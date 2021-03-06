Tử vi Chủ Nhật ngày 7/3/2021 của 12 con giáp: Hợi tài khoản nhân đôi, Thìn giàu sang chạm đỉnh

Tử vi ngày mới dự báo, bị sao Kiếp Tài bám gót nên Tý cần thận trọng trong mọi điều, đừng vì một phút lơ là mà phạm phải sai lầm nghiêm trọng, họa ập xuống đầu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 7/3/2021 của 12 con giáp lúc hung lúc cát, bản mệnh cần lường trước những gì sẽ xảy đến để tìm cách đề phòng, giải quyết.

Sửu nổi tiếng là con giáp chăm chỉ, cần cù và cầu tiến nên dù làm thuê hay làm chủ cũng có công danh xán lạn, tài lộc sinh sôi. Thần tài đưa đường chỉ lối nên tử vi mới nhất, Chủ Nhật ngày 7/3 của Sửu sẽ ngập trong nhung lụa.

Chỉ cần vượt qua Chủ Nhật, Tý sẽ đón nhận tuần mới với tin vui tài lộc gõ cửa, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ.

Tuy nhiên, trong ngày hôm nay Sửu phải thận trọng kẻo tiểu nhân đeo bám thêu dệt thị phi gây mất uy tín, danh dự bản thân, con giáp này cần thận trọng lời ăn tiếng nói của mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 7/3/2021 của tuổi Dần

Dù không có đột phá nhưng nhìn chung vận tài lộc của Dần khá ổn định. Thu nhập tăng nhẹ, có cơ hội mới trong sự nghiệp nên Dần hãy chớp lấy ngay.

Vận tình duyên khởi sắc sẽ giúp Dần hạnh phúc viên mãn, vui vẻ yêu đời khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen với bạn.

Thần tài nâng đỡ sẽ giúp con giáp giàu có này lộc lá đầy nhà, tiền tài viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 7/3/2021 của tuổi Mão

Mão đừng quá nóng nảy, cũng đừng dại nói hết những gì mình đang nghĩ trong đầu ra kẻo tiểu nhân sẽ chớp lấy cơ hội để trù dập, gieo tiếng xấu cho bạn. Chỉ cần tránh xa thị phi, giữ bình tĩnh Mão sẽ vượt qua kiếp nạn.

Cuối tuần nhiều trắc trở nhưng hết hôm nay thần tài nâng đỡ sẽ giúp con giáp giàu có này lộc lá đầy nhà, tiền tài viên mãn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 7/3/2021 của tuổi Thìn

Chủ Nhật là ngày tam hợp nên Thìn sẽ làm đâu thắng đó, kinh doanh một vốn bốn lời. Sự nghiệp vô cùng thuận lợi sẽ dọn đường cho công danh rộng mở, bổng lộc ập xuống đầu con giáp giàu sang này tới tấp.

Ai khổ mặc ai, Thìn vẫn vươn mình làm đại gia, giàu sang chạm đỉnh chỉ sau một đêm khiến ngay chính họ còn ngỡ ngàng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 7/3/2021 của tuổi Tỵ

May mắn tìm đến tận cửa, quý nhân che chở nên ngày cuối tuần của Tỵ sẽ suôn sẻ vui vẻ. Nằm chơi tiền rơi trúng đầu, buổi sáng lộc nhỏ, buổi tối lộc to tự giác ghé thăm nhà Tỵ.

Vậy nên, dù hiện tại mệt mỏi chán chường đến mấy Tỵ cũng đừng lo lắng bởi phúc lộc trời cho đang chờ bạn phía trước.

Con giáp đen đủi này có tử vi ngày mới thiếu trước hụt sau, tiền tài tiêu tán - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 7/3/2021 của tuổi Ngọ

Ngọ cần học cách bỏ qua những hiểu lầm nhỏ nhặt, đừng quá tính toán kẻo khiến một nửa uất ức mà chán ghét, chủ động rời xa bạn.

Không chỉ chuyện tình cảm, vận xấu vây quanh còn khiến con giáp đen đủi này có tử vi ngày mới thiếu trước hụt sau, tiền tài tiêu tán.

Tử vi Chủ Nhật ngày 7/3/2021 của tuổi Mùi

Mùi cần cân nhắc thật kỹ trước khi có hành động, lựa chọn trong chuyện làm ăn kinh doanh kẻo trắng tay chỉ sau một đêm.

Cũng vậy, trong đối đãi với người đời Mùi đừng dại dốc hết tâm can kẻo bị lợi dụng, hãm hại đến mức thân bại danh liệt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 7/3/2021 của tuổi Thân

Hôm nay là ngày nhị hợp nên con giáp may mắn này sẽ chuyển mình bất ngờ, gặp thời đổi vận, cứ thế mà phất lên như diều gặp gió.

Nếu đang ấp ủ kế hoạch, dự định mới thì đây chính là thời cơ để Thân dấn thân làm giàu, cứ bước chân ra ngõ là tiền rơi trúng đầu.

Càng về cuối ngày hầu bao của con giáp may mắn này càng rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 7/3/2021 của tuổi Dậu

Thay vì nhút nhát e ngại, Dậu hãy mạnh dạn thể hiện quan điểm của mình chốn công sở. Dám chắc, bạn sẽ được đánh giá cao, công danh xán lạn.

Càng về cuối ngày hầu bao của con giáp may mắn này càng rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy.

Tử vi Chủ Nhật ngày 7/3/2021 của tuổi Tuất

Con giáp may mắn này sẽ có cơ hội nâng cao nguồn thu nhập rõ ràng, quan trọng là có nhạy bén nắm bắt được hay không.

Bản mệnh cần mở rộng mối quan hệ xã giao để tăng cơ hội thăng tiến cũng như tìm được mối làm ăn triển vọng hơn. Hãy nhớ “giàu nhờ bạn”, càng có nhiều bạn bè bạn sẽ càng thăng tiến, giàu sang.

Tử vi Chủ Nhật ngày 7/3/2021 của tuổi Hợi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, Hợi chính là con giáp may mắn, hạnh phúc nhất hôm nay. Được cấp trên cất nhắc, quý nhân nâng đỡ nên Hợi sẽ liên tục đón mưa tài lộc.

Tài khoản nhân đôi, phú quý vây quanh nên Hợi sẽ giàu ú ụ, đời sang trang mới chỉ trong chớp mắt.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.