Tháng 3 khổ tận cam lai, tháng 4 thần tài rót lộc, top con giáp rũ sạch vận đen, trúng số đổi đời

Tâm linh - Tử vi 08/03/2021 05:33

Trong 2 tháng tới, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh top con giáp may mắn này cũng lắm của nhiều tiền, đời thăng hoa rực rỡ.

Làm chơi chơi mà tiền rơi trúng đầu, làm sương sương mà tiền chất như núi nên những con giáp may mắn này sẽ nằm duỗi mà ăn, phú quý an nhàn. 

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Dần có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã nằm trên đống vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều mạnh mẽ, có gan làm giàu, không sợ thất bại. Họ chí thú làm ăn, dám dấn thân nên chắc chắn sẽ có cuộc sống viên mãn sung túc không ai sánh bằng.

Tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp. Chẳng những hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, làm ăn một vốn bốn lời, Dần còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã nằm trên đống vàng. 

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Trong 2 tháng tới con giáp giàu sang này sẽ đếm tiền sái tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu nổi tiếng là con giáp chăm chỉ, cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Thế nên, Sửu được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể, phất lên cực nhanh khiến ai nấy đỏ mắt hờn ghen với cơ ngơi họ có được.

Tháng 3 thần tài gõ cửa, tháng 4 phú quý vây quanh, trong 2 tháng tới con giáp giàu sang này sẽ đếm tiền sái tay, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví. 

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Mua nhà sắm xe, tiền tỷ trong tay là phúc phần trời đã an bài cho Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn sinh ra đã may mắn hơn người, được quý nhân chiếu cố, thần Phật nâng đỡ nên chưa biết túng thiếu là gì. Của nả cứ vơi lại đầy, làm gì cũng thành công vang dội nên càng về hậu vận con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Thìn sẽ chớp lấy thời cơ nghìn năm có một để tự làm đại gia. Mua nhà sắm xe, tiền tỷ trong tay là phúc phần trời đã an bài cho Thìn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Từ 8/3 trở đi, 3 con giáp gánh tiền mỏi lưng, làm ăn thuận lợi, tài lộc rủ nhau chạy vào nhà

Từ 8/3 trở đi, 3 con giáp gánh tiền mỏi lưng, làm ăn thuận lợi, tài lộc rủ nhau chạy vào nhà

Số trời đã định, từ 8/3 trở đi những con giáp may mắn này sẽ mở rộng cửa đón thần tài, càng về cuối tháng càng giàu ú ụ.

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