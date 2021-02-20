Xót xa bé gái 7 tuổi bị bỏng nặng do đốt rác, cha mẹ nhiều lần từ chối điều trị vì không có tiền

Xã hội 20/02/2021 13:20

Bé gái bỏng nặng, nhập viện trong tình trạng bỏng độ 2, 3 trên 60% cơ thể nhưng nhiều lần bị gia đình từ chối tiếp tục điều trị vì hoàn cảnh khó khăn và sợ không qua khỏi.

Theo đó, ngày 12/2 tức mùng 1 Tết, bé Y.H. (7 tuổi, ngụ xã Văn Lem, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) tự ra đốt bãi rác của gia đình. Quá trình đốt rác, ngọn lửa bốc lên bén vào quần áo khiến bé gái bỏng nặng. Vài phút sau, mẹ bé phát hiện và tiến hành dập lửa. Sau đó bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định bé Y.H. bị bỏng độ 2, 3 trên 60% cơ thể.

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Bé Y.H. nhập viện trong tình trạng bỏng nặng - Ảnh: Đức Nhật

Đến ngày 17/2, Y.H. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định nhưng chỉ một ngày sau bé lại được trả về bệnh viện cấp cứu ban đầu. Tối 19/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum quyết định chuyển Y.H. lên tuyến trên là Bệnh viện Nhi Đồng 2 để được điều trị tốt hơn.

Tuy nhiên, theo lời kể của một bác sĩ tại đây, gia đình bé Y.H. có hoàn cảnh rất khó khăn nên nhiều lần từ chối để bé được tiếp tục điều trị.

Anh A.L. – bố của bé Y.H. cho biết gia đình anh rất khó khăn, không có tiền tiếp tục điều trị, hơn nữa lại sợ cháu không qua khỏi nên gia đình từng muốn đưa cháu về nhà. Nhờ sự vận động của y bác sĩ tại bệnh viện và sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nên ngày 20/2, bé Y.H. đã được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị.

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