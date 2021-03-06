Tân Sửu 2021 hoan hỷ, 3 nàng giáp sinh con vào năm nay sẽ giúp sự nghiệp bố thăng hoa, tài lộc mẹ như ý, gia đạo thuận hòa

Tâm linh - Tử vi 06/03/2021 10:34

Phụ nữ tuổi này sinh con vào năm Tân Sửu 2021 không chỉ hợp mệnh với bố mẹ mà con sẽ là đứa trẻ thông minh, giỏi giang và vô cùng hiếu thuận.

Sinh con năm Tân Sửu 2021 sẽ giúp những nàng giáp này đại cát đại lợi, chẳng những có cơ hội đổi đời, phát tài phát lộc mà còn hạnh phúc viên mãn. 

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Mẹ tuổi Tý sinh con tuổi Sửu là hai tuổi nhị hợp, có thể bổ trợ và mang lại may mắn cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Ai cũng phải kiêng nể sự sắc sảo, quyết đoán của Tý trong công việc. Dù là phụ nữ nhưng sức làm việc của Tý không hề thua kém nam nhi, thậm chí trong một số lĩnh vực họ còn vượt trội hẳn so với người khác. Đây là lý do vì sao ngay từ khi còn độc thân Tý đã có của ăn của để, thành công vang dội.

Là con giáp vượng phu ích tử nên dù ra ngoài quyền lực đến mấy thì khi về nhà Tý vẫn là người vợ hiền dâu thảo, chăm sóc gia đình chu toàn. Mẹ tuổi Tý sinh con tuổi Sửu là hai tuổi nhị hợp, có thể bổ trợ và mang lại may mắn cho nhau. Thế nên, nếu đang có ý định sinh con, Tý hãy cân nhắc.  

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Mẹ tuổi Tỵ sẽ có tài vận đỏ chót như son, được chồng cưng yêu chiều chuộng, gia đình thuận hòa như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp khôn ngoan, có gan làm giàu và cực cầu toàn. Thế nên, ai khổ mặc ai, trước ngưỡng 35 con giáp tài năng này đã có tiền tỷ trong tay, nhà cao cửa rộng. Dù giàu có, lắm của nhiều tiền nhưng Tỵ chẳng hề hơn thua với ai, sống tử tế chân thành nên ai cũng quý mến.

Tân Sửu 2021, nếu mẹ tuổi Tỵ sinh con sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống. Tài vận đỏ chót như son, được chồng cưng yêu chiều chuộng, gia đình thuận hòa như ý. 

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Em bé sinh ra chính là thần tài tái thế, mang đến tài lộc cho cả bố lẫn mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu là người sống trọng nghĩa trọng tình, sẵn sàng hy sinh cho hạnh phúc gia đình. Thế nên, cô ấy biết “cơm sôi nhỏ lửa”, không quát tháo hằn học, càng không lèm bèm với chồng. Càng chung sống, nàng Dậu càng khiến chồng chết mê chết mệt, nửa bước không rời.

Tân Sửu 2021 sẽ mở ra trang mới cho đời Dậu. Vì là năm tam hợp nên nếu đã có người yêu, đây chính là năm cực thích hợp để nên vợ thành chồng. Nếu đã kết hôn, đây là thời điểm sinh con tuyệt vời nhất. Em bé sinh ra chính là thần tài tái thế, mang đến tài lộc cho cả bố lẫn mẹ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Trước có thần tài chiếu cố, sau có quý nhân phù trợ, top con giáp may mắn này sẽ có năm Tân Sửu 2021 làm đâu thắng đó, bội thu tài lộc.

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