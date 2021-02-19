Đàm Vĩnh Hưng đã có động thái đầu tiên sau khi bị dân mạng gọi tên trước thông tin Mỹ Tâm công khai yêu Mai Tài Phến

Thông tin Mỹ Tâm hẹn hò Mai Tài Phến khiến cả cộng đồng mạng xôn xao vào trưa 19/2. Mới đây, ông hoàng nhạc Việt - Đàm Vĩnh Hưng đã có chia sẻ đầu tiên được cho là "ẩn ý" về sự việc.

Trưa 19/2, cộng đồng mạng rộ lên thông tin ca sĩ Mỹ Tâm hẹn hò Mai Tài Phến - nam diễn viên kém 10 tuổi. Trước đó, cả hai đã từng dính nghi vấn hẹn hò với nhau, tuy nhiên chuyện tình cảm của nữ ca sĩ vẫn luôn được giữ kín. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin này rộ lên, phía nữ ca sĩ Mỹ Tâm cho biết, bài báo phỏng vấn nói cô công khai hẹn hò Mai Tài Phến đã gây hiểu lầm. Mỹ Tâm chia sẻ với quản lý của mình: "Đâu ra chuyện đó vậy trời!". Rộ thông tin Mỹ Tâm thừa nhận hẹn hò Mai Tài Phến - Ảnh: Internet Chưa biết thực hư câu chuyện thế nào, nhưng ngay khi fan hâm mộ còn đang xôn xao về chuyện của cặp đôi thì rất nhiều dân mạng ngay lập tức “réo tên” ông hoàng nhạc Việt – Đàm Vĩnh Hưng. Bên dưới những bài đăng về cặp đôi Mỹ Tâm – Mai Tài Phến, rất nhiều bình luận nhắc đến tên Mr. Đàm. Nhiều người hài hước cho biết, có thể Đàm Vĩnh Hưng đang khá buồn trước thông tin Mỹ Tâm công khai bạn trai. Một số người còn bày tỏ sự tiếc nuối thay cho nam ca sĩ vì đã để mất Mỹ Tâm vào tay người khác.

Cộng đồng mạng 'réo tên' Mr. Đàm khi Mỹ Tâm công khai bạn trai Nhiều người tiếc thay cho Mr. Đàm Nguyên nhân Mr. Đàm lại “chiếm sóng” khi Mỹ Tâm công khai bạn trai Mai Tài Phến là vì trước đó, anh từng nhiều lần chia sẻ mình có tình cảm với Mỹ Tâm. Thậm chí, có lần anh còn khẳng định sẽ không kết hôn với người nào khác ngoài 'Họa mi tóc nâu'. Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ có tình cảm với Mỹ Tâm - Ảnh: FBNV Khi bị người hâm mộ liên tục nhắc đến, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã có động thái đầu tiên. Anh viết trên trang fanpage của mình: "Đứng trên tầng lầu 81 xem và nghe thử hết hôm nay và nội trưa mai xem sao. Viết vì hiểu rõ như lòng bàn tay, Facebook mình đang được canh chừng còn hơn những người về từ vùng dịch. Thôi vài hàng gọi là có tương tác vậy, 4 ngày rồi không đăng gì".

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng được cho là ẩn ý chuyện của Mỹ Tâm - Ảnh: FBNV Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng không đề cập cụ thể đến ai, nhưng người hâm mộ dễ dàng nhận ra nam ca sĩ có thể đang ẩn ý về tin đồn Mỹ Tâm hẹn hò tình trẻ. Chia sẻ này ngay lập tức thu hút sự chú ý và được nhiều người thích thú, tuy nhiên đã bị xóa ngay sau đó. Đàm Vĩnh Hưng đã xóa chia sẻ của mình sau khi đăng tải - Ảnh: Internet Chiều 19/2, chỉ trong vòng vài tiếng, người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi thông tin Mỹ Tâm thừa nhận hẹn hò Mai Tài Phến rộ lên, nhưng ngay sau đó phía nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận. Hiện chính chủ là ca sĩ Mỹ Tâm và diễn viên Mai Tài Phến vẫn chưa có bất kì động thái nào.

Mỹ Tâm chính thức thừa nhận đang yêu Mai Tài Phến, mạng xã hội 'dậy sóng' Sau thời gian dài im lặng, mới đây ca sĩ Mỹ Tâm đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ với diễn viên Mai Tài Phến - nam diễn viên kém cô 10 tuổi.

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