Mùi. Thế nên, dù hiện tại không như ý Mùi cũng đừng nản lòng bởi nhà cao cửa rộng, tiền đồ rộng mở đang chờ bạn phía trước.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Sau ngày 3/3: Top con giáp được thần may mắn gọi tên, hỷ sự lâm môn, muốn cản cũng không được

Sau ngày 3/3: Top con giáp được thần may mắn gọi tên, hỷ sự lâm môn, muốn cản cũng không được

Số trời đã định, từ 3/3 trở đi những con giáp may mắn này sẽ được thần tài đeo bám, làm đâu thắng đó, muốn khổ cũng không được.

Xem thêm
Từ khóa:   Tân Sửu 2021 con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 20 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 49 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng