Đúng 3 ngày tới: Top con giáp hưởng lộc trời cho, tiền tiêu không hết, cứ vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 05/03/2021 11:52

Số trời đã định, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn ngút trời này gia chủ sẽ ăn nên làm ra, mở rộng cửa đón tài lộc ập vào nhà.

Vận tốt đeo bám, quý nhân nâng đỡ nên những con giáp may mắn này sẽ giàu sang vô đối, tình tiền như ý khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

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Trong 3 ngày tới con giáp may mắn này sẽ đào trúng mỏ vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là con giáp mạnh mẽ, cá tính và cực khôn ngoan. Họ biết cách vượt lên chính mình, chiến thắng nghịch cảnh nên sẽ sở hữu cuộc sống sung túc viên mãn ngay từ thuở độc thân.

Tân Sửu 2021, dù làm thuê hay làm chủ Dần cũng có tài lộc thịnh vượng, phú quý theo chân. Đặc biệt, trong 3 ngày tới con giáp may mắn này sẽ đào trúng mỏ vàng, sự nghiệp, tài vận đều phất lên cực nhanh. 

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Ngọ hãy chớp lấy thời cơ, đừng lơ là kẻo đánh mất vận may hiếm có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp thông minh, nhanh nhẹn, luôn tự thân vận động chứ không thích dựa dẫm vào bất cứ ai. Không sợ khổ cực, càng không sợ thất bại nên con giáp tài năng này có sự nghiệp vượng phát, làm chơi chơi mà tiền ùa vào két.

Song hỷ lâm môn, tiền chất như núi chính là lộc lá trời cho con giáp giàu sang này trong 5 ngày tới. Thế nên, Ngọ hãy chớp lấy thời cơ, đừng lơ là kẻo đánh mất vận may hiếm có. 

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Làm chơi hưởng thật, phú quý sang giàu, cứ thế mà phất nên Mão chỉ việc tận hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, tháng 3 chính là thời điểm Mão gặt hái được nhiều thành quả trong sự nghiệp. Không chỉ kiếm được nhiều tiền, thăng tiến cực nhanh, Mão còn có thể đỡ đần gia đình, giúp anh chị em đổi đời.

Trong 3 ngày tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, Mão sẽ hồng phúc tề thiên, gặt hái những thành tựu nổi bật. Làm chơi hưởng thật, phú quý sang giàu, cứ thế mà phất nên Mão chỉ việc tận hưởng vinh hoa phú quý.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 6/3: Top con giáp giàu sang phơi phới, lắm của nhiều tiền, làm gì cũng thuận lợi

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 6/3: Top con giáp giàu sang phơi phới, lắm của nhiều tiền, làm gì cũng thuận lợi

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, 4 con giáp may mắn này sẽ đào trúng mỏ vàng, tiền chất như núi trong thứ Bảy ngày 6/3/2021.

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