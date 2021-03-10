Những vật 'đại kỵ' tuyệt đối không được đặt dưới gối kẻo tai ương ập đến, đồ vật thứ 2 rất quen thuộc ai cũng mắc phải

Tâm linh - Tử vi 10/03/2021 20:05

Nhiều người có thói quen đặt một số vật dụng cạnh gối để dễ tìm hoặc thuận tiện trong việc sử dụng. Tuy nhiên, có một số món đồ là vậy đại kỵ phong thủy, nếu đặt cạnh gối có thể gây suy giảm sức khỏe, ảnh hưởng đến tài vận, thậm chí gây họa sát thân.

1. Gương

Là vật cát tường, công dụng đầu tiên của gương cũng chính là đuổi ma quỷ, mang lại sự yên ổn và may mắn. Nếu đặt đúng vị trí và hướng phong thủy, gương sẽ đem đến hiệu ứng tích cực, giúp nhân đôi tài lộc, công danh tốt đẹp và gia đình đầm ấm. Tuy nhiên nếu đặt gương ở dưới gối có thể mang đến ác mộng, xui xẻo, gây ra những phiền toái không đáng có cho bạn và gia đình.

Những vật 'đại kỵ' tuyệt đối không được đặt dưới gối kẻo tai ương ập đến, đồ vật thứ 2 rất quen thuộc ai cũng mắc phải - Ảnh 1
Đặt gương cạnh gối có thể ảnh hưởng đến may mắn của gia chủ - Ảnh: Internet 

Khi người ta mới tỉnh dậy sau giấc mộng, ý thức của họ vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, rất dễ dàng bị dọa sợ bởi hình bóng trong gương. Đồng thời, gương vốn đóng vai trò là vật phản xạ, vì vậy nếu đặt gương dưới gối sẽ khiến gương sẽ chống lại chủ nhà, sẽ bị “phản xạ” đi những may mắn của gia chủ.

2Kéo

Một số quan niệm phong thủy cho rằng, đặt kéo hoặc vật sắt nhọn dưới gối có thể trừ tà, tránh bóng đè. Thế nhưng, việc đặt kéo dưới gối ngủ lại cũng có thể làm tổn hại dương khí trong nhà, đây là vật đại kỵ có thể thu hút sát khí, gây ra bệnh tật cùng tai họa. 

Ngoài ra, với các cặp vợ chồng, việc đặt kéo dưới gối sẽ khiến cho hôn nhân không thuận lợi vì dễ cắt đứt tình cảm, càng có khả năng xuất hiện người thứ 3. 

Bên cạnh đó, kéo là vật rất sắc, nếu đặt dưới gối, vật dụng này có thể gây thương tích, gây đổ máu khi bạn bất cẩn trong lúc ngủ.

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 Kéo đặt dưới gối có thể thu hút những điều không may mắn - Ảnh: Internet

3Kim chỉ

Kim là đồ dùng rất sắc, nhỏ dễ lẫn vào mền gối gây tai nạn. Trong khi đó, chỉ có tác dụng "buộc chặt", ảnh hưởng đến “từ trường” của phong thủy trong phòng ngủ. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu đặt những vật này dưới gối, chất lượng giấc ngủ không những bị suy giảm mà còn khiến bạn mơ thấy những giấc mộng đáng sợ.

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 Kim chỉ gây ảnh hưởng đến từ trường của phòng ngủ - Ảnh: Internet

 4Búp bê

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Búp bê có khả năng thu hút tà khí - Ảnh: Internet 

Theo truyền thuyết, búp bê là hiện thân của những bé gái xấu số. Đây cũng là công cụ thường dùng để thực hiện bùa chú. Thế nên búp bê thường ẩn chứa những điều không mấy may mắn. Để búp bê dưới gối dễ khiến người ta liên tưởng tới những điều kinh dị, gây ra ác mộng. Thử nghĩ mà xem, nếu tỉnh dậy lúc canh ba, hình dáng búp bê mờ mờ ảo ảo có thể khiến ta cảm thấy có bóng ma quỷ lởn vởn, gây hoang mang lo sợ, ảnh hưởng tới sức khỏe

5. Di ảnh người quá cố

Với tín ngưỡng tâm linh hoặc vì quá thương nhớ người đã mất, nhiều người có thói quen đặt di ảnh cạnh gối ngủ. Tuy nhiên, đây được xem như một điều đại kỵ. Di ảnh người quá cố phải được đặt tại nơi an tĩnh, sạch sẽ để thể hiện lòng kính trọng và tránh gây ảnh hưởng đến vận khí của chủ nhà. Đặt dưới gối thì có thể biến di ảnh thành vật đại kỵ, khiến bạn dễ bị bóng đè, mộng mị. 

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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