Đúng 30 ngày nữa: Top con giáp may mắn lội ngược dòng, hầu bao rủng rỉnh, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 09/03/2021 11:52

Tháng Giêng vừa qua, tháng 2 âm lịch vừa tới, những con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, vận đỏ như son, cứ thế mà giàu ú ụ.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, tháng Giêng năm Tân Sửu 2021 không mấy như ý nhưng bước sang tháng 2 âm lịch top con giáp may mắn này sẽ đại phú đại quý, đời sang trang mới. 

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Đầu năm viên mãn, cuối năm đại phát nên đây chính là bàn đạp để con giáp giàu có này đổi đời trong 3 năm tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, nhân hậu, biết sống vì người khác nên khi gặp khó khăn, trắc trở, xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Mão đã gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

Tử vi 12 con giáp có nói, tháng 2 năm Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim để Mão hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, cứ thế mà phất. Đầu năm viên mãn, cuối năm đại phát nên đây là bàn đạp để con giáp giàu có này đổi đời trong 3 năm tới. 

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Nhìn chung, năm 2021 sẽ là một năm đáng mong chờ với tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là người có tham vọng, không sợ khổ cực nên chỉ cần có cơ hội họ sẽ chớp lấy ngay để thay đổi đời. Chỉ cần vững vàng, kiên định và nhạy bén với thời cuộc Dần ắt tự làm đại gia, có của ăn của để chất đầy nhà.

Tháng 2 âm lịch được ơn trên soi chiếu, thần tài dúi tiền vào tay nên Dần sẽ kiếm được bộn tiền, thực hiện ước mơ bấy lâu nay ấp ủ. Nhìn chung, năm 2021 sẽ là một năm đáng mong chờ với tuổi Dần. 

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Mua nhà sắm xe, két chất chật tiền nên Dậu muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công thành danh toại, 10 người hết 9 người thành công chính là lá số tử vi của người tuổi Dậu trong năm Tân Sửu 2021. Dậu hãy yên tâm, dù tháng đầu năm trắc trở đủ đường nhưng chỉ cần hết tháng Giêng bạn sẽ nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc.

Tháng 2 phúc lộc song toàn, tình tiền viên mãn nên con giáp may mắn này hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, thần tài và quý nhân lâm môn, vạn sự hanh thông. Mua nhà sắm xe, két chất chật tiền nên Dậu muốn khổ cũng không được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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