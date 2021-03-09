Thần tài chỉ mặt đặt tên, 3 con giáp sự nghiệp tỏa sáng, tiền bạc dồi dào, tình cảm thăng hoa trong tháng 4/2021

Tâm linh - Tử vi 09/03/2021 06:03

Rũ sạch vận đen, bước chân sang tháng 4/2021 những con giáp may mắn này sẽ phát tài phát lộc, làm gì cũng kiếm được bộn tiền, muốn khổ cũng không được.

Nhờ được hưởng lộc trời cho nên top con giáp may mắn này sẽ có tháng 4/2021 đại cát đại lợi, của nả dồi dào, cứ thế mà thăng hoa rực rỡ.  

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Dần cứ thế mà phất, tiền đồ xán lạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Là con giáp có chí tiến thủ, chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước nguy khốn nên Dần sớm khẳng định được vị thế chốn công sở. Càng nỗ lực làm việc, cống hiến hết mình và có gan làm giàu con giáp tài năng này càng gặt hái nhiều thành công.

Tháng 4/2021, con giáp giàu sang này sẽ đạp trúng mỏ vàng, ngồi chơi tiền rơi trúng đầu. Mọi dự án Dần thực hiện đều mang lại lợi nhuận khổng lồ, tài khoản nhảy số liên tục nên Dần cứ thế mà phất, tiền đồ xán lạn. 

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Con giáp giàu có này sẽ một bước thành đại gia, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sự nghiệp có bước phát triển vượt bậc, càng về cuối tháng 4 càng thêm thăng tiến chính là lá số của Sửu. Vậy nên, dù tháng 3 trắc trở đủ đường Sửu cũng đừng sợ hãi, cũng đừng lo ngại bởi chỉ cần vượt qua bạn sẽ được hái quả ngọt.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, được thần may mắn chỉ mặt đặt tên nên con giáp giàu có này sẽ một bước thành đại gia, giàu nứt đố đổ vách. 

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Không chỉ sự nghiệp thăng tiến mà thu nhập của Thìn cũng tăng lên gấp ba, gấp bốn, cuối năm nằm duỗi mà ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi năm Tân Sửu 2021 cho thấy, người tuổi Thìn sẽ có năm mới với phúc khí tề tựu, lộc lá vây quanh. Ba tháng đầu năm chưa thực sự như ý, thế nhưng từ tháng 4 trở đi Thìn sẽ bứt phá ngoạn mục. Chẳng những trả sạch nợ nần, Thìn còn kiếm được món hời, túi rủng rỉnh tiền.

Cơ hội tốt trong công việc liên tiếp rơi vào tay nên không chỉ sự nghiệp thăng tiến mà thu nhập của Thìn cũng tăng lên gấp ba, gấp bốn, cuối năm nằm duỗi mà ăn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Số trời đã định, từ 8/3 trở đi những con giáp may mắn này sẽ mở rộng cửa đón thần tài, càng về cuối tháng càng giàu ú ụ.

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