Tử vi thứ Hai ngày 22/2/2021 của 12 con giáp: Tí - Dậu hốt trọn tài lộc, Thân cẩn thận xui xẻo bủa vây

Tử vi mới nhất ngày hôm nay cho biết, Tí đã lọt top dẫn đầu về độ may mắn trong 12 con giáp. Dự đoán sẽ có nhiều cơ hội tài lộc đưa đến cho Tí, có thể là trúng được một số tiền lớn, được khen thưởng, nhặt được tiền… Tuy nhiên đây chỉ là những cơ hội hên rủi. Để đạt được thành công hơn nữa trong công việc, Tí cần tập trung vào mục tiêu chính mà mình đặt ra. Không nên chấp nhặt những điều không đáng, kẻo mang họa vào thân, rước bực vào mình.

Ngoài ra, Sửu cần cân bằng giữa công việc và tình duyên. Vì quá bận rộn nên khiến người ấy cảm thấy chán nản. Sửu cần dành thêm thời gian chăm sóc, quan tâm nửa kia của mình.

Tài vận của Sửu trong hôm nay tuy không có gì quá nổi bật nhưng công việc sự nghiệp của con giáp này lại rất khởi sắc. Hôm nay, Sửu sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc, được cấp trên khen thưởng bất ngờ. Tuy nhiên, Sửu cần lưu ý nên tiếp thu ý kiến từ đồng nghiệp xung quanh, tránh bảo thủ để kết quả công việc tốt nhất.

Tử vi thứ Hai ngày 22/2/2021 của Dần

Con đường làm ăn kinh doanh của Dần đang trên đà phát triển rất tốt. Nhờ tài trí, năng lực xuất chúng, con giáp này đã lựa chọn hướng đi đúng đắn cho bản thân mình. Hôm nay chính là cơ hội để Dần mở rộng công việc làm ăn của mình. Tử vi mới nhất cho biết, sẽ có một cơ hội lớn cho Dần trong kinh doanh, nếu biết nắm bắt thời cơ, Dần sẽ một bước lên mây, tiền bạc rủng rỉnh cả năm.

Về tình duyên, Dần cần chủ động hơn trong mối quan hệ với người ấy, chú ý đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu và không làm tổn thương nhau.

Nhờ thông minh lại còn may mắn, Sửu sẽ 'một bước lên mây' - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 22/2/2021 của Mão

Tử vi mới nhất hôm nay của người tuổi Mão cho biết, con giáp này sẽ thiết lập được cho mình một kế hoạch chi tiêu hợp lý, cắt giảm nhiều chi phí không cần thiết để dành cho những dự định lớn hơn. Nhờ đó, Mão có động lực và niềm hứng khởi hơn trong công việc, phấn đấu để làm đầy ví tiền của mình.

Tử vi lưu ý, trong hôm nay, Mão nên tránh việc cho người khác mượn tiền để tránh làm mất tài lộc vào tay người khác.

Tử vi thứ Hai ngày 22/2/2021 của Thìn

Hôm nay, Thìn sẽ đứng trước nhiều lựa chọn quan trọng, có thể quyết định đến công danh và cả cuộc đời của mình. Chẳng hạn lựa chọn đi làm ăn xa hay ở lại, lựa chọn mua nhà, đất tại thành phố hay về quê… Do đó, Thìn cần thật sự nghiêm túc để suy nghĩ, phân tích mặt lợi, mặt hại của mỗi lựa chọn để có cho mình quyết định phù hợp nhất.

Tình duyên của Thìn trong quá khứ đã từng có nhiều tổn thương, mất mát. Do đó, con giáp này đã rất khép kín và không muốn mở lòng với bất cứ ai. Tuy nhiên, trong hôm nay, có thể Thìn sẽ được một người thầm thương trộm nhớ ngỏ lời. Mọi sự đều phụ thuộc vào quyết định của Thìn, miễn bản thân cảm thấy thoải mái, hạnh phúc chứ không nên miễn cưỡng.

Thìn sẽ nhận được lời tỏ tình bất ngờ trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 22/2/2021 của Tỵ

Công việc của Tỵ trong ngày hôm nay sẽ có bước thăng tiến thần tốc. Một là thăng chức lớn, hai là được tăng lương cao ngất ngưởng. Vốn là người có năng lực, lại ham học hỏi, cầu tiến và rất biết cách làm hài lòng người khác nên Tỵ được cấp trên đánh giá cao, lựa chọn sẵn cho những vị trí quan trọng.

Tuy nhiên, do đảm nhận quá nhiều công việc, đôi lúc Tỵ mắc phải một số sai sót có thể bỏ qua, nhưng cần cố gắng hạn chế để tránh ảnh hưởng đến uy tín của bản thân.

Tử vi thứ Hai ngày 22/2/2021 của Ngọ

Nguồn thu nhập của Ngọ trong hôm nay tiếp tục dồi dào. Con giáp này thích hợp với công việc tự do, và đây là thời điểm công việc này sẽ rót vào túi Ngọ một số tiền lớn. Mặc dù vậy, Ngọ không nên khoe ra cho mọi người thấy thành quả của mình, bởi hiện tại là lúc Ngọ cần tập trung hơn vào công việc để đạt được thành quả lớn hơn trong tương lai.

Hôm nay, Ngọ cũng sẽ tìm ra cách giải quyết những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm trước đó. Tình duyên của con giáp này lại trở nên mặn nồng, hạnh phúc.

Tử vi thứ Hai ngày 22/2/2021 của Mùi

Hôm nay Mùi sẽ phải đối mặt với những chuyện thị phi chốn công sở. Mùi cần bình tĩnh, giữ thái độ và lập trường vững vàng để tự tin giải quyết, tránh mất mối quan hệ với đồng nghiệp. Tử vi cũng cho biết, Mùi sẽ có một chút bất mãn trong ngày hôm nay, khi đưa ra ý kiến nào cũng bị phản đối. Tuy nhiên đây không phải là điều gì quá to tát khiến Mùi phải nổi giận để mất khôn.

Tài vận của Mùi cũng khá ổn định, dù không có quá nhiều tài lộc trong hôm nay nhưng những khoản thu vẫn đều đều mang về một số tiền xứng đáng cho Mùi.

Mùi cần tránh tức giận khi mâu thuẫn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 22/2/2021 của Thân

Vận trình của người tuổi Thân trong hôm nay không được tốt, kéo theo mọi sự đều bị ảnh hưởng. Công việc của Thân sẽ gặp một số rắc rối, có thể liên quan đến tiền bạc. Cần xem xét kỹ lưỡng để giải quyết ổn thỏa chứ không nên làm lớn chuyện vì sẽ không đi đến đâu.

Trong gia đình, Thân sẽ phải đối mặt với một vài mâu thuẫn nhỏ, không quá lớn. Tuy nhiên, nếu không lắng nghe, ngồi lại cùng nhau giải quyết, Thân sẽ làm tổn thương những người thân yêu của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 22/2/2021 của Dậu

Cùng với Tí, Dậu là con giáp lọt top con giáp may mắn nhất trong hôm nay về tài lộc và tình duyên. Trong công việc, Dậu tuy tài giỏi nhưng rất khiêm tốn, không tự cao tự đại nên dễ thành công, nhận được thành quả xứng đáng. Nếu có những công việc tay trái bên ngoài, Dậu cũng sẽ kiếm được một số tiền khá lớn nhờ cố gắng trong thời gian dài trước đó.

Con giáp này có đường tình duyên rất viên mãn trong hôm nay. Bạn đời của Dậu sẽ có nhiều bất ngờ, lãng mạn cho con giáp này.

Dậu là một trong những con giáp may mắn nhất ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 22/2/2021 của Tuất

Tuất đặt khá nhiều niềm tin vào chuyện tình cảm của mình. Tuy nhiên, hôm nay có thể con giáp này sẽ phải suy nghĩ lại khi phát hiện ra những sự thật bất ngờ. Điều cần làm là giữ sự bình tĩnh để vượt qua.

Đối ngược với tình duyên, sự nghiệp của Tuất trong hôm nay sẽ lên nhanh như diều gặp gió. Nhiều dự án, kế hoạch mới ào ào vào tay Tuất, hứa hẹn một khoản thu kếch sù trong thời gian sớm nhất.

Tử vi thứ Hai ngày 22/2/2021 của Hợi

Mọi việc của Hợi trong hôm nay đều sẽ mang lại kết quả như ý. Nếu có kế hoạch nào thì đây chính là thời điểm thích hợp để Hợi quyết định thực hiện, tránh bỏ lỡ cơ hội tốt. Thần Tài sẽ luôn ở bên con giáp này, giúp cho Hợi làm đâu trúng đó, tiền bạc thu về đếm không xuể.

Tử vi dự đoán sẽ có một số khúc mắc nhỏ giữa Hợi với người thân về vấn đề tiền bạc trong hôm nay. Cần nhẹ nhàng, xử lý một cách uyển chuyển, tránh làm lớn chuyện, vừa mất tiền, vừa mất tình cảm gia đình.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.