Tử vi Tân Sửu 2021: 3 con giáp thăng quan tiến chức, tiền bạc không cần lo nghĩ, phú quý an nhàn

Tâm linh - Tử vi 05/02/2021 17:34

Theo tử vi Tân Sửu 2021, những con giáp may mắn này sẽ được quý nhân phù trợ nên dễ dàng thăng quan tiến chức, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp yêu mến.

Tuổi Thìn

Theo tử vi Tân Sửu 2021, những người tuổi Thìn sẽ gặp vô số may mắn trong đường công danh sự nghiệp. Trong công việc dễ dàng gặt hái được thành công, có cơ hội tỏa sáng và được cấp trên trọng dụng. Nhờ nỗ lực không ngừng và khả năng lãnh đạo tốt, bạn có thể được đề bạt lên chức vụ cao hơn, phát tài phát lộc trong năm mới.

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Những người tuổi Thìn sẽ gặp vô số may mắn trong đường công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, tuổi Thìn sẽ được quý nhân tương trợ về mọi mặt. Những người làm kinh doanh có thể đổi vận phát tài, cơ hội kiếm tiền tới từ nhiều phía. Bên cạnh đó, đường tình duyên trong năm nay cũng khá rộng mở, dễ tìm được ý trung nhân.

Tuổi Hợi

Năm 2021, tài lộc của tuổi Hợi có xu hướng gia tăng đáng kể. Được Thần Tài chiếu mệnh, bạn có thể kiếm lời từ việc kinh doanh, đầu tư chứng khoán, bất động sản… nhưng vẫn nên suy xét kỹ lưỡng trước khi hợp tác kinh doanh với bạn bè, người thân.

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Tuổi Hợi không phải đau đầu vì cơm áo gạo tiền bởi nguồn thu dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người đang làm công ăn lương, bạn sẽ tìm được cơ hội để khẳng định tài năng của mình, hoàn thành tốt các công việc được giao và có thể nhận được phần thưởng lớn từ cấp trên. Tài chính của tuổi Hợi trong khoảng thời gian này nhìn chung đặc biệt tốt. Bạn không phải đau đầu vì cơm áo gạo tiền bởi nguồn thu dồi dào. 

Tuổi Tỵ

Năm Tân Sửu đặc biệt may mắn với những người tuổi Tỵ. Dù làm bất cứ việc gì, bạn cũng sẽ gặp được quý nhân phù trợ, việc dữ hóa lành, thuận buồm xuôi gió. Trong công việc, bạn có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và sớm được tăng lương thăng chức, cuộc sống trở nên dư dả, an nhàn hơn trước. 

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Tài lộc trong năm nay của tuổi Tỵ cũng rất rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tài lộc trong năm nay của tuổi Tỵ cũng rất rộng mở, tiền tài ập vào nhà những lúc bạn không ngờ đến nhất. Điều bạn cần làm là xác định rõ mục tiêu, làm việc chăm chỉ và nghiêm túc, không cả tin nghe theo lời rủ rê, xúi giục của người khác.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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