Phương Thanh đăng ảnh tình tứ ôm eo người đàn ông giấu mặt và chia sẻ: 'Đang hẹn hò...'

Trong bức ảnh đại diện vừa cập nhật trên Facebook, Phương Thanh tình tứ ôm eo người đàn ông giấu mặt. Dòng chia sẻ kèm theo càng khiến dân mạng thích thú và tò mò.

Cụ thể, giọng ca “Trống vắng” viết: “Đang hẹn hò… từ cổ đại tới hiện tại LOVE. 2021 rồi nha ahihi”. Chia sẻ này của cô Chanh (tên gọi khác của Phương Thanh) ngay lập tức được đông đảo cộng đồng mạng và người hâm mộ chú ý. Ngay dưới bài đăng là hàng loạt bình luận chúc mừng nữ ca sĩ đã tìm được hạnh phúc mới. Bức ảnh và dòng chia sẻ gây tò mò của Phương Thanh - Ảnh: FB Bên cạnh những lời chúc mừng, rất nhiều người tỏ ra tò mò, không biết người đàn ông trong ảnh có đúng là tình mới của nữ ca sĩ hay không. Một số người đoán già đoán non, cho rằng “máy bay” của Phương Thanh có thể trẻ hơn nữ ca sĩ tận 21 tuổi.

Người hâm mộ đoán người tình của Phương Thanh trẻ hơn tận 21 tuổi - Ảnh: FBNV Trước những lời đồn đoán này, Phương Thanh không có bất cứ chia sẻ chính thức nào. Tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý trong số các bình luận, một người mạnh dạn đề nghị Phương Thanh bấm like bình luận của mình nếu đúng là nữ ca sĩ đã có người tình. Phương Thanh đã không ngần ngại bấm like bình luận này, khiến dân tình càng ‘bấn loạn’ hơn.

Phương Thanh bấm like bình luận khi người hâm mộ muốn biết 'thông tin chính xác' Sau khi bức ảnh được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng, mới đây, Phương Thanh đã tiếp tục đăng tải một dòng trạng thái. Cô viết: “Chúc mừng em được rồi. Gì mà lấy bình luận của mọi người rồi nói phi công của em kém em tận 21 tuổi?”. Với dòng chia sẻ này, nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận thông tin khi mọi người đặt nghi vấn rằng "bạn trai kém 21 tuổi".

Phương Thanh phủ nhận chuyện có 'phi công' kém 21 tuổi - FB Nếu không phải người tình giấu mặt kém 21 tuổi, vậy, bức ảnh với người đàn ông giấu mặt của cô là ai khiến rất nhiều người hâm mộ băn khoăn. Một số fan đoán rằng là bạn trai mới của cô sau khi chồng cũ mất vào năm 2016, cũng có fan mạnh dạn cho rằng đây chỉ là "cú lừa" theo trend của các "chị đẹp" trong thời gian gần đây - và người giấu mặt trong bức ảnh chính là con trai của cô. Nhiều khán giả cho biết, dù đó có là người tình trẻ hơn bao nhiêu tuổi, chỉ cần Phương Thanh hạnh phúc thì khán giả vẫn luôn ủng hộ. Hiện Phương Thanh vẫn chưa có thông báo chính thức nào về chuyện tình cảm của mình.

Diễn viên Hoàng Yến trải lòng hậu ly hôn chồng thứ 4: 'Tôi trẻ đẹp mà, nhiều người nhắn tin làm quen lắm' Nói về chuyện tình cảm của mình sau khi dư luận xôn xao vì ly hôn người chồng thứ 4, diễn viên Hoàng Yến cho biết cô có thể tiếp tục yêu thêm người mới nhưng sẽ không kết hôn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-thanh-dang-anh-tinh-tu-om-eo-nguoi-dan-ong-giau-mat-va-chia-se-dang-hen-ho-396575.html