3 con giáp NHAM HIỂM, sẵn sàng vì lợi ích của mình mà hãm hại người khác, ai cũng nên đề phòng

Đứng trước lợi ích, những con giáp xấu tính này sẽ sẵn sàng dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại người khác hòng có được thứ mình muốn.

Nếu đang kết giao với những con giáp xấu tính này bạn hãy cẩn trọng, luôn đề phòng nếu không sẽ bị hãm hại không thương tiếc. Chẳng những phải ôm thua thiệt vào người, bạn còn phải gánh chịu không ít điều tiếng vì bị vu oan giá họa. Nếu kết giao với con giáp xấu xa này bạn hãy đề phòng - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Dậu nổi tiếng là con giáp chăm chỉ, hiền lành và cực ngọt ngào. Đây chính là vỏ bọc hoàn hảo để con giáp điêu ngoa này có thể qua mặt người khác. Cố tỏ ra ngây thơ trong sáng nhưng thực chất Dậu là con giáp có tâm cơ, sẵn sàng bán rẻ lương tâm vì đồng tiền.

Luôn cho rằng mình đúng, luôn đổ lỗi cho cả thế giới mà không bao giờ dám nhận trách nhiệm về những gì mình làm chính là tính xấu mà Dậu mắc phải. Thế nên, kết giao với con giáp xấu xa này bạn hãy đề phòng. Đừng chờ đến khi bị “đâm sau lưng”, đặt điều vu khống mới sáng mắt thì đã quá muộn. Muốn bảo vệ chính mình, tránh xa thị phi bạn không nên kết thân với con giáp này kẻo họa ập xuống đầu - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Trời sinh Tý là con giáp có tham vọng, có gan làm giàu nên họ dám liều lĩnh, dám làm những điều mà người khác không dám. Hơn cả, nhờ khéo léo trong ứng xử nên Tý được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Đáng buồn thay, thuở nghèo hèn tử tế bao nhiêu thì khi đổi đời Tý lại càng so đo tính toán bấy nhiêu. Chỉ muốn nhận mà không muốn cho, chỉ muốn lợi dụng người khác chứ chẳng hề thật tâm trong mối quan hệ nên Tý dần khiến người đời tránh xa. Muốn bảo vệ chính mình, tránh xa thị phi bạn không nên kết thân với con giáp này kẻo họa ập xuống đầu. Vì bản tính tham phú phụ bần nên Tuất thường đứng núi này trông núi nọ, không chung thủy trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Bản lĩnh, ngoan cường và cá tính mạnh nên Tuất thường gầy dựng được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ ngay từ thuở độc thân. Cũng chính vì thành công đến sớm nên con giáp tài năng này trở nên hống hách, tự phụ và khá ích kỷ. Họ sẵn sàng dùng chiêu trò để đạt được mục đích, vì vật chất mà đánh đổi tình cảm chân thành. Vậy nên, nếu trót yêu con giáp quá thực dụng này bạn sẽ phải nếm trái đắng. Vì bản tính tham phú phụ bần nên Tuất thường đứng núi này trông núi nọ, không chung thủy trong chuyện tình cảm. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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