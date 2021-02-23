Tử vi thứ Tư ngày 24/2/2021 của 12 con giáp: Sửu khởi sắc tình duyên, Thìn thị phi đầy rẫy, Tuất bỗng ‘tham thì thâm’

Theo tử vi ngày mới , hôm nay là một ngày đi làm vô cùng thuận lợi với người tuổi Tý, bạn được nhiều đồng nghiệp giúp đỡ. Đặc biệt, bạn còn nhận được sự hỗ trợ từ người bạn phương xa, mà người này có thể giúp ích cho bạn khá nhiều trong công việc hiện tại. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để hoàn thành các công việc còn dang dở nhé.

Dưới đây là tử vi thứ Tư ngày 24/2/2021 của 12 con giáp. Mời bạn đọc tham khảo và chiêm nghiệm, để có được những sự chuẩn bị hoàn hảo nhất đón chào ngày mới.

Con giáp này nên chú ý tập trung nhiều hơn trong công việc để tránh những sai lầm không đáng có, ảnh hưởng đến vấn đề thăng tiến của bạn. Hôm nay, Sửu nên cẩn trọng hơn trong chi tiêu, đừng dễ dàng bỏ ra một khoản tiền lớn mà không suy tính kỹ lưỡng.

Về chuyện tình cảm, người độc thân có cơ hội được gặp đối tượng phù hợp. Người này có thể sẽ trở thành ý trung nhân của cuộc đời bạn. Còn đối với những người đang yêu nhau hãy cẩn thận “trà xanh” đang ở gần mối quan hệ của hai bạn. Đó có thể là những thể loại như em gái mưa, đồng nghiệp của nửa kia hay thậm chí là người yêu cũ của họ…

Vận trình tình cảm của người tuổi Sửu đag tiến triển theo chiều hướng thuận lợi. "Thần tình yêu" khuyên bạn nên tính đến chuyện về chung một nhà sớm nhất có thể. Vợ chồng nên chú ý nhiều hơn đến lời ăn tiếng nói, hạ bớt cái tôi nếu không cần thiết.

Tử vi thứ Tư ngày 24/2/2021 của Dần

Theo tử vi thứ Tư ngày 24/2/2021, người tuổi Dần sẽ đối diện với nhiều chông gai trở ngại, mâu thuẫn liên tục nảy sinh trong những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp... Nguyên nhân ở đây có thể đến từ việc bất đồng quan điểm. Hãy suy xét và khéo léo giải quyết để không mất những mối quan hệ thân thiết.

Vốn nhanh nhẹn, tài trí, con giáp này nhận được nhiều sự quan tâm từ người khác giới. Chính điều này đôi khi làm bạn cảm giác mình là người quan trọng, dễ lâm vào tình cảnh "kén cá chọn canh". Đừng quá tự cao để rồi mãi vẫn chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc của mình.



Người tuổi Dần đang gặp rắc rối với mối quan hệ đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 24/2/2021 của Mão

Thứ tư này, Mão sẽ có quý nhân phù trợ, giúp sức cho bạn đạt được những thành tích đáng nể. Bản mệnh sẽ nhanh chóng có được sự tín nhiệm của cấp trên và đồng nghiệp. Thời gian này, dường như Mão đang đắn đo việc có nên nhận thêm 1 dự án mới hay không. Hãy mạnh dạn thử sức mình hơn nhé, có thể đây chính là cột mốc giúp bạn thăng tiến đấy.

Người tuổi Mão nên dành nhiều sự quan tâm hơn cho nửa kia. Hãy thường xuyên làm những điều để cả hai cùng hâm nóng tình cảm. Đặc biệt trong thời gian này, bạn có thể gặp được người khiến trái tim bạn xao xuyến, nhưng đừng vì một phút "cảm nắng" mà quên đi nhiều giá trị dài lâu.

Tử vi thứ Tư ngày 24/2/2021 của Thìn

Thìn nên tránh xa bớt những đám đông thị phi, đừng tham gia bàn tán những việc mà bản thân mình không hiểu rõ vì bạn sẽ bị vướng nhiều rắc rối không đáng có. Nhất là ở môi trường bạn làm việc, con giáp này nên chú ý hơn đến sự đối xử của mọi người xung quanh dành cho bạn, chưa chắc đã là thật lòng.

Bạn là một người rộng lượng ngay cả trong tài chính. Người tuổi Thìn không ngại san sẻ chi tiêu với người yêu, bạn đời. Nhưng đôi lúc, họ lại sử dụng số tiền bạn vất vả kiếm ra một cách hoang phí. Thìn đừng ngại chia sẻ rõ ràng về vấn đề này nhé, vì “nhẫn nhịn” lâu sẽ có nguy cơ khiến tình cảm rạn nứt.

Tử vi thứ Tư ngày 24/2/2021 của Tỵ

Con giáp này nên vui mừng vì tin vui tài lộc sắp đến, những khoản đầu tư trước kia của bạn đang “gặp thời” và dần sinh lãi. Vì trước giờ chưa từng sở hữu số tiền nhiều như vậy nên lần này, có vẻ người tuổi Tỵ đang rất lúng túng trong việc tiêu xài chúng sao cho hợp lý. Bạn hãy nhớ rằng trước khi sử dụng, nên tìm cách để sản sinh chúng thêm nữa nhé.

Trong chuyện tình cảm, bạn là người hay nghi ngờ đối phương, đôi khi xuất phát từ những chuyện chẳng đáng chút nào. Cách tốt nhất là Tỵ hãy hỏi rõ những khúc mắc của bản thân với nửa kia, dành nhiều thời gian để yêu thương hơn là xét nét. Nếu cùng nhau vượt qua được những điều nhỏ nhặt này, bạn và người ấy có thể là một cặp trời sinh.

Con giáp này nên vui mừng để chào đón tin vui được thần tài 'gõ cửa' - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 24/2/2021 của Ngọ

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ phát sinh vấn đề bất ngờ, tuy nhiên đó không phải là lý do khiến bản mệnh lùi bước mà trái lại còn càng hăng say, nỗ lực hơn nữa để vượt qua khó khăn, khẳng định năng lực, thực hiện những mục tiêu đã đề ra và giành lấy thành công.

Ngọ hôm nay có vẻ hơi nóng tính với người thương, mặc dù bạn có ý lo lắng cho họ thế nhưng do cách nói chuyện hơi lớn tiếng đã khiến đối phương hiểu lầm bạn mất rồi. Họ đang cho rằng bạn muốn dạy dỗ hơn là góp ý. Đừng lặp lại điều này quá nhiều lần nếu không muốn hai bạn phải chia tay vì lí do ngớ ngẩn.

Tử vi thứ Tư ngày 24/2/2021 của Mùi

Mọi kế hoạch của bản mệnh gặp khó khăn, không thuận lợi như dự tính ban đầu. Một vài sự việc bất ngờ xảy ra khiến con giáp này trở tay không kịp, vì rối loạn mà chưa đưa ra được phương án giải quyết thỏa đáng nhất. Nếu không cẩn thận, vấn đề xảy đến có thể “ngốn” không ít tài chính của bạn.

Bạn may mắn khi có người bạn đời luôn sẻ chia trong cuộc sống cả về tinh thần lẫn tiền bạc. Thế nhưng đôi khi, bạn lại tự cho mình quyền được “điều khiển” mối quan hệ của cả 2. Mùi sẵn sàng giận dỗi vô cớ với nửa kia vì luôn nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Sai rồi nhé, chuyện gì cũng có giới hạn đấy!



Mùi gặp phải những khó khăn trong công việc khiến bạn trở tay không kịp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 24/2/2021 của Thân

Sự nghiệp hôm nay nhìn chung không có gì quá trắc trở nhưng khối lượng công việc nhiều khiến bạn khó có thể sắp xếp ổn định thời gian để hoàn thành tất cả. Bản mệnh đừng ngần ngại trong việc mở lời để nhận được sự giúp đỡ. Vì biết đâu thời gian sau, bạn cũng có thể giúp đỡ lại họ để “trả ơn” mà.

Đặc biệt, mối lương duyên sắp tới của bạn khả năng cao sẽ là người trong cùng công ty. Việc này cũng khá khó xử đối với người tuổi Thân, vì “lỡ” chuyện có “không thành” thì cặp đôi khó mà nhìn mặt nhau sau này. Vì vậy, hãy suy nghĩ kĩ khi bắt đầu mối quan hệ kiểu này nhé.

Tử vi thứ Tư ngày 24/2/2021 của Dậu

Bạn nên cẩn trọng trong chuyện làm ăn buôn bán, đặc biệt với các kế hoạch đầu tư để tránh tiền bạc thất thoát. Tử vi ngày mới cho thấy phương diện tài lộc của Dậu hôm nay không được hanh thông. Thậm chí bạn còn có nguy cơ dính phải những “phi vụ” mất tiền oan.

Ông Tơ bà Nguyệt đang đưa con giáp này vào thế khó khi bắt bạn phải lựa chọn gia đình hoặc tình yêu. Bởi lẽ từ khi bắt đầu, nửa kia của Dậu vốn không được lòng bậc sinh thành, vậy nên bấy lâu nay, bạn và gia đình hay mâu thuẫn về vấn đề này. Lúc bấy giờ, có lẽ bạn nên nghiêm túc đối diện và bảo vệ người thương của mình, chứng minh cho gia đình thấy mối quan hệ của bạn thật sự chân chính.

Bạn đang trong tình thế khó xử giữa người thương và gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 24/2/2021 của Tuất

Chính Tài cảnh báo Tuất đang quá tham lam trong một số công việc làm ăn, bạn đang đổ hết vốn liếng đầu tư mà chưa hề suy tính thật sự kĩ lưỡng. Vì những lợi nhuận trước mắt đã nhận được mà Tuất như bị che mờ mắt, quên mất kinh doanh là con đường dài, không phải cứ bỏ vốn sẽ được lãi. Con giáp này nên ghi nhớ rằng “Tham thì thâm”.

Đường tình duyên của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay không có nhiều biến động. Duyên chưa tới, có ép cũng chẳng nên duyên, dù bạn cố gắng rất nhiều để giành được trái tim người ấy nhưng tình cảm không thể cưỡng cầu mà nảy sinh được. Cứ bình tĩnh để thời gian chứng minh tất cả.

Tử vi thứ Tư ngày 24/2/2021 của Hợi

Những thành công đạt được trước đó giúp Hợi có thêm nguồn năng lực tích cực để tiếp tục hoàn thành những dự án tiếp theo, từng bước tiến lên vị trí mình mong muốn. Vốn là người tài trí lại đối nhân xử thế khéo léo, người tuổi Hợi dường như ít gặp phải bất trắc gì trong suốt vận trình công danh sự nghiệp. Thậm chí, bạn còn được đánh giá là người biết xử lý vấn đề “thấu tình đạt lý”. Hãy phát huy điểm mạnh này nhé.

Cũng chính vì sự hết mình vì công việc ấy mà Hợi đang dần dành ít thời gian hơn cho chuyện yêu đương rồi. Đối với những cặp đôi hay người đã có gia đình thì vấn đề lạnh nhạt này đều thật là thảm hại. Tình cảm cần sự tôn trọng lẫn vun đắp từ đôi bên, đừng bao giờ lấy lí do rằng mình bận và bắt nửa kia phải hết mình xây dựng tình yêu thay mình.

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.