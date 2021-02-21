Đúng ngày mai thứ Hai ngày 22/2: 4 con giáp được Thần Tài ưu ái, hồng phúc nhà trời, trưởng bối hậu thuẫn

Tâm linh - Tử vi 21/02/2021 05:30

Giờ G đã điểm, chỉ cần kim đồng hồ dịch chuyển sang thứ Hai ngày 22/2/2021, 4 con giáp may mắn sau đây sẽ được hưởng lộc trời, tài vận thăng hoa, trưởng bối hậu thuẫn.

Tuổi Tí

Tử vi thứ Hai ngày 22/2/2021 của người tuổi Tí cho biết vận trình của con giáp này rất suôn sẻ, làm gì cũng thuận lợi, nhờ sự may mắn, có quý nhân tương trợ. Bên cạnh đó, trong ngày này, Tí sẽ gặp được cơ hội tiến lên trong công việc mà từ lâu đã mong đợi. Sự quyết đoán là rất cần thiết ngay lúc này đối với tuổi Tí. Bởi nếu chần chừ, không chớp lấy thời cơ, rất có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa Tí mới tìm lại được.

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Tí sẽ gặp cơ hội đổi đời trong thứ Hai ngày 22/2/2021 - Ảnh minh họa: Internet

Thành công ở ngay trước mắt, Tí chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là sẽ chạm đến “chìa khóa tủ vàng” để tha hồ tận hưởng giàu sang, phú quý. Tử vi mới nhất cho biết để tránh rước họa vào thân, Tí cần tránh xa và không nghe theo lời xúi dục của kẻ xấu.

Tuổi Dậu

Tình duyên của Dậu trong thứ Hai ngày 22/2/2021 có nhiều tín hiệu tốt đẹp. Những con giáp tuổi Dậu còn độc thân sẽ có cơ hội gắn kết với một nửa yêu thương của mình. Với những ai đã có đôi có cặp thì tình duyên sẽ thắm đượm, mặn nồng hơn trước.

Tử vi cho biết Dậu là con giáp khá chăm chỉ nên từ khi mới lập nghiệp đã tạo ra được một khoản vốn kha khá cho mình. Con giáp may mắn này đang ấp ủ một số dự định lớn, nhằm biến số tiền hiện có thành một tài sản khổng lồ. Đây chính là thời điểm thích hợp cho Dậu bắt đầu kế hoạch của mình. Tuy nhiên, sự thận trọng là rất cần thiết, bởi nếu không cẩn thận, toàn bộ vốn liếng tích lũy bấy lâu nay của Dậu sẽ đổ sông đổ bể.

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Dậu cần cẩn trọng với vốn liếng tích lũy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Lọt top những con giáp may mắn nhất trong ngày đầu tuần mới, đây là cơ hội để Dần thể hiện tài trí của bản thân để thu về những lợi nhuận khổng lồ. Những ngày vừa qua, Dần đã bỏ rất nhiều công sức để sắp xếp công việc, bắt đầu hàng loạt dự án, kế hoạch quan trọng. Thời điểm này, con giáp tuổi Dậu có thể tận hưởng một chút thành quả.

Tử vi mới nhất dự đoán trong ngày này, Dần sẽ được cấp trên khen ngợi, đồng nghiệp tung hô vì có thành tích tốt.

Vốn là con giáp có nhiều tham vọng, những người tuổi Dần sẽ không sống trong ánh hào quang quá lâu mà quên phấn đấu, tiếp tục hướng tới mục tiêu lớn hơn. Nhờ đó mà Dần sẽ đạt được thành công hơn người, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh.

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Tiền bạc của Dần lúc nào cũng rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi thứ Hai ngày 22/2/2021 của người tuổi Mùi cho biết, con giáp này sẽ có chuyện vui về tình cảm lứa đôi. Tuy nhiên, cuộc sống lại gặp phải một số chuyện muộn phiền nhỏ, đến từ chính những người thân yêu. Chỉ cần bình tĩnh, giải quyết vấn đề, Mùi sẽ dễ dàng vượt qua.

Đường tài lộc của Mùi trong ngày này được dự đoán rất tốt. Nhờ có quý nhân tương trợ, con giáp này sẽ nhanh chóng giải quyết được các khó khăn trong công việc, nhất là vướng mắc về tiền bạc. Không những vậy, Mùi còn có cơ hội trúng được một số tiền lớn, hoặc được cho tiền. Nhờ đó mà túi tiền của Mùi trong hôm nay sẽ luôn đầy ắp, chi tiêu “thả ga” mà không cần nhìn giá.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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