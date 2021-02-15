Tử vi thứ Ba ngày 16/2/2021 của 12 con giáp: Sửu rạng rỡ đón ‘hỉ sự’, Ngọ phát hiện bí mật ‘ngã ngửa’, Mùi đỏ tình lẫn bạc

Dưới đây là tử vi thứ Ba ngày 16/2/2021 của 12 con giáp. Mời bạn đọc tham khảo và chiêm nghiệm, để có được những sự chuẩn bị hoàn hảo nhất mà đón chào ngày mới.

Về đường tình duyên, tử vi ngày mới cho thấy người tuổi Tí rất may mắn khi có một gia đình luôn ủng hộ bạn trong mọi chuyện đối với nửa kia. Vậy nên, sao bạn không nhân cơ hội này để “xúc tiến” việc yêu đương hơn nữa, đừng để người thương của bạn phải chờ đợi lâu quá, mọi thứ sẽ nhạt nhòa mất.

Hôm nay chính là lúc Tí thể hiện sự minh mẫn và sáng suốt trong công việc của mình. Mọi quyết định làm ăn bạn đưa ra chứng tỏ bạn là người suy tính thấu đáo trước khi tiến hành làm một điều gì đó. Vì vậy, đừng để mọi người mất đi sự kì vọng vào bạn bấy lâu nay nhé.

Mão may mắn có gia đình ủng hộ chuyện yêu đương, vậy nên hãy tận dụng cơ hội tốt này mà 'xúc tiến' mối quan hệ nhiều hơn nhé - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 16/2/2021 của Sửu

Hôm nay, nhìn chung mọi kế hoạch của Sửu đều hanh thông, thuận lợi. Đặc biệt, bạn sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người thân trong việc chuẩn bị cho dự án sắp tới. Họ sẽ là chỗ dựa vững chắc về tinh thần lẫn vật chất, ủng hộ bạn hết mình. Vậy nên khi bắt đầu đi làm lai, Sửu hãy tự tin mà báo cáo thành quả bấy lâu nay ấp ủ nhé.

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, niềm vui của người tuổi Sửu sẽ được nhân lên gấp bội vì “ông tơ bà nguyệt” cũng đang “đẩy thuyền” cho bạn. Bản mệnh bỗng dưng gặp lại một cố nhân hoặc tri kỉ và có tiến triển tốt với người đó, thậm chí là trở thành một cặp. Đối với các cặp đôi sẽ có thêm nhiều niềm hi vọng vào cuộc sống sắp tới của mình, sớm có hỉ sự.

Tử vi thứ Ba ngày 16/2/2021 của Dần

Có lẽ vì ít nhận được sự giúp đỡ từ người khác, thế nên người tuổi Dần thường cảm thấy bi quan, chán nản, thậm chí muốn bỏ cuộc. Nhưng đừng quên bạn là một “chúa sơn lâm” đấy nhé. Hãy dựa vào năng lực bản thân là chủ yếu.

Dần đang lo lắng vì những công việc tồn đọng giải quyết chưa xong, trong khi sắp hết hạn nghỉ Tết rồi. Cố gắng đừng để bản thân rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài Dần nhé. Đây cũng chính là cơ hội để người tuổi Dần cho nửa kia của mình được chăm sóc bạn nhiều hơn. Qua những khoảnh khắc yêu thương như thế này, bạn cũng có thể “kiểm chứng” tình cảm của người ta dành cho mình đấy.





Dần đang lo lắng với những tồn đọng công việc chưa giải quyết xong - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 16/2/2021 của Mão

Mão nên chuẩn bị tinh thần để vui cả ngày vì được Chính Tài phù trợ, người tuổi Mão hôm nay có thể được thừa hưởng một khối tài sản do người thân để lại. Nếu trước đây, Mão từng ao ước có một nguồn vốn để thực hiện đam mê kinh doanh thì đây quả là cơ hội “chuẩn không cần chỉnh” rồi. Nhưng nhớ dè chừng chi tiêu, đừng để niềm vui tạm thời làm mờ mắt mà ảnh hưởng đến những dự định dài lâu.

Theo tử vi thứ Ba ngày 16/2/2021, vận trình tình cảm của Mão hôm nay sẽ có chút trục trặc khi gia đình cứ ngăn cản mối quan hệ của bạn. Bản mệnh không nên phản ứng thái quá trước khó khăn này, hãy dùng thời gian để minh chứng mọi thứ nhiều hơn nữa nhé.

Tử vi thứ Ba ngày 16/2/2021 của Thìn

Người tuổi Thìn chào đón thứ Ba với một tâm lí thoải mái, sảng khoái bởi những thành công, tài lộc bạn gặt hái được ngày hôm nay. Nhờ sự chăm chỉ bấy lâu nay mà thần may mắn đã quyết định “gõ cửa” nhà bạn. Thìn sẽ có cơ hội để đền đáp ân nhân hay dành tặng người thân những món quà đặc biệt nhằm tỏ lòng yêu thương. Nhân cơ hội này, Thìn có thể dùng số tiền “đếm không hết” của mình giúp đỡ một số mảnh đời bất hạnh đấy.

Trong tình yêu, có vẻ người tuổi Thìn hơi nóng tính, ít lắng nghe và chia sẻ với nửa kia. Bạn nên bình tĩnh hơn trong mọi lần mâu thuẫn, nghiêm túc nhìn nhận lại những chuyện xảy đến, từ đó mới có thể tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho bạn và người ấy được.

Hôm nay, thần may mắn sẽ gõ cửa nhà Thìn và mang đến cho con giáp này một niềm vui tài chính không hề nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 16/2/2021 của Tỵ

Ngược lai với Thìn, Tỵ có thể sẽ nhớ mãi thứ Ba này vì những mâu thuẫn mà mình gặp hôm nay. Người yêu, người thân, đồng nghiệp… đều là những đối tượng có khả năng khiến bạn “đau đầu” bởi những tranh cãi nảy lửa. Thậm chí, bản mệnh đôi khi còn bị thất vọng khi nhìn ra bản chất thật của một số người, rằng họ chỉ đến bên bạn khi bạn còn lợi ích đối với họ.

Bên cạnh đó, Tỵ còn phải đối diện với vận hạn đường tình duyên. Các cặp vợ chồng lâm vào cảnh chiến tranh lạnh mà nguyên nhân là từ “vạ miệng”. Còn các cặp đôi thì cãi vã vì những lí do rất nhỏ nhặt, xuất phát từ cái tôi quá lớn. Vừa bước sang năm mới thôi, bạn hãy cố gắng duy trì những điều tốt đẹp của năm cũ nhé.

Tử vi thứ Ba ngày 16/2/2021 của Ngọ

Tử vi hàng ngày cho biết Ngọ hôm nay cần đặc biệt quan tâm đến nửa kia của mình, biết đâu bạn sẽ phát hiện một bí mật khiến bạn phải “ngả ngửa” đấy. Người tuổi Ngọ thường yêu hết mình, khi yêu ít khi nghi ngờ đối phương.

Đối với công việc, bản mệnh cũng cần cẩn thận với đồng nghiệp, nhất là những người thực hiện chung dự án với bạn. Ngọ không nên tin tưởng tuyệt đối để rồi nhận lấy cái kết đau lòng. Mặc dù được sếp tin tưởng và đánh giá cao nhưng bạn nên cố gắng hơn nữa, nhất định không được chủ quan hay tự mãn.





Sắp trở lại với công việc, Ngọ phải cố gắng nhiều hơn gấp bội năm cũ thì mới mong có được bước tiến mới trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 16/2/2021 của Mùi

Mùi hôm nay như được “lột xác” ra khỏi vỏ bọc bấy lâu nay mình vẫn khép nép. Cụ thể, người tuổi Mùi sẽ một bước khẳng định được giá trị của bản thân trong công việc. Đây chính là cơ hội tốt để bạn sung sướng trong cảm giác “tiền vào đầy két”. Hãy cố gắng giữ vững sự tích cực này để có một năm mới thực sự khởi sắc nhé.

Tưởng rằng “đỏ bạc đen tình”, thế nhưng câu này dường như bỏ quên Mùi rồi. Hôm nay, bản mệnh lai “đỏ” cả 2 đường. Nữ giới sẽ hạnh phúc vì có người tỏ tình, nam giới sẽ tìm được ý trung nhân. Đừng quá lo vì bấy lâu nay không quen ai nhưng hôm nay bỗng dưng trái tim Mùi cảm thấy rung động. Vì phần lớn chuyện tình yêu của bạn sẽ xuất phát từ “tiếng sét ái tình”.

Tử vi thứ Ba ngày 16/2/2021 của Thân

Theo tử vi ngày mới, Thân quá ôm đồm mọi việc nhưng kết quả ít được như ý. Vậy nên, bạn vừa mất sức khỏe, lại chẳng dễ thăng tiến. Để khắc phục tình trạng này, người tuổi Thân nên nhìn lại quá trình làm việc, nghiêm túc nhận ra điểm sai của bản thân và mạnh dạn sửa chữa, thậm chí thay đổi cách làm.

Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên chú ý đến bản thân mình nhiều hơn, thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kì để có phương pháp chăm sóc bản thân tốt nhất.

Mối quan hệ của bạn và người ấy đang có tiến triển tốt đẹp nhưng dường như 2 bạn còn nhiều khoảng cách khó nói. Nếu sắp xếp được thời gian, cả 2 nên có những chuyến du lịch xa để tạo cơ hội bên cạnh và thấu hiểu nhau sâu sắc hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 16/2/2021 của Dậu

Hôm nay, nhìn chung con giáp này không có gì quá đặc biệt về đường công danh sự nghiệp. Mọi thứ vẫn cứ vậy, bình thường trôi qua. Đôi khi sự ổn định này lại mang đến cảm giác bình yên hạnh phúc cho bản mệnh.

Đỡ lo toan cho công việc là vậy nhưng chuyện hâm nóng tình cảm bạn không được lơ là đâu đấy nhé. Bạn may mắn khi nửa kia là người vừa thật lòng lại vừa tâm lí. Đây là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bạn những khi bạn cảm thấy chông vênh giữa bao áp lực cuộc sống. Thế nhưng đừng vì người ta quan tâm mình như vậy mà bạn cho mình “quyền năng” điều khiển mối quan hệ nhé. Một khi họ thất vọng về bạn, họ có thể rời bạn mà đi đấy.

Người tuổi Dậu may mắn có nửa kia vừa thật lòng lại vừa tâm lí - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 16/2/2021 của Tuất

Thời cơ thể hiện sự thành thạo nghề nghiệp của Tuất đã thực sự đến rồi. Người tuổi Tuất nhờ có đầu óc nhanh nhẹn cộng với sự cần cù hơn người thường, nên Tuất sớm lên đến đỉnh điểm công danh mà mình mong muốn. Trong kì nghỉ Tết này, người tuổi Tuất vẫn tranh thủ thời gian chuẩn bị những kế hoạch sẵn trước cho năm mới để chuẩn bị cho 1 năm "bùng nổ".

Hôm nay, con giáp này còn rất vượng đào hoa khi nhận được nhiều lời mời kết duyên. Tuất đừng quá kén chọn nữa nhé, đã quá lâu rồi bạn không có một ai bên cạnh để sẻ chia những hương vị cuộc sống. Nếu cảm thấy con tim mình đã rung động và người ấy thực sự yêu thương bạn, thì người tuổi Tuất hãy mạnh dạn tiến đến để tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 16/2/2021 của Hợi

Theo tử vi 12 con giáp mới nhất, Hợi sẽ vướng phải một số chuyện phức tạp ngày hôm nay. Thế nhưng con giáp này khả năng cao gặp được quý nhân tuổi Mão hoặc Ngọ, giúp đỡ bạn vượt qua những rắc rối không đáng có này. Điều bạn cần quan tâm là sự dung hòa giữa một trái tim nóng và một cái đầu lạnh, để giải quyết mọi chuyện ổn thỏa theo hướng “thấu tình đạt lý”.

Về phương diện tình cảm, con giáp này có những mâu thuẫn với người tình xuất phát từ vấn đề tiền bạc. Có thể 2 bạn chưa thực sự hiểu nhau, cũng có thể đồng tiền đang “sai khiến” 1 trong 2 bạn. Hãy sáng suốt và tỉnh táo hơn nữa trong mọi quyết định để không mất cả chì lẫn chài nhé.

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.