Tử vi tuần mới 12 con giáp (8/3 - 14/3/2021): Thìn tài khí vượng, kiếm được tiền tỷ; Ngọ giàu sang ngút trời, Hợi họa ập xuống đầu

Tuần mới với vận tài lộc không ổn định nên Tý cần thận trọng với chuyện tiền bạc, đừng vung tay quá trán kẻo lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp bản mệnh sẽ đoán biết trước những thay đổi trong tuần từ 8/3 – 14/3/2021 để chủ động hơn trong mọi việc.

Vận trình thăng trầm bất ổn nên ngay từ đầu tuần Sửu hãy tận dụng triệt để thời cơ để kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Bởi từ giữa tuần trở đi, sao xấu ngáng trở sẽ gây khó dễ cho bạn trong mọi điều.

Dù tài chính khó khăn nhưng bù lại, đây chính là tuần mang lại may mắn trong công việc cho Tý. Chỉ cần biết cách lắng nghe, học hỏi và dốc lòng Tý sẽ được cấp trên cất nhắc, cơ hội thăng tiến đang chờ phía trước.

Chuyện tình duyên của Sửu sẽ hạnh phúc êm đềm, kẻ thứ ba dù muốn cũng chẳng thể chen chân.

Tử vi tuần mới từ (8/3 – 14/3) của Dần

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, 7 ngày tới Dần sẽ ngập trong nhung lụa. Cát khí vây quanh, tài khí vượng, kiếm tiền dễ dàng nên con giáp may mắn này sẽ đếm tiền sái tay.

Có Thái Dương cát tinh trợ vận nên Dần làm gì cũng như ý. Tuy nhiên, Dần cần tránh mâu thuẫn không đáng có kẻo gây thù chuốc oán với người khác.

Mão đừng dễ dàng tin tưởng ai, hãy biết cách lắng nghe lời khuyên - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (8/3 – 14/3) của Mão

Bị sao Thái Tuế ghé ngang nên công việc, sự nghiệp của Mão sẽ biến động khôn lường trong tuần mới này. Để hạn chế rắc rối, Mão đừng dễ dàng tin tưởng ai, hãy biết cách lắng nghe lời khuyên, góp ý.

Chỉ cần vượt qua tuần mới đầy tai ương này Mão sẽ lại may mắn hanh thông, tháng 3/2021 phú quý an nhàn.

Tử vi tuần mới từ (8/3 – 14/3) của Thìn

Vận trình tài lộc rực rỡ, hanh thông đến không ngờ nên Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ cũng sẽ đào trúng mỏ vàng, đổi đời sau một đêm.

Hãy tận dụng triệt để những lợi thế của mình để kiếm tiền về tay bởi đây chính là cơ hội nghìn năm có một trời cho Thìn.

Tử vi tuần mới từ (8/3 – 14/3) của Tỵ

Hôn nhân hạnh phúc, tình duyên như ý nên Tỵ và một nửa sẽ tận hưởng những ngày mật ngọt bên nhau, không xảy ra bất cứ cự cãi, mâu thuẫn nào.

Tuy nhiên, vận trình công danh sự nghiệp của người Tỵ sẽ khá trắc trở. Thiên Cẩu hung tinh rình rập, tiểu nhân sẵn sàng phá hoại cuộc sống bất cứ lúc nào nên Tỵ cần cảnh giác.

Ngọ cứ thế mà phất, trở thành con giáp giàu có ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (8/3 – 14/3) của Ngọ

Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, làm gì cũng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà nên Ngọ cứ thế mà phất, trở thành con giáp giàu có ngút trời.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, tuần đầu tiên của tháng 3 năm Tân Sửu 2021 xui xẻo đủ đường nhưng tuần thứ hai của tháng sẽ mang lại đại lộc, khiến Ngọ muốn khổ cũng không được.

Tử vi tuần mới từ (8/3 – 14/3) của Mùi

Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân hết lòng nâng đỡ nên Mùi sẽ có đường tài lộc khá vượng trong tuần mới này. Đặc biệt, từ giữa tuần trở đi cát khí thăng hoa sẽ giúp Mùi mở rộng của đón mưa tài lộc ập xuống đầu.

Làm chơi hưởng thật, song hỷ lâm môn chính là phúc lộc Mùi xứng đáng nhận được.

Tử vi tuần mới từ (8/3 – 14/3) của Thân

Thân là người nhanh nhẹn, nhạy bén và biết cách tận dụng thời cơ trời cho để tiến thân. Trong tuần mới này, Thân sẽ làm ăn suôn sẻ, gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ.

Dù vận trình công danh sự nghiệp thăng trầm do bị sao Thiên Quan án ngữ, song nhờ cát tinh nhiều lần chỉ lối dẫn đường nên cũng coi như gặp được quý nhân, tai qua nạn khỏi.

Dậu sẽ phải đối mặt với họa hao tài tốn của - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (8/3 – 14/3) của Dậu

Vận trình của Dậu sẽ khởi sắc trong tuần mới từ 8/3 – 14/3/2021. Nếu đang độc thân sẽ gặp được chân ái trong cuộc gặp gỡ định mệnh, nếu đã có cặp có đôi sẽ càng gắn bó keo sơn.

Tuy nhiên, nửa cuối tuần do bị Đại Hao hung tinh chiếu mệnh nên Dậu sẽ phải đối mặt với họa hao tài tốn của.

Tử vi tuần mới từ (8/3 – 14/3) của Tuất

Hung vận đeo bám nên Tuất và một nửa sẽ xảy ra cự cãi, mâu thuẫn khá lớn. Nếu không biết kiểm soát cảm xúc, lời ăn tiếng nói bạn sẽ vô tình đưa chuyện tình của mình vào ngõ cụt.

Trong công việc, Tuất đừng do dự kẻo bị “nẫng tay trên”, đánh mất cơ hội thăng tiến vào tay tiểu nhân.

Tử vi tuần mới từ (8/3 – 14/3) của Hợi

Tử vi tuần mới dự đoán, Hợi cần bình tĩnh trước sự mưu mô xảo trá của tiểu nhân. Bạn sẽ bị người mình vô cùng tin tưởng trở mặt, muốn tước đoạt tất cả những gì bạn đang có.

Thế nên, Hợi cần quản lý tài chính khoa học, đừng dại khờ vay mượn tiền bạc giúp người khác kẻo tán gia bại sản chỉ sau một đêm.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.