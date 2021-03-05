Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 6/3: Top con giáp giàu sang phơi phới, lắm của nhiều tiền, làm gì cũng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 05/03/2021 06:52

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, 4 con giáp may mắn này sẽ đào trúng mỏ vàng, tiền chất như núi trong thứ Bảy ngày 6/3/2021.

Chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 6/3/2021 những con giáp may mắn này sẽ có tử vi ngày mới đỏ chót như son, công thành danh toại. 

tu vi ngay moi 1
Nhờ có thần tài ghi tên trong sổ vàng nên Mùi sẽ phất lên ngoạn mục, tiền kéo tới lũ lượt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi thông minh, cá tính mạnh và chưa bao giờ đầu hàng số phận. Càng phấn đấu, kiên định con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, đầu tư một vốn bốn lời. Sách tử vi chỉ rõ, tháng 3/2021 chính là thời hoàng kim để Mùi đổi đời.

Đặc biệt, thứ Bảy ngày 6/3/2021 nhờ có thần tài ghi tên trong sổ vàng nên Mùi sẽ phất lên ngoạn mục, xui xẻo tránh xa, tiền kéo tới lũ lượt. 

tu vi ngay moi 2
Tuất có thu nhập tăng đột biến, cuối tuần an nhàn hưởng lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp thật thà, trách nhiệm và hết lòng với công việc. Dù cực khổ, gian truân họ cũng quyết làm cho đến cùng, đạt được hiệu quả cao nhất mới không áy náy. Đây là lý do vì sao Tuất được cấp trên hết lòng nâng đỡ, tài vận ngày càng vượng phát.

Tử vi ngày mới, thứ Bảy ngày 6/3 chỉ rõ, dù làm thuê Tuất cũng có thu nhập tăng đột biến, cuối tuần an nhàn hưởng lộc. 

tu vi ngay moi 3
Mão có cuộc sống sung túc, chẳng bao giờ phải suy nghĩ chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người xưa có câu “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, nhờ thiện lương, không tham danh vọng nên dù không cầu tài cầu lộc Mão vẫn có cuộc sống sung túc, chẳng bao giờ phải suy nghĩ chuyện tiền nong.

Đặc biệt, chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 6/3 con giáp giàu có này sẽ làm chơi chơi mà lợi nhuận tăng ầm ầm, cả tháng ngập trong nhung lụa. 

tu vi ngay moi 4
Nếu đã kết hôn tình cảm của Thìn sẽ càng mặn nồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Được quý nhân đưa đường chỉ lối, trời Phật dang tay nâng đỡ nên Thìn sẽ làm gì cũng thành công, mang lại thành tích đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Chẳng những tài vận như ý, vận đào hoa đeo bám còn giúp Thìn có đời sống lứa đôi viên mãn. Nếu đã kết hôn sẽ càng mặn nồng, nếu đang độc thân sẽ tìm được mảnh ghép hoàn hảo cho đời mình.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Sách trời định rõ: 3 con giáp phúc lộc đầy tay, tiền vàng chật két trong nửa đầu năm 2021

Sách trời định rõ: 3 con giáp phúc lộc đầy tay, tiền vàng chật két trong nửa đầu năm 2021

Nửa đầu năm 2021 chính là thời huy hoàng giúp 3 con giáp may mắn này quơ tay hốt bạc, giàu có viên mãn, muốn gì được nấy.

Xem thêm
Từ khóa:   xem tử vi ngày mới con giáp giàu có con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 44 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 13 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt