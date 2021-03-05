Tử vi thứ Bảy ngày 6/3/2021 của 12 con giáp: Thìn túi tiền rủng rỉnh, Mùi giàu sau một đêm, Dần sức khỏe sa sút

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, thứ Bảy 6/3/2021 là ngày không mấy may mắn với Tý. Thế nên, Tý cần thận trọng trong mọi điều, đừng vì một phút nóng nảy mà phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

Chỉ cần xem tử vi thứ Bảy ngày 6/3/2021 của 12 con giáp bạn sẽ đoán biết trước vận số hung cát, thăng trầm để chuẩn bị tinh thần ứng phó.

Bị sao Thiên Quan chiếu mệnh nên Sửu sẽ dễ dàng bị người xấu hãm hại, đánh mất những gì đang có. Thậm chí, Sửu còn có nguy cơ bị đồng nghiệp “nẫng tay trên”, bao công sức làm việc đều bị giành hết công lao.

Đường tài lộc có dấu hiệu chững lại, thế nên Tý cần chi tiêu khoa học, đừng vung tay quá trán kẻo cả tháng 3/2021 nợ nần chồng chất, thiếu trước hụt sau.

Dù tài vận xuống dốc không phanh nhưng bù lại tình duyên của Sửu lại hân hoan, viên mãn, hạnh phúc nồng nàn khiến ai cũng kiêng nể bội phần.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/3/2021 của Dần

Dần cần dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, cũng đừng tự ti bởi chỉ cần vững vàng, kiên định bạn sẽ muốn gì được nấy, chớp lấy thời cơ nghìn năm có một để vươn lên.

Họa huyết quang đeo bám nên Dần cần đi đứng cẩn thận, đừng phóng nhanh vượt ẩu hay quá gấp gáp kẻo gây ra tai nạn đáng tiếc.

Con giáp may mắn này sẽ có cơ hội tìm được chân ái của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 6/3/2021 của Mão

Cờ tới tay ai người đấy phất, thần tài rót lộc vào tay nên Mão sẽ có ngày mới với tiền về đầy két, làm chơi chơi mà lợi nhuận tăng ầm ầm.

Nếu đang độc thân, con giáp may mắn này sẽ có cơ hội tìm được chân ái của đời mình trong cuộc gặp định mệnh.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/3/2021 của Thìn

Nếu đang có dự định mới trong công việc Thìn đừng chần chừ mà hãy nhanh chóng thực hiện. Tài lộc phơi phới, tiền ùa vào nhà nên càng có gan làm giàu Thìn càng có túi tiền rủng rỉnh.

Buổi sáng may mắn, buổi trưa sung túc, cả năm viên mãn nên con giáp giàu có này sẽ nằm duỗi mà ăn, đời sang trang mới.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/3/2021 của Tỵ

Vận tình duyên nở rộ nên Tỵ sẽ cầu được ước thấy, tha hồ tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc ấm êm trong đời. Cuối tuần này, Tỵ và một nửa sẽ có chuyến du lịch bất ngờ.

Sao Chính Tài soi chiếu nên thu nhập trong ngày của bản mệnh khá ổn định. Con giáp này làm tốt việc của mình nên không gặp phải khó khăn gì về tài chính, về cơ bản mọi chuyện đều khá ổn thỏa.

Ngọ đừng vì một phút bốc đồng mà khiến ai cũng chán ghét - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 6/3/2021 của Ngọ

Thay vì chạy trốn những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Ngọ hãy mạnh dạn đối mặt để giải quyết triệt để ngọn ngành. Có như thế cả hai mới thực sự thấu hiểu, cảm thông và trân trọng nhau nhiều hơn.

Ngọ cần kiểm soát sự hiếu thắng của mình, đừng vì một phút bốc đồng mà khiến ai cũng chán ghét, trở mặt trong tích tắc.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/3/2021 của Mùi

Bị sao Thiên Quan giáng mệnh nên Mùi có nguy cơ bị tiểu nhân lừa gạt. Bản mệnh nên thận trọng, nếu không sẽ bị lừa cả tình lẫn tiền. Mùi cần tỉnh táo để phân biệt đâu là kẻ xấu, đâu là người tốt trước khi trao niềm tin.

Bù lại, sao Chính Tài mở ra cho Mùi khá nhiều cơ hội làm ăn tốt và hứa hẹn sẽ gặt hái được khoản hời đáng kể. Không chỉ hôm nay, tuần tới của Mùi sẽ nằm duỗi mà ăn, giàu ú ụ chỉ sau một đêm.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/3/2021 của Thân

Thân nhanh nhẹn, thông minh và có chí tiến thủ nên dù trải qua không ít kiếp nạn vẫn bình an vô sự, ngày càng thành công. Tử vi ngày mới, thứ Bảy hôm nay cho thấy Thân sẽ một bước thành đại gia, có cơ may trúng số phát tài.

Hãy vứt bỏ những muộn phiền, bởi chỉ khi vui vẻ yêu đời bạn mới có thể sáng suốt trước mỗi quyết định trong đời.

Dậu sẽ phất lên cực nhanh, hốt vàng hốt bạc vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 6/3/2021 của Dậu

Có Tam Hợp quý nhân trợ mệnh nên người tuổi Dậu sẽ đón chào những hành động vô cùng lãng mạn từ người mình yêu. Dậu hãy tận hưởng triệt để.

Trong công việc, đường tài lộc, công danh có dấu hiệu tăng tiến nên Dậu sẽ phất lên cực nhanh, hốt vàng hốt bạc vào nhà.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/3/2021 của Tuất

Tuất hãy cứ trách nhiệm, kiên định và hết lòng trong công việc rồi bạn sẽ được đáp đền xứng đáng. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Tuất sẽ được hái trái ngọt với của nả chất đống.

Đây là thời điểm tốt lành để Tuất thu về khoản lợi nhuận vượt ngoài mong đợi, tài khoản nhảy số ầm ầm.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/3/2021 của Hợi

Những rạn nứt trong chuyện tình cảm sẽ khiến Hợi phải đối mặt với khá nhiều phiền muộn, đau khổ. Thay vì tự dằn vặt bản thân, Hợi hãy cho qua tất cả để có thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.

Thần tài dúi tiền vào tay nên Hợi sẽ có hầu bao rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen.

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