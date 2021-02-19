Mỹ Tâm chính thức thừa nhận đang yêu Mai Tài Phến, mạng xã hội 'dậy sóng'

Sau thời gian dài im lặng, mới đây ca sĩ Mỹ Tâm đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ với diễn viên Mai Tài Phến - nam diễn viên kém cô 10 tuổi.

Trưa 19/2, mạng xã hội trong đó có những người yêu mến ca sĩ Mỹ Tâm được một phen “dậy sóng” khi nữ ca sĩ lên tiếng thừa nhận đang yêu chàng diễn viên trẻ điển trai Mai Tài Phến. Mỹ Tâm cho biết, sau các dự án hợp tác chung, hiện tại cô và Mai Tài Phến đang có tình cảm với nhau. “Phến thích tôi và tôi cũng vậy” – nữ ca sĩ khẳng định với người hâm mộ. Nói về lý do có cảm tình với bạn diễn Mai Tài Phến, Mỹ Tâm cho biết: “Tôi thích Phến ở sự hiền lành, dễ thương và chu đáo. Phến cũng là người rất hiểu chuyện nên tôi thấy thoải mái khi ở cạnh bên mà không phải rào trước đón sau.”

Mỹ Tâm cho biết rất thoải mái khi ở bên Mai Tài Phến - Ảnh: FBNV Đặc biệt, giọng ca “Họa mi tóc nâu” còn tiết lộ cách xưng hô của mình với tình trẻ. Trong khi cô đã chuyển sang gọi Mai Tài Phến là “anh”, thì anh chàng lại dùng từ “cô Út” để gọi Mỹ Tâm. Cách gọi vừa dễ thương và ngọt ngào này khiến không ít người hâm mộ phải “đổ đứ đừ”. Mỹ Tâm cũng cho biết, khi yêu, cô là người luôn muốn có cảm giác an toàn. Nhưng đồng thời, đôi lúc cô cũng yêu rất mãnh liệt, có thể vì người yêu mà làm những việc chưa từng làm trước đó. Cảm giác yêu mang đến cho nữ ca sĩ một niềm cảm hứng, sự hưng phấn lớn trong cuộc sống. Đặc biệt, tình yêu cũng giúp cô làm nên sự khác biệt hơn khi đứng trên sân khấu.

Khi yêu, Mỹ Tâm luôn muốn có cảm giác an toàn - Ảnh: FBNV Nói về chuyện tình cảm, Mỹ Tâm cho biết: “Nếu tôi cưới sẽ khoe, còn có con thì tôi cũng không bao giờ giấu. Khi hai người yêu nhau, muốn sống chung với nhau mà không muốn chia lìa nhau là đủ vui rồi, cần gì phải cưới”. Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn rằng sẽ kết hôn nếu lỡ có bầu, trong trường hợp bố đứa trẻ không cưới thì cô cũng sẽ tự nuôi con một mình. Thời gian qua, cặp đôi Mỹ Tâm – Mai Tài Phến đã được cư dân mạng nhiệt tình ghép đôi, thậm chí còn có nhiều tin đồn xoay quanh việc hai người yêu nhau nhưng cho đến thời điểm hiện tại chính chủ mới lên tiếng khẳng định. Mai Tài Phến sinh năm 1991, anh bắt đầu hợp tác với Mỹ Tâm từ MV “Đừng hỏi em” (năm 2017). Sau đó cả hai tiếp tục tham gia nhiều dự án khác, nổi bật là phim điện ảnh “Chị trợ lý của anh” (năm 2019). Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từng hợp tác ăn ý với nhau trong thời gian dài - Ảnh: FBNV Trước khi công khai chuyện tình cảm với Mai Tài Phến, Mỹ Tâm cũng từng trải qua 3 mối tình nhưng chưa bao giờ công khai với công chúng. Từng có rất nhiều đồn đoán và nhận xét tiêu cực về Mai Tài Phến, cho rằng chàng diễn viên không xứng với Mỹ Tâm, lại thua nữ ca sĩ tận 10 tuổi. Nhân chia sẻ này, Mỹ Tâm cũng khẳng định: “Mai Tài Phến không làm hao tổn gì đến tôi, không xin xỏ gì từ tôi, cũng chẳng có lý do gì để tôi từ chối tình cảm. Trong tương lai, nếu được thì chúng tôi tiến tới quan hệ bền chặt, không thì vẫn là bạn bè”.

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