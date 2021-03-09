Tử vi thứ Năm ngày 11/3/2021 của 12 con giáp: Dần lên chức lên lương, Hợi đổi vận rực rỡ, Mùi khốn khổ vì xui xẻo

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý thường xuyên nóng nảy và cáu kỉnh trong công việc. Bạn hay suy nghĩ cực đoan và chỉ thích làm theo ý mình, chẳng chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Chính vì sự ương ngạnh này mà người tuổi Tý dễ bị mắc bẫy của kẻ tiểu nhân.

Dưới đây là tử vi thứ Năm ngày 11/3/2021 của 12 con giáp. Mời bạn đọc tham khảo và chiêm nghiệm, để có được những sự chuẩn bị hoàn hảo nhất đón chào ngày mới.

Người tuổi Sửu sẽ làm "bá chủ" trong sự nghiệp của mình ngày hôm nay. Cụ thể, bạn sẽ nắm rõ tình hình công việc trong tay, biết điều phối và phân bổ thời gian cho mọi thứ một cách phù hợp. Chính sự thông minh và nhanh nhẹn đã giúp bản mệnh đạt được nhiều thành tựu to lớn chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều người nhìn vào sự nghiệp rực rỡ của bạn sẽ phải "phát hờn" đấy.

Bản mệnh hôm nay có đường tình duyên khá phức tạp. Nam mạng cần cẩn thận vì lời nói của bạn dễ gây ra xích mích trong mối quan hệ yêu đương. Trong khi đó, nữ mạng lại gặp phải vấn đề khiến nửa kia hiểu lầm bạn, từ đó nảy sinh mâu thuẫn. Người tuổi Tý nên đặc biệt chú ý khi ai đó ngỏ lời muốn giúp bạn hòa giải, vì chưa chắc họ đã có ý tốt.

Về sức khỏe, bạn dễ mắc các bệnh như nổi mụn, chàm trên da, lên sởi, thủy đậu. Bạn cần chú giữ gìn vệ sinh da cũng không không tiếp xúc quá thân cận với nguồn bệnh này. Hơn nữa, Sửu được quý nhân phù trợ, thế nên bạn sẽ lại hồi sinh năng lượng và tiếp tục thành công với những dự định của bản thân mà thôi.

Tử vi thứ Năm ngày 11/3/2021 của Dần

Tử vi ngày mới cho biết, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dần tiến triển khá tốt đẹp. Con giáp này làm việc có trách nhiệm, hăng hái, phấn chấn và cẩn trọng. Bản mệnh luôn chuẩn bị đầy đủ thông tin, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào và lên kế hoạch rõ ràng cho mọi nhiệm vụ. Bởi vậy, công việc của bạn dễ dàng thăng tiến, lên chức không ngừng.

Thứ Năm này, Dần không nên chi tiêu quá nhiều vì Chính Tài báo hiệu sắp tới bạn sẽ có một khoảng chi khá lớn. Vì thế, việc dành dụm nên bắt đầu từ bây giờ để bản mệnh không bị “sốc” tài chính về sau. Bên cạnh đó, nếu như có các cơ hội làm ăn thì nên suy xét kỹ càng, cẩn thận trước khi bắt đầu hợp tác với bất kì một ai.

Công việc của bạn đang dễ dàng thăng tiến, cơ hội lên chức không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 11/3/2021 của Mão

Hôm nay có điềm báo cho thấy chuyện tình cảm của bạn đang đạt được những bước tiến rõ rệt. Bạn sẽ cần phải cân nhắc để xem có đồng ý với lời đề nghị tiến xa hơn của đối phương không. Vì hình như vẫn còn một số người thân, bạn bè không ủng hộ lắm chuyện tình của hai bạn thì phải? Đôi lúc, bạn hãy dành chút thời gian để suy nghĩ xem vì sao họ lại có vẻ như “thái độ” trong chuyện yêu của Mão!

Thần may mắn đang đứng về phía Mão, chẳng những công danh vượng phát mà cả tài lộc cũng sung túc. Việc kiếm tiền của bạn trở nên dễ dàng hơn gấp nhiều lần. Mão giỏi kiếm tiền nhưng nhiều lúc lại chi tiêu dè dặt quá mức. Bạn hãy yêu thương bản thân hơn nữa bằng cách sử dụng những đồng tiền chân chính do mình làm ra mà mua sắm thứ gì đấy tốt đẹp để “thưởng nóng” cho chính sự nỗ lực của bản thân đi nào.

Tử vi thứ Năm ngày 11/3/2021 của Thìn

Con giáp này có bản lĩnh không phải ai cũng dễ dàng có được nên nếu áp dụng vào công việc thì vận trình sự nghiệp sẽ ngày càng hanh thông, suôn sẻ hơn. Thời điểm này, cả công việc chính lẫn phụ của Thìn đều được Chính Tài hộ mệnh, vì vậy nếu đang có trong tay một số vốn an toàn, Thìn nên đầu tư kinh doanh, “vươn” ra những dự định lớn hơn.

Về vận trình tình cảm, người tuổi Thìn dễ dàng nhạy cảm trước bất cứ điều gì nửa kia chia sẻ đối với mình. Vì vậy hai bạn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đã không ít lần hai bạn đi đến bước đường cùng là “chia tay”. Tuy nhiên, con giáp này may mắn khi có đối phương là một người sở hữu tính kiên nhẫn cao, sẵn sàng bao dung những lần bạn lớn tiếng. Vì thế hai bạn có thể bên nhau được lâu dài.

Tử vi thứ Năm ngày 11/3/2021 của Tỵ

Theo tử vi thứ Năm ngày 11/3/2021, sự nghiệp và tài lộc của tuổi Tỵ đều có triển vọng nhưng có thể vướng phải thị phi nên cần cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, tránh làm mất lòng người khác. Trước khi nói ra bất cứ điều gì, con giáp này nên suy nghĩ kỹ càng, những vấn đề tế nhị thì càng không nên động chạm tới để tránh điều tiếng.

Tỵ dễ bị đau đầu vì làm việc quá căng thẳng. Đây cũng là nguyên nhân khiến bạn hay cáu gắt vô cớ với nửa kia của mình. Bản mệnh nên sắp xếp thời gian đi làm để thăm khám sức khỏe tổng quát. Tỵ vốn là người chịu áp lực không tốt, vậy nên hãy quan tâm nhiều nhất có thể đến sức khỏe của bản thân, nhất là những bệnh liên quan đến thần kinh.

Tử vi thứ Năm ngày 11/3/2021 của Ngọ

Về phương diện công việc, người theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ “thuận buồm xuôi gió” trong ngày hôm nay. Con đường làm ăn của bạn có nhiều bước phát triển khởi sắc. Tài lộc của bạn không có nhiều biến động, cả nguồn thu chính và phụ đều ổn, muốn bứt phá thì bạn cần có kế hoạch “dài hơi” và cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa chứ không ngồi chờ thời mãi được.

Đặc biệt, người tuổi Ngọ còn độc thân dễ gặp được quý nhân chỉ lối dẫn đường giúp nhìn rõ được hướng đi phía trước, biết ai là người mình cần trân trọng cả đời. Đôi khi người bạn mới quen được chừng vài tháng thôi là đã quyết định cưới ngay vì quá hợp rồi. Vậy nên Ngọ đừng nghĩ quen lâu mới sâu sắc nhé!

Tử vi thứ Năm ngày 11/3/2021 của Mùi

Thứ Năm này, Mùi phải “khóc thét” vì những xui xẻo “từ trên trời rơi xuống”. Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ những hồ sơ để báo cáo trước lãnh đạo, thế nhưng không hiểu sao bạn lại phát hiện ra những sai sót của mình trong sản phẩm ấy (có thể bạn đã lấy nhầm tệp cũ chưa qua chỉnh sửa chăng?). Tuy nhiên với sự khéo léo của Mùi mà buổi báo cáo hôm ấy sẽ trót lọt vượt qua. Thế nhưng bạn tuyệt đối không tự cao nhé, hãy xem xét lại vấn đề từ đâu xảy đến?

Hôm nay, bạn không nên dùng quá nhiều đồ uống có cồn. Một ly rượu mỗi ngày thì có thể chưa ảnh hưởng, nhưng say sưa bí tỉ thì chỉ hại cho bạn mà thôi. Ngoài ra, bạn còn cần quan tâm đến những loại bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa. Nếu trước giờ bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc rèn luyện thể dục thể thao thì đây chính là lúc Mùi nên tính tới vấn đề này rồi đấy!

Tử vi thứ Năm ngày 11/3/2021 của Thân

Tình hình tài chính của Thân khá khả quan, chuyện kinh doanh buôn bán vẫn tiếp tục. Tài chính của bạn được cải thiện một phần nhờ vào các mối nhân duyên tốt. Với bạn, tiền bạc đi liền với tình bạn. Chính vì vậy mà bạn nên giữ quan hệ tốt với người xung quanh.

Bản mệnh vẫn còn lẻ bóng dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác giới và chỉ cần mở rộng lòng mình thì tìm được người ưng ý. Tuy nhiên, những người lập gia đình lại cần giữ khoảng cách với những người có ý định làm thân với mình. Nếu buông thả theo cảm xúc nhất thời có thể gây ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình của bạn.

Tử vi thứ Năm ngày 11/3/2021 của Dậu

Công việc hôm nay của Dậu sẽ gặp phải chút trở ngại. Bạn không hiểu ý của cấp trên hoặc đồng nghiệp khiến kế hoạch diễn ra không suôn sẻ như ý muốn. Mọi việc đều không có gì khó khăn, nhưng tốt nhất người tuổi Dậu nên thận trọng lời nói, đừng xen vào việc của người khác kẻo vướng phải rắc rối, tự chuốc phiền phức cho mình.

Thổ sinh Kim, vận trình tình cảm vô cùng hài hòa, êm đẹp. Đào hoa nở rộ, người độc thân có thể sẽ tìm thấy được nhân duyên ưng ý. Đối với các cặp đôi thì luôn biết cách quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày. Con giáp này tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng.

Tử vi thứ Năm ngày 11/3/2021 của Tuất

Tử vi thứ Năm ngày 11/3/2021 cho thấy, Tuất vô tình trở thành “người thứ 3” trong câu chuyện tình của người khác. Hiện tại, người tuổi Tuất đang hoang mang với một mớ hỗn độn chưa giải quyết ổn thỏa, bao gồm cả áp lực công việc lẫn chuyện yêu đương không theo ý muốn.

Bù lại con giáp này vẫn có khả năng tập trung cao trong công việc. Mọi nhiệm vụ bản mệnh đều hoàn thành chỉn chu. Đôi khi bản mệnh hơi cứng nhắc một chút nhưng chỉ cần điều chỉnh linh hoạt hơn thì sẽ đạt được hiệu quả cao. Về cơ bản đường công danh sự nghiệp vẫn tiến triển tốt đẹp.

Hiện tại, người tuổi Tuất đang hoang mang với một mớ hỗn độn chưa giải quyết ổn thỏa - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 11/3/2021 của Hợi

Sau một quãng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của Hợi. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại. Thứ Năm này cũng là một ngày thuận lợi cho việc cầu về đường đi, di chuyển, tính toán, cho nên nếu muốn đi xa, mưu tính công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở thì nên thực hiện sẽ tốt cho người tuổi Hợi.

Về phương diện tình cảm, con giáp này luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để có được tình yêu của mình. Những cặp vợ chồng sẽ sớm có “tin vui” sau thời gian dài trông ngóng, điều này đã giúp hâm nóng tình cảm của hai bạn rất nhiều.

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.