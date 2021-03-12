Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Bảy 13/3/2021: Nhân Mã gặp quý nhân giúp đỡ, Sư Tử nhận được tin tốt lành

Luôn luôn có nhiều điều để tìm hiểu về cuộc sống đấy Ma Kết. Bạn nhận thấy mình có hứng thú với các chủ đề nghiên cứu mới trong hôm nay và những ngày sắp tới. Điều đó rất hữu ích, nó mang đến nhiều cơ hội hơn nữa cho bạn được thể hiện bản thân. Những phát hiện mới có liên quan đến công việc và nghề nghiệp sẽ là bước đệm để bạn dễ dàng thăng tiến hơn. Hãy tập trung hết sức lực và tâm trí ngày hôm nay của bạn vào việc nghiên cứu thị trường, khách hàng... chắc chắn bạn sẽ có thành công.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo cho biết, bạn thường xuyên thấy mình bị vùi dập. Hôm nay, nếu có thể hãy từ bỏ những yêu cầu từ bên ngoài với bạn, hãy để một ngày bắt đầu chậm lại. Bạn cần ưu tiên cho việc nghỉ ngơi và hồi phục tinh thần ngay bây giờ để bù đắp lại năng lượng đã mất từ đầu tuần. Tụ tập bạn bè, mua sắm hoặc đơn giản là làm những việc lặt vặt ngay tại nhà cũng giúp bạn tạm quên đi công việc và giảm căng thẳng. Hãy nghĩ đến những hoạt động thể chất nhiều hơn thay vì tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Bạc, xanh dương

Giờ may mắn: 5h-6h

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Giống như một vận động viên lướt sóng muốn cưỡi trên con sóng bất tận, trước tiên bạn phải chuẩn bị tinh thần trước khi nhảy xuống đại dương cùng tấm ván của mình nhé Song Ngư. Công việc của bạn cũng tương tự vậy, trước khi muốn trình bày ý tưởng, dự án của mình cho cấp trên hoặc khách hàng, bạn cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tinh thần. Bởi không phải lúc nào mọi việc cũng như mong muốn, sự thất bại lúc này không hẳn xấu, nó là dấu hiệu để bạn đưa ra một góc nhìn mới, tinh tế và sáng tạo hơn.

Con số may mắn: 15

Màu may mắn: Nâu, xám

Giờ may mắn: 17h-18h

Bạch Dương cần chia sẻ để nhận lại nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bạch Dương (21/3 – 20/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo cho biết, số tiền mà bạn kiếm được trong ngày hôm nay thì hãy dành nó vào việc giúp đỡ những người nghèo hoặc kém may mắn. Việc chia sẻ với mọi người sẽ giúp bạn nhận lại được sự tử tế, tinh thần thoải mái hơn. Bạch Dương không phải là người giàu về vật chất nhưng bù lại bạn là người giàu tình cảm, sự cảm thông và sẻ chia. Đừng quá bận tâm đến giá trị của những gì bạn cho đi, vì nó không thật sự quan trọng.

Con số may mắn: 7

Màu may mắn: Hồng, xanh dương

Giờ may mắn: 9h-10h

Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

Kim Ngưu thường bị bạn bè và đồng nghiệp cho là cố chấp, bạn luôn có cá tính riêng và cái tôi mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều này không hề tốt trong môi trường công sở, sự hòa đồng và lắng nghe mới là cần thiết. Hãy nhớ "Một cây làm chẳng nên non", sự độc lập đôi khi cũng không thể giúp ích cho bạn, chia sẻ những ý tưởng của bạn cho đồng nghiệp để họ góp ý cũng là cách để bạn phát triển bản thân. Tử vi hàng ngày cho biết, Kim Ngưu đừng cố tách mình ra khỏi tập thể và khiến mình trở nên cô lập.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Vàng, đỏ

Giờ may mắn: 12h-13h

Song Tử (21/5 – 21/6)

Song Tử là người luôn lo lắng cho cuộc sống tương lai sau khi đến tuổi nghỉ hưu mặc dù bạn còn rất trẻ. Tử vi 12 cung hoàng đạo khuyên bạn hãy giữ nguyên tắc tiết kiệm đều đặn và cố gắng không dùng đến số tiền đã gửi, bởi chỉ như thế khoản tiền gửi của bạn mới có cơ hội sinh sôi, tương lai của bạn mới được đảm bảo. Tuy nhiên, đừng tiết kiệm quá mức, những khoản cần cho giao tiếp, tạo mối quan hệ với mọi người thì không nên bị cắt giảm. Bạn không thể sống cô độc với một núi tiền được có phải không?

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Hồng đậm, tím đậm

Giờ may mắn: 20h-21h

Tử vi hàng ngày cho thấy sức khỏe và công việc của Cự Giải hôm nay đều không có nhiều biến động - Ảnh minh họa: Internet

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi hàng ngày cho thấy sức khỏe và công việc của Cự Giải hôm nay đều không có nhiều biến động, sự thuận lợi trong công việc và sức khỏe 10/10 khiến bạn luôn là người nhiều năng lượng nhất trong một nhóm. Một ngày cuối tuần thư giãn bằng buổi dã ngoại, hoặc chơi những trò chơi vận động sẽ giúp bạn giải phóng năng lượng và nâng cao sức khỏe. Cuối ngày, hãy dành thời gian cho việc hẹn hò hoặc vun đắp tình cảm với người thân bằng một bữa tối lãng mạn và ấm áp. Nó sẽ giúp bạn có một ngày hoàn hảo.

Con số may mắn: 11

Màu may mắn: Xanh lam, trắng

Giờ may mắn: 19h-20h

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Hôm nay bạn sẽ nhận được một tin tức tốt lành từ người bạn lâu ngày không gặp, cô ấy lấy được một người chồng tuyệt vời sau nhiều năm tìm hiểu khiến bạn cũng vui vẻ lây. Tuy nhiên, mọi thứ xung quanh đều có đôi có cặp làm cho bạn có chút mủi lòng, sự độc thân lâu ngày thôi thúc bạn tìm kiếm một người để chia sẻ những chuyện hàng ngày. Nhưng đừng đốt cháy giai đoạn, hãy mở lòng tìm hiểu một người mà bạn cho là tốt nhất, tìm hiểu một cách từ tốn, đừng vì cô đơn mà tùy tiện.

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Trắng, xám

Giờ may mắn: 7h-8h

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

"Điều kiện tất yếu đầu tiên của thành công là khả năng dồn năng lượng thể xác và tinh thần vào một vấn đề triền miên không mệt mỏi" - đây là trích dẫn dành cho bạn trong ngày hôm nay. Nó cho bạn biết rằng bạn sẽ có một ngày cuối tuần làm việc vất vả và cật lực không khác gì ngày thường. Nhưng công sức của bạn sẽ được đền đáp bằng một tấm bằng tốt nghiệp loại ưu hoặc sự thăng tiến vượt trội trong sự nghiệp. Bạn còn quá trẻ để nghỉ ngơi và lười biếng, hãy làm việc và học tập thật chăm chỉ để đổi lại cuộc sống nhàn hạ sau này.

Con số may mắn: 24

Màu may mắn: Đen, xám

Giờ may mắn: 14h-15h

Thiên Bình luôn thích một cuộc sống nhàn rỗi, sự thôi thúc hoàn thành công việc đúng hạn khiến bạn cảm thấy khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Thiên Bình luôn thích một cuộc sống nhàn rỗi, sự thôi thúc hoàn thành công việc đúng hạn khiến bạn cảm thấy khó khăn và trở nên cáu gắt. Tuy nhiên, bạn là người thông minh để biết cách điều tiết lại cảm xúc và công việc. Hãy học cách lên kế hoạch và dàn trải công việc cho thật hợp lý để bạn không rơi vào trạng thái áp lực liên tục ảnh hưởng đến sức khỏe. Lời khuyên cho Thiên Bình là hãy làm việc đúng giờ và nghỉ ngơi đúng lúc, bạn sẽ thấy tâm trạng sẽ được cải thiện rất nhiều.

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Vàng, da cam

Giờ may mắn: 18h-19h

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Hôm nay Hỏa Tinh đem đến sự nồng nhiệt trong tình yêu đôi lứa của Bọ Cạp. Song vẫn tiềm ẩn nguy cơ cãi nhau là rất lớn nhé. Những tranh cãi tưởng chừng nhỏ nhặt hôm nay sẽ có thể bùng nổ, bạn và người ấy sẽ không thể tránh khỏi những ý nghĩ tiêu cực. Hãy chọn cách im lặng và lánh mặt đi, đừng cố gắng giành phần thắng về mình. Vì bạn chiến thắng nhưng lại làm tổn thương người mình yêu quý thì cũng không thể vui vẻ.

Con số may mắn: 13

Màu may mắn: Xanh lá, đỏ

Giờ may mắn: 22h-23h

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Tử vi hàng ngày cho thấy, bạn sẽ gặp một đối tác rất quan trọng. Họ sẽ là người hỗ trợ tốt nhất trong công việc mà bạn đang tìm kiếm. Cả hai sẽ hợp tác với nhau vô cùng ăn ý và mang lại kết quả đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng có lúc bất đồng, đôi khi quan điểm của bạn lại đi ngược lại mong muốn của đối phương. Hãy ngừng lại, tìm ra nguyên nhân, đừng cố phớt lờ và bỏ qua nó vì muốn kịp tiến độ. Có thể một sai lầm, mâu thuẫn nhỏ có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Con số may mắn: 30

Màu may mắn: Xanh lam, tím

Giờ may mắn: 20h-21h

Nhân Mã sẽ gặp quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.