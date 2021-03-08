Nhân tướng học chỉ rõ: Đàn ông có 1 thứ to, 2 thứ dài này cực giỏi kiếm tiền, ai may mắn lấy được cả đời ngập trong nhung lụa

Nhân tướng học chỉ rõ, đàn ông có 1 thứ to, 2 thứ dài này chính là nét quý tướng hiếm có khó tìm, cả đời phú quý sang giàu, tiêu tiền khỏi nghĩ.

1 thứ to, 2 thứ dài này chính là nét quý tướng của đàn ông, ai may mắn có được sẽ giàu sang chạm đỉnh, nhà lầu xe hơi chờ sẵn. Người có bàn chân to còn trọng tình nghĩa, yêu thương gia đình hết mực - Ảnh minh họa: Internet Bàn chân to Sách nhân tướng học chỉ rõ, đàn ông mạnh mẽ, can trường và có gan làm giàu thường có bàn chân to, ít bị nổi gân. Một khi đã đặt ra mục tiêu họ sẽ nỗ lực không ngừng để đạt được thứ mình muốn, càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy.

Đàn ông có bàn chân to thường có chí lớn, khát khao vươn lên nên muốn khổ cũng không được, tiền tài lúc nào cũng rủng rỉnh viên mãn. Không chỉ tài giỏi trong công việc, người có nét phúc tướng này còn trọng tình nghĩa, yêu thương gia đình hết mực. Ai may mắn lấy được cả đời sẽ được nuông chiều cưng yêu, hạnh phúc viên mãn.

Chiếc rốn càng sâu gia chủ sẽ càng ăn nên làm ra, tiền của nối đuôi nhau chạy vào túi - Ảnh minh họa: Internet Rốn dài Rốn của một người chính là đặc điểm nhân tướng học biểu thị kho tài lộc của bản mệnh. Thế nên, nếu đàn ông sở hữu chiếc rốn dài với miệng rốn rộng thì sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, tài khí ngày càng thịnh vượng. Bất luận làm thuê hay làm chủ thì đàn ông có nét tướng này cũng có vận khí tốt, giàu sang phú quý ập xuống đầu. Đặc biệt, chiếc rốn càng sâu gia chủ sẽ càng ăn nên làm ra, tiền của nối đuôi nhau chạy vào túi. Sau khi kết hôn, họ sẽ càng phất lên đổi đời, cứ thế mà giàu sụ. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dám liều lĩnh trước những cơ hội mới họ sẽ tha hồ hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh minh họa: Internet Vành tai dài Người có vành tai dài thường rất thông minh, khôn ngoan và biết cách đối nhân xử thế. Đây chính là lý do vì sao họ đi đến đâu cũng được quý mến thương yêu, trời Phật rộng lòng nâng đỡ. Vành tai càng dài bản mệnh càng có nhiều phúc khí, làm gì cũng may mắn hơn người. Đàn ông có nét tướng này ắt sẽ làm nên nghiệp lớn, sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ ngay từ thuở độc thân. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dám liều lĩnh trước những cơ hội mới họ sẽ tha hồ hưởng vinh hoa phú quý. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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