Nhân tướng học chỉ rõ: Đàn ông có 1 thứ to, 2 thứ dài này cực giỏi kiếm tiền, ai may mắn lấy được cả đời ngập trong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 08/03/2021 09:57

Nhân tướng học chỉ rõ, đàn ông có 1 thứ to, 2 thứ dài này chính là nét quý tướng hiếm có khó tìm, cả đời phú quý sang giàu, tiêu tiền khỏi nghĩ.

1 thứ to, 2 thứ dài này chính là nét quý tướng của đàn ông, ai may mắn có được sẽ giàu sang chạm đỉnh, nhà lầu xe hơi chờ sẵn. 

net quy tuong 1
Người có bàn chân to còn trọng tình nghĩa, yêu thương gia đình hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Bàn chân to

Sách nhân tướng học chỉ rõ, đàn ông mạnh mẽ, can trường và có gan làm giàu thường có bàn chân to, ít bị nổi gân. Một khi đã đặt ra mục tiêu họ sẽ nỗ lực không ngừng để đạt được thứ mình muốn, càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy.

Đàn ông có bàn chân to thường có chí lớn, khát khao vươn lên nên muốn khổ cũng không được, tiền tài lúc nào cũng rủng rỉnh viên mãn.

Không chỉ tài giỏi trong công việc, người có nét phúc tướng này còn trọng tình nghĩa, yêu thương gia đình hết mực. Ai may mắn lấy được cả đời sẽ được nuông chiều cưng yêu, hạnh phúc viên mãn. 

net quy tuong 2
Chiếc rốn càng sâu gia chủ sẽ càng ăn nên làm ra, tiền của nối đuôi nhau chạy vào túi - Ảnh minh họa: Internet

Rốn dài

Rốn của một người chính là đặc điểm nhân tướng học biểu thị kho tài lộc của bản mệnh. Thế nên, nếu đàn ông sở hữu chiếc rốn dài với miệng rốn rộng thì sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, tài khí ngày càng thịnh vượng.

Bất luận làm thuê hay làm chủ thì đàn ông có nét tướng này cũng có vận khí tốt, giàu sang phú quý ập xuống đầu.

Đặc biệt, chiếc rốn càng sâu gia chủ sẽ càng ăn nên làm ra, tiền của nối đuôi nhau chạy vào túi. Sau khi kết hôn, họ sẽ càng phất lên đổi đời, cứ thế mà giàu sụ. 

net quy tuong 3
Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dám liều lĩnh trước những cơ hội mới họ sẽ tha hồ hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Vành tai dài

Người có vành tai dài thường rất thông minh, khôn ngoan và biết cách đối nhân xử thế. Đây chính là lý do vì sao họ đi đến đâu cũng được quý mến thương yêu, trời Phật rộng lòng nâng đỡ. Vành tai càng dài bản mệnh càng có nhiều phúc khí, làm gì cũng may mắn hơn người.

Đàn ông có nét tướng này ắt sẽ làm nên nghiệp lớn, sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ ngay từ thuở độc thân. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dám liều lĩnh trước những cơ hội mới họ sẽ tha hồ hưởng vinh hoa phú quý.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Số trời định sẵn, top con giáp làm 1 hưởng 10, ngồi chơi tiền rơi trúng đầu trong năm Tân Sửu 2021

Số trời định sẵn, top con giáp làm 1 hưởng 10, ngồi chơi tiền rơi trúng đầu trong năm Tân Sửu 2021

Trước có thần tài chiếu cố, sau có quý nhân phù trợ, top con giáp may mắn này sẽ có năm Tân Sửu 2021 làm đâu thắng đó, bội thu tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   nét phúc tướng nét quý tướng của đàn ông nhân tướng học

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 45 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 15 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt