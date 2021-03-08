Top 3 con giáp xui xẻo nhất tuần từ 8/3 - 14/3: Đầu tuần tiểu nhân phá đám, giữa tuần hung tinh đeo bám, cuối tuần sức khỏe suy giảm

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp xui xẻo nhất tử vi tuần mới này gia chủ hãy đề cao cảnh giác kẻo bị tiểu nhân ám toán, thị phi bủa vây, tiền của đội nón ra đi.

Từ đây đến cuối tuần, những con giáp xui xẻo này phải thận trọng trong mọi điều kẻo họa ập xuống đầu, khốn khó cùng cực. Con giáp xui rủi này phải đối diện với nguy cơ nợ nần chồng chất, làm ăn thua lỗ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Xem tử vi tuần mới 12 con giáp cho thấy, Dậu chính là con giáp đen đủi nhất trong 7 ngày tới. Những hiểu lầm, khúc mắc khiến Dậu và một nửa liên tục cự cãi, lời qua tiếng lại khiến tình duyên vô cùng lận đận. Nếu không biết kiểm soát cảm xúc thì việc đường ai nấy đi là điều khó tránh khỏi.

Đầu tuần hung tinh đeo bám, sao phá tài ám vận nên cả tuần của con giáp xui rủi này phải đối diện với nguy cơ nợ nần chồng chất, làm ăn thua lỗ. Trong chuyện tiền bạc, Sửu đừng vung tiền đầu tư kẻo mất trắng, thất bại ê chề - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Hiền lành, chịu thương chịu khó và sống nghĩa tình nên Sửu đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu, bề trên hết lòng chiếu cố. Thế nhưng, chính vì quá thiện lương nên Sửu trở thành miếng mồi ngon cho tiểu nhân ám hại, gây khó dễ hết lần này đến lần khác.

Từ 8/3 trở đi Sửu phải cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói, đừng tạo cơ hội cho kẻ xấu “đâm sau lưng” mình. Trong chuyện tiền bạc, Sửu đừng vung tiền đầu tư kẻo mất trắng, thất bại ê chề. Chỉ cần vượt qua những ngày khó khăn này Mùi sẽ lại may mắn hanh thông, tình tiền như ý - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Sự nghiệp xuống dốc không phanh nên Mùi phải trải qua tuần mới vô cùng khó khăn. Chính vì tâm lý chán nản, mệt mỏi nên Mùi chẳng thể làm tốt những dự định đã đề ra, hiệu quả công việc không như kỳ vọng. Trong tuần này, Mùi đừng quá tin tưởng vào đồng nghiệp bởi họa tiểu nhân bủa vây sẽ khiến bạn phải chịu hàm oan, hiểu lầm vô cớ. Chỉ cần vượt qua những ngày khó khăn này Mùi sẽ lại may mắn hanh thông, tình tiền như ý. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đúng 5 ngày tới, 3 con giáp được thần tài điểm danh, vinh hoa phú quý kéo đến không cản nổi, cuối tuần nằm trên đống vàng Tin vui tài lộc gõ cửa sẽ giúp 3 con giáp may mắn này hốt vàng hốt bạc trong thiên hạ vào nhà, làm gì cũng thuận lợi viên mãn, thăng hoa bất ngờ.

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