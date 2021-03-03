Đúng ngày mai thứ Năm ngày 4/3/2021: 4 con giáp cẩn thận bị ‘ném đá giấu tay’, sự nghiệp tụt dốc khó cứu vãn

Theo tử vi ngày mới, 4 con giáp này cần cẩn trọng những mối quan hệ xung quanh, coi chừng có tiểu nhân “ném đá giấu tay”, khiến vận trình công danh của bạn trở nên trục trặc đến mức khó có thể cứu vãn.

Tuổi Sửu Theo tử vi ngày mới, con giáp này cần phải lưu ý nhiều hơn đến các mối quan hệ trong chuyện làm ăn để tránh bị kẻ xấu “ném đá giấu tay”. Dường như bạn đang có nhiều “mối làm ăn” cùng một lúc. Chính vì thế, Sửu phải đứng trước vô vàn sự lựa chọn, rằng không biết nên hợp tác với ai, hợp tác như thế nào thì phù hợp nhất… “Thương trường là chiến trường”, con giáp này đừng vì lắng nghe những lời đường mật mà đưa ra quyết định nhất thời. Mọi sự đầu tư cần suy nghĩ thật kĩ mới được. Hôm nay, bạn cũng cần cẩn trọng hơn trong công việc dù chỉ là những nhiệm vụ nhỏ nhất để tránh được sai sót không đáng có. Vịn vào đôi lần bạn “lỡ" có sai sót, kẻ tiểu nhân cũng có thể bày mưu tính kế hãm hại bạn một cách “ra trò” đấy!



Bạn cần cẩn trọng hơn trong công việc dù chỉ là những nhiệm vụ nhỏ nhất - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Những người làm kinh doanh có thể phát tài trong ngày hôm nay, nhưng trước khi quyết định việc gì, bạn vẫn nên giữ thái độ thận trọng, đừng dễ dàng nghe theo lời mách bảo của bất kì ai, đặc biệt là những người hay mâu thuẫn với ý kiến của bạn. Đồng ý rằng biết lắng nghe là một điều tốt, thế nhưng không phải ý kiến của ai cũng đáng để chúng ta tiếp thu. Lợi dụng lúc bạn đang rối trí với nhiều vấn đề khó khăn trong vận trình công danh, sẽ có kẻ “chen chân” vào, giả vờ cho bạn lời khuyên. Tuy nhiên, Dần cần sáng suốt nhìn nhận ra đâu là thật, đâu là giả.



Dần đừng dễ dàng nghe theo lời khuyên của ai đấy nhé - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Những kẻ ghen ghét đang ngấm ngầm tìm cách phá hoại những gì bạn đang có, những lời thị phi thất thiệt được tung ra nhằm hạ thấp uy tín của bản mệnh đối với công việc bạn đang làm. Điều Mùi cần làm là luôn phải giữ bình tĩnh vì chỉ cần bạn sơ hở hoặc tỏ ra rối trí, tiểu nhân sẽ đắc chí và mạnh dạn hại bạn. Ngoài ra, theo tử vi 12 con giáp, Mùi đừng quá tin người mà giao việc mình làm dở cho một ai đó làm giúp. Đôi khi, họ không thật sự có lòng tốt như thế. Tất cả chỉ là một vở kịch nhằm lấy được sản phẩm mà bạn đã cất công gầy dựng, sau đó “hô biến” để nó trở thành thành phẩm trong tay của kẻ tiểu nhân. Lúc đó mới biết là mình mất trắng xem ra đã muộn rồi Mùi.

Mùi cần bình tĩnh nếu không muốn tiểu nhân đắc chí - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Thu nhập của con giáp này hôm nay chủ yếu đến từ công việc phụ chứ không phải công việc chính. Tử vi hàng ngày cho hay, tuy việc làm tay trái có nhiều khi khiến bạn khá mệt mỏi nhưng bù lại thành quả thu về cũng không làm bạn thất vọng chút nào. Cũng chính vì cơ ngơi mà Tuất sở hữu đã làm “mờ mắt” những kẻ xấu xa. Bạn sẽ không ngờ nếu phát hiện tiểu nhân chính là người thân cận mà mình hết lòng tin tưởng. Bởi vậy, con giáp này không nên công khai tình hình tài chính của mình với quá nhiều người. Đồng thời, Tuất cũng không nên nhờ ai đó giúp đỡ những việc mang tính bảo mật, dù cho đó là người rất thân với bản mệnh. (*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

Tử vi thứ Tư ngày 24/2/2021 của 12 con giáp: Sửu khởi sắc tình duyên, Thìn thị phi đầy rẫy, Tuất bỗng ‘tham thì thâm’ Tử vi thứ Tư ngày 24/2/2021 cho thấy, người tuổi Sửu đường tình duyên có phần khởi sắc. Trong khi đó, Thìn lại vướng phải những thị phi không đáng có. Còn Tuất làm ăn thuận lợi nhưng coi chừng “tham thì thâm”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-mai-thu-nam-ngay-4-3-2021-4-con-giap-can-than-bi-nem-da-giau-tay-su-nghiep-tut-doc-kho-cuu-van-397458.html