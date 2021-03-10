3 con giáp làm gì cũng hanh thông thuận lợi, tiền ào ào chảy vào túi trong cuối tuần này (13 – 14/3)

Sách trời chỉ rõ, nếu có tên trong top con giáp may mắn này gia chủ sẽ làm chơi hưởng thật, tình duyên viên mãn, tài vận thăng hoa trong cuối tuân này.

Tuổi Hợi

Con giáp giàu sang này sẽ càng thêm phúc thêm phần, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi mới nhất cho thấy, từ đây đến cuối tuần con giáp may mắn này sẽ có cơ hội đổi đời ngoạn mục, làm gì cũng viên mãn như ý. Chỉ cần chớp lấy thời cơ trời cho Hợi ắt giàu nhanh đến chóng mặt, muốn khổ cũng không được.

Thế nên, sau những sóng gió con giáp giàu sang này sẽ càng thêm phúc thêm phần, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Tuổi Mão

Cuối tuần nằm duỗi mà ăn, đời sang trang mới chính là lộc lá trời cho Mão - Ảnh minh họa: Internet

Trong hai ngày cuối tuần, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Mão cũng sẽ công thành danh toại, tiền nhiều vô kể. Làm chơi chơi mà tiền về đầy túi, làm sương sương mà của nả đầy nhà nên Mão cứ thế mà phất, muốn nghèo cũng khó.

Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp giàu sang này cũng ôm bạc tỷ vào nhà. Cuối tuần nằm duỗi mà ăn, đời sang trang mới chính là lộc lá trời cho Mão.

Tuổi Tý

Con giáp may mắn này sẽ nằm duỗi mà ăn, ung dung hưởng lộc khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp cho thấy, trong tuần từ 8/3 đến 14/3/2021 Tý chính là con giáp vượng lộc vượng tài nhất. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa nên càng về cuối tuần Tý càng phất lên đổi đời, song hỷ lâm môn.

Hỷ sự ập vào nhà, thần tài đưa đường chỉ lối nên con giáp may mắn này sẽ nằm duỗi mà ăn, ung dung hưởng lộc khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp được thần tài thiên vị, tình tiền thăng hoa rực rỡ trong 10 ngày tới Nhờ có thần tài dúi tiền vào tay, quý nhân đưa đường chỉ lối nên top con giáp may mắn này sẽ giàu sang thịnh vượng, đổi đời trong 10 ngày tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-con-giap-lam-gi-cung-hanh-thong-thuan-loi-tien-ao-ao-chay-vao-tui-trong-cuoi-tuan-nay-13-14-3-398204.html