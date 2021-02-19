Mạng xã hội sốc lần 2 khi phía Mỹ Tâm tiết lộ về chuyện hẹn hò với Mai Tài Phến: 'Đâu ra chuyện đó vậy trời!'

Tuy nhiên, chỉ trong một buổi chiều, sự việc lại đảo ngược hoàn toàn khiến cư dân mạng hoang mang, khó hiểu. Cụ thể, một nhân vật được cho là quản lý của Mỹ Tâm đã đăng tải một chia sẻ chính thức về câu chuyện này. Nguyên văn đoạn chia sẻ như sau:

Trưa 19/2, mạng xã hội xôn xao trước thông tin nữ ca sĩ Mỹ Tâm thừa nhận đang yêu bạn trai trẻ hơn 10 tuổi Mai Tài Phến. Rất nhiều người tỏ ra bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ công khai chuyện tình cảm với truyền thông. Đồng thời, cũng nhiều người gửi lời chúc mừng, chung vui với nữ ca sĩ và bạn tình.

"Hôm trước được đi phỏng vấn với báo cùng cô ấy, ngồi bên cạnh nghe được nhiều lắm mà giờ đọc lại bài báo thấy lạ và dễ gây hiểu lầm ghê.

- Mình: Dạ em thấy dùng từ không đúng với tính chị lắm.

- Chị: Ừ. tính chị xưa giờ làm gì có chuyện gì mà nói ra vậy... công khai đồ. Đâu ra chuyện đó vậy trời.. Haha.

- Mình: Dạ em xem mà hết hồn

- Chị: Chị còn hết hồn hơn em. Haha.. chắc do hiểu lầm thôi không sao.

- Mình: Vậy chị định đính chính gì không ạ?

- Chị: Haha, thôi, để vậy cho vui, khi nào chị công khai người yêu thiệt rồi tính, lúc đó đừng có hết hồn nha. Haha.”

Đoạn chia sẻ do người được cho là quản lý của Mỹ Tâm đăng tải - Ảnh: FBNV

Theo như đoạn chia sẻ này, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã có cuộc trò chuyện với quản lý của mình, nữ ca sĩ cho biết bài báo nói cô công khai hẹn hò Mai Tài Phến đã gây hiểu lầm. Chính cô cũng thấy mình “hết hồn” trước thông tin này. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không có ý định đính chính mà chỉ "để vậy cho vui".

Khi đoạn chia sẻ này được đăng lên mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ sự khó hiểu, khi trước đó, trong một bài phỏng vấn trên báo, Mỹ Tâm cho biết Mai Tài Phến thích cô và cô cũng như vậy.

Nhiều người tỏ ra khó hiểu với thông tin Mỹ Tâm hẹn hò

Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức từ chính người trong cuộc là ca sĩ Mỹ Tâm hay diễn viên Mai Tài Phến. Người hâm mộ vẫn vừa vui, vừa hồi hộp chờ đợi thông tin xác nhận chính thức của giọng ca "Tóc nâu môi trầm".