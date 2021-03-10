'Thần thảo' nào phù hợp với 12 con giáp, mang lại may mắn, 'vượng tài, vượng lộc' cho gia chủ?

Tâm linh - Tử vi 10/03/2021 11:36

Ngoài tác dụng giúp không gian sống, nơi làm việc được trong lành, tạo không gian hài hòa thì các loại cây khi hợp với mệnh khí chủ nhân còn mang lại rất nhiều may mắn, giúp vượng tài khí cho gia chủ. Theo tử vi, cứ mỗi con giáp sẽ có một loại cây may mắn phù hợp với bổn mạng riêng.

Tuổi Tý: Cây Kim tiền

Người tuổi Tý là những người thông minh, nhanh nhẹn và có năng lực kiếm tiền giỏi. Nhưng bản thân họ không có ý thức cao trong việc quản lý tiền bạc, dễ bị hao hụt vì nhiều lý do khác nhau. Mặc dù vậy, họ cũng rất chú trọng các cơ hội đầu tư nhưng nếu có cách thức đầu tư không thích hợp sẽ dễ khiến cơ hội bị tuột mất.

Để khắc phục những điểm yếu này, con giáp tuổi Tý nên đặt một chậu cây Kim tiền tại nơi làm việc để khai thông lối cho vận may kéo đến. Hơn nữa, năng lượng từ loại cây may mắn này còn thúc đẩy sự tự tin, tinh thần quyết đoán, giúp Tý có thể nắm bắt thời cơ trong kinh doanh. 

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 Cây Kim tiền hợp với người tuổi Tý - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu: Cây Phong lộc hoa

Những người sinh vào các năm Sửu thường có tính cách thật thà, chăm chỉ, siêng năng. Chính những tính cách này giúp họ sớm gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Bản tính người tuổi Sửu vốn kiên trì nhưng có phần hơi bảo thủ. Đây chính là điểm hạn chế cản trở cơ hội phát tài của họ.

Để hạn chế nhược điểm này, người tuổi Sửu nên đặt cây Phong lộc hoa bên góc trái của bàn làm việc để phù hợp với bản mệnh, giúp phát huy ưu điểm nắm bắt tốt cơ hội. Với sức sống mạnh mẽ, loài cây này cũng là một biểu tượng tuyệt vời để thúc đẩy tinh thần làm việc của con giáp này.

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 Cây Phong lộc hoa nên được đặt trên bàn làm việc của Sửu - Ảnh: Internet

Tuổi Dần: Cây Ngũ gia bì

Với tinh thần ưa mạo hiểm, sẵn sàng đối đầu trực diện với những trở ngại trong cuộc sống, tư duy phán đoán nhạy bén, con giáp tuổi Dần có thể đạt được nhiều thành công liên quan đến tiền bạc. Tuy vậy, đây không phải là mối quan tâm duy nhất. Họ đam mê và biết cách tận hưởng quá trình đưa họ đến đỉnh cao thành công. 

Đặt một chậu Ngũ gia bì trong phòng khách có thể giúp gia tăng thêm nhiều ý tưởng sáng tạo, mang lại may mắn, sự vững tin cũng như tinh thần tích cực cho Dần. Việc này cũng có thể hỗ trợ tình trạng sức khỏe, cụ thể là giảm bớt chứng âu lo trong công việc cho con giáp tuổi Hổ này. 

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 Ngũ gia bì mang lại may mắn, sự vững tin cũng như tinh thần tích cực cho Dần - Ảnh: Internet

Tuổi Mão: Cây Trúc phú quý

Đây là một con giáp có quan niệm về tiền bạc khá khác so với những con giáp còn lại. Họ đề cao sự tỉ mỉ, cẩn trọng và vùng an toàn. Do đó, thay vì đầu tư mạo hiểm, họ quan tâm hơn đến vấn đề tích lũy. Đôi khi chính sự chần chừ, bảo thủ khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội phát tài.

Để tăng tốc độ cũng như tinh thần mạo hiểm, mạnh mẽ hơn trong các quyết định của mình, người tuổi Mão có thể đặt một chậu cây Trúc phú quý trong phòng bếp để hỗ trợ gia chủ trong công việc, sức khỏe. Theo góc nhìn phong thủy, đối với loại cây này nên chọn số lượng cây là số lẻ để kích thích may mắn.

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Nên chọn bụi cây Trúc phú quý có số lẻ - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn: Cây Phú quý

Người tuổi Thìn thường có phúc khí lớn, không cần nỗ lực quá nhiều nhưng vẫn đạt được các khoản thu hời. Vì lẽ đó, nên họ thường gặp phải sự đố kỵ của những kẻ "bằng mặt không bằng lòng".

Để bảo vệ sự may mắn cũng như phúc khí của bản thân, Thìn có thể đặt cây Phú quý ở ban công với quan niệm đón nhận may mắn. Thêm vào đó, mặt sau lá của loài cây này còn được xem như một bảo bối trong việc xua đuổi, ngăn chặn những nguồn năng lượng tiêu cực.

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Cây Phú quý hợp với người tuổi Thìn - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ: Cây Cỏ đồng tiền (Cỏ đồng xu)

Với bản tính khá nhạy bén với dòng tiền, người tuổi Tỵ thường nhận ra được những cơ hội mà ít người phát hiện được. Tuy nhiên, đôi khi sự nhút nhát, do dự dẫn đến cơ hội phát tài bị tuột khỏi tầm tay.

Để tăng thêm nguồn năng lượng tích cực cho bản thân, con giáp này nên trồng cây Cỏ đồng tiền theo hình thức thủy sinh với ý nghĩa mang lại may mắn, thuận hòa như nước. Chính những năng lượng từ loài cây này có thể cải thiện nguồn năng lượng, giúp người tuổi Tỵ quyết đoán, mạnh mẽ hơn trong công việc.

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Cây Cỏ đồng xu giúp người tuổi Tỵ quyết đoán, mạnh mẽ hơn trong công việc - Ảnh: Internet 

Tuổi Ngọ: Cây Vạn niên thanh

Người tuổi Ngọ thường có thế mạnh trong việc tạo ra nguồn động lực để kiếm tiền. Do đó, vận thế của họ cũng khá dễ dàng vượng phát. Tuy nhiên, do sự nóng vội mà họ thường gặp phải những trở ngại trong hoạch định, sử dụng nguồn tài chính.

Mức độ giàu có còn phụ thuộc vào sự trau dồi, rèn luyện của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, để vận thế thêm ổn định, con giáp tuổi Ngọ có thể cân nhắc đặt chậu Vạn niên thanh trước cửa nhà để tụ tài tụ lộc, khiến đường tiền tài càng trôi chảy. 

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 Ngọ có thể cân nhắc đặt chậu Vạn niên thanh trước cửa nhà - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi: Cây Lan quân tử

Bản tính hiền lành, lương thiện nên người tuổi Mùi thường nhận được sự yêu thương từ người khác. Tuy nhiên, để thành công thì bản mệnh cần rèn luyện tính cách mạnh mẽ, sự quyết đoán trong quá trình làm việc để tránh trường hợp phải làm việc theo hướng bị động, quá bị chi phối bởi cảm xúc.

Nếu tuổi Mùi muốn gia tăng khả năng kiếm tiền thì có thể đặt một chậu Lan quân tử nơi góc nhà để tăng nguồn năng lượng tích cực cho bản thân. Thêm vào đó, với khả năng sinh trưởng trong môi trường khắc nghiệt, loài cây này là biểu tượng cỗ vũ tinh thần mạnh mẽ, vượt qua nghịch cảnh để vươn đến thành công.

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Mùi muốn gia tăng khả năng kiếm tiền thì có thể đặt một chậu Lan quân tử nơi góc nhà - Ảnh: Internet

Tuổi Thân: Cây Tùng nho

Cũng là một trong những con giáp có năng khiếu kiếm tiền, quyết đoán trong việc nắm bắt cơ hội, tuy nhiên, người tuổi Thân thường tiêu xài với tốc độ nhanh hơn tốc độ kiếm tiền.

Với đặc tính dày lá, thân nhỏ, cây Tùng nho được xem như biểu trưng của sự hợp lý trong vấn đề chi tiêu. Do đó, sử dụng cây Tùng nho có thể góp phần hình thành thói quen tiết kiệm, giúp tài chính của Thân luôn dồi dào.

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Tùng nho có thể góp phần hình thành thói quen tiết kiệm cho Thân - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu: Cây Sen đá kim cương

Với bản tính chăm chỉ, chịu khó, người tuổi Dậu thường biết cách cân nhắc trong chi tiêu. Tuy vậy, họ thường gặp một số vấn đề trong quá trình đầu tư. Để hỗ trợ thêm vận may, tăng nguồn lực tài chính, Dậu nên cân nhắc trong việc đặt một chậu Sen đá kim cương tại nơi làm việc.

Vốn ưa ánh sáng mặt trời, Sen đá kim cương biểu trưng cho nguồn năng lượng tích cực, sự dồi dào trong ý tưởng và tăng thêm may mắn trong kinh doanh.

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Sen đá kim cương biểu trưng cho nguồn năng lượng tích cực - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất: Cây Kim ngân

Người tuổi Tuất có nguồn tài chính khá ổn định. Thêm vào đó, nhờ bản tính chăm chỉ, họ luôn nỗ lực làm việc để gia tăng nguồn tài chính của mình. Để gia tăng vận may, người sinh năm Tuất có thể đặt cây Kim Ngân ở góc phòng khách.

Với gốc vững chãi, dáng kiêu hãnh biểu trưng cho sự nỗ lực vươn lên, loài cây này còn thể hiện cho tinh thần dám đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống để vươn đến thành công.

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Tuất có thể đặt cây Kim ngân ở góc phòng khách - Ảnh: Internet 

Tuổi Hợi: Cây Nhất mạt hương

Người tuổi Hợi có nhiều năng lượng tích cực và có hứng thú đặc biệt với việc kiếm tiền. Tuy nhiên, do tính tình phóng khoáng, đôi khi bản mệnh gặp phải sự phá hoại của tiểu nhân.

Đặt một chậu Nhất mạt hương có thể gia tăng sự cẩn trọng, cân nhắc khi đưa ra các quyết định, từ đó giúp Hợi có tinh thần thoải mái và có thêm năng lượng trong công việc.

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 Nhất mạt hương giúp Hợi có tinh thần thoải mái và có thêm năng lượng trong công việc - Ảnh: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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