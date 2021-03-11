Nửa đầu tháng 4/2021: 3 con giáp TIỀN ĐẺ RA TIỀN, giàu bất thình lình, càng về cuối năm càng phất

Tâm linh - Tử vi 11/03/2021 06:12

Bước vào tháng 4/2021 những con giáp may mắn này chỉ việc rung đùi hưởng lộc, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy.

Nhờ được ơn trên soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối nên những con giáp may mắn này sẽ nằm duỗi mà ăn, ngồi chơi tiền rơi trúng đầu. 

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Con giáp giàu sang này còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và biết cách tận dụng thời cơ để đổi đời. Thế nên dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong bần hàn Thân vẫn có của ăn của để, sự nghiệp thành công trước ngưỡng 30.

Những tháng đầu năm Tân Sửu 2021 liên tục bị tiểu nhân ngáng đường, thế nhưng bước sang tháng 4 đời Thân sẽ rực rỡ thăng hoa. Không chỉ phúc lộc song toàn, đầu tư đâu sinh lời đấy, tiền đẻ ra tiền, con giáp giàu sang này còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm. 

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Phú quý theo chân, thần tài chiếu cố nên càng về cuối năm Ngọ càng đại phú đại quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

đường công danh nở rộ, tài chính tăng lên đều đều nên Ngọ sẽ bước sang trang mới của đời mình. Bấy lâu nay nỗ lực, đây chính là thời cơ để Ngọ hái trái ngọt với cơ hội được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp công nhận tài năng.

Chuẩn bị đón nhận tin vui tài lộc đổ vào nhà, mở rộng cửa đón thần tài nên những dự định của bạn ấp ủ bao lâu nay sẽ mang lại kết quả như ý. Phú quý theo chân, thần tài chiếu cố nên càng về cuối năm Ngọ càng đại phú đại quý, phất lên cực nhanh. 

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Phải chờ đến tháng 4 Tuất mới được hưởng cảm giác tiền ập xuống đầu, nằm trên đống vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sống tình cảm, chân thành và có trách nhiệm trong công việc nên Tuất đi đến đâu cũng được thương yêu, nâng đỡ. Càng về hậu vận con giáp tài năng này càng phất lên cực nhanh, tiền chất như núi khiến ai cũng trầm trồ.

Tân Sửu 2021 là năm mang lại nhiều phúc khí, tin vui tài lộc cho người tuổi Tuất. Thế nhưng, phải chờ đến tháng 4 Tuất mới được hưởng cảm giác tiền ập xuống đầu, nằm trên đống vàng.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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