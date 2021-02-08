Đúng ngày mai thứ Ba 9/2/2021: 4 con giáp này cần cẩn thận vì vận hạn đường tình duyên ập đến

Vận hạn đường tình duyên của tuổi Sửu đang đến gần khi chuyện tình cảm của bạn có xu hướng bị chen vào bởi công việc. Đó có thể là do bạn ham việc bỏ người thương, hoặc bạn lỡ có tình cảm với người đang hợp tác làm ăn.

Hơn thế nữa, trong một mối quan hệ yêu đương, con giáp này cần quyết đoán hơn nữa, thể hiện nhiều hơn tình cảm cho nửa kia cảm nhận được. Vì nếu bạn cứ im lặng và đợi chờ người kia tự hiểu, thì cả 2 đã vô tình tạo ra một khoảng cách xa xôi đấy.

Bởi vậy, nếu không biết cách cân bằng tất cả, rất có khả năng Sửu sẽ mất cả chì lẫn chài đấy.

Sửu cần cân bằng tốt hơn giữa công việc và chuyện yêu đương nếu không muốn vận hạn đường tình duyên ập đến bên mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Các cặp đôi yêu nhau lâu nhưng chưa tính tới chuyện kết hôn cần kiểm soát tốt cảm xúc của mình, tránh để tình cảm phai nhạt, thậm chí đổ vỡ khi có rắc rối, mâu thuẫn phát sinh. Nếu cả bạn và người ấy không biết trân trọng những gì đang có, sớm muộn gì cũng phải hối tiếc.

Bên cạnh đó, người tuổi Thìn không nên quá khắt khe quá với đối phương. Hãy cho nhau không gian riêng để được tự do với những sở thích, mối quan hệ riêng trong cuộc sống của người còn lại. Bạn đừng nghĩ giữ khư khư người ấy bên mình mới là yêu thương, đôi khi đó là sự kiểm soát làm rạn nứt tình cảm.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp và làm giàu hơn là chuyện tình cảm riêng tư. Đó là một trong những lý do khiến tình cảm lứa đôi ngày càng lạnh nhạt, khoảng cách cứ lớn dần.

Giữa bạn và người ấy rất hay mâu thuẫn dù chỉ xuất phát từ một nguyên nhân rất nhỏ. Lúc này, bạn cần lí trí hơn bao giờ hết, “cương” và “nhu” đúng lúc để không đánh mất tình yêu đích thực của đời mình.

Người độc thân hãy học cách mở lòng mình với người khác. Quá khứ đã qua hãy để mọi chuyện ngủ yên, nhìn thẳng hướng tới hạnh phúc trước mắt mới là điều biến bạn trở thành con giáp may mắn trong chuyện tình duyên.

Người tuổi Mùi phần lớn dành thời gian cho sự nghiệp mà bỏ bê chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi thứ Ba ngày 9/2/2021 cho thấy đường tình duyên của tuổi Thân có dấu hiệu “tụt dốc” trầm trọng bởi bạn ít dành thời gian để hâm nóng mối quan hệ. Sự thiếu chia sẻ, quan tâm là nguyên nhân chính khiến các cặp đôi ngày càng xa nhau.

Nếu bạn thực sự xem đây là mối quan hệ cả đời mình nguyện gắn bó thì hãy mau chóng tìm mọi cách để giải quyết mâu thuẫn, chần chừ một giây sẽ hối hận một đời đấy.

Ngoài ra, người độc thân cũng đừng vì quá cần một vòng tay mà dễ dàng chấp nhận những mối quan hệ mới quen biết. Bạn hãy luôn nhớ “dục tốc bất đạt”, nhất là trong chuyện tình yêu lại càng cần sự cẩn thận và thấu hiểu nhiều hơn nữa.

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.