Tử vi thứ Sáu ngày 5/2/2021 của 12 con giáp: Tuổi Dậu tài lộc vượng phát, tuổi Ngọ tình duyên lên hương

Tử vi thứ Sáu ngày 5/2/2021 của 12 con giáp dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này để bạn dễ đề phòng, giải quyết.

Những buổi gặp gỡ của người tuổi Tý trong thời điểm này dễ phát sinh mâu thuẫn và tranh chấp. Chính vì vậy, bạn nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, không nên to tiếng cãi vã mà gây họa. Tuy nhiên, đường tài lộc của tuổi Tý trong thứ Sáu ngày 5/2/2021 lại có dấu hiệu khả quan và bạn có thể sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ.

Theo tử vi, đây là thời điểm tuổi Sửu gặp một vài trở ngại trong công việc. Bạn dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, bất an và dễ mắc phải sai lầm, bị cấp trên khiển trách. Bạn nên quyết đoán hơn và tin tưởng vào năng lực cũng như những kinh nghiệm quý giá đã tự tích lũy bấy lâu của bản thân. Ngoài ra, việc ứng xử khéo léo với đồng nghiệp và cấp trên sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn.

Tử vi thứ Sáu ngày 5/2/2021 của Dần

Có điềm cho thấy mọi chuyện diễn ra trong ngày này có thể không đúng như những gì mà bạn mong đợi. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng mà bạn cần tập trung hơn cho công việc để giải quyết chúng hiệu quả.

Ngoài ra, ngũ hành xung khắc không tốt cho sức khỏe của người tuổi Dần, nhất là việc suy nghĩ quá nhiều gây mất ngủ. Hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân thật tốt, những gì cần buông thì cũng nên buông bỏ cho nhẹ lòng.

Tử vi thứ Sáu ngày 5/2/2021 của Mão

Người tuổi Mão được quý nhận phù trợ, mọi việc tiến triển tốt đẹp. Ngũ hành tương sinh giúp vận trình tài lộc trong ngày tương đối thuận lợi. Công danh sự nghiệp thăng tiến giúp cho con giáp này có thể dành cho mình những khoảng thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý đến những vấn đề sức khỏe liên quan đến hô hấp.

Tử vi thứ Sáu ngày 5/2/2021 của Thìn

Tuổi Thìn đang trên đà phát triển sự nghiệp, bạn có cơ hội được cấp trên trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng giúp phát huy năng lực. Tình cảm vợ chồng hòa hợp, vượt qua những sóng gió, giải quyết được những khúc mắc trong lòng bấy lâu.

Tuổi Thìn đang trên đà phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 5/2/2021 của Tỵ

Bạn có phần lơ là, bỏ sót ý kiến đóng góp của mọi người nên dễ mắc phải sai lầm. Cần dành thời gian tập trung cho việc học, công việc để tránh sai phạm. Bên cạnh đó, suy nghĩ của bạn hôm nay tương đối cực đoan, giày vò người khác từ đó rước họa thị phi vào mình, tự mình đưa tay chịu trói.

Tử vi thứ Sáu ngày 5/2/2021 của Ngọ

Con đường tình duyên nở rộ, tuổi Ngọ có thể dễ gặp được ý trung nhân khi đi du lịch, công tác hoặc thông qua bạn bè.

Đối với những cặp đôi yêu nhau, bạn có thể nhận được một lời cầu hôn đầy bất ngờ từ người thương. Ngũ hành tương sinh cho thấy bạn khá hài lòng với mối quan hệ tình cảm hiện tại của mình. Người ấy tạo cho bạn cảm giác ấm áp, an tâm của một gia đình bạn vẫn hằng mong ước.

Tử vi thứ Sáu ngày 5/2/2021 của Mùi

Trước khi đưa ra bất cứ phán xét nào, bạn nên chú ý quan sát và lắng nghe đa chiều, bởi những điều bạn trông thấy tận mắt hoặc nghe đồn chưa chắc đã sự thật. Đây không phải là ngày tốt để bạn đi xa hay mua nhà, mua xe. Tốt nhất là nên dành thời gian ở nhà để nghỉ ngơi.

Tử vi thứ Sáu ngày 5/2/2021 của Thân

Nếu chủ động và mở rộng lòng mình hơn, bạn có không ít cơ hội gặp được người phù hợp với mình. Trong ngày này, tuổi Thân cần thắt chặt chi tiêu, quản lý tài chính cẩn thận, chớ nên tiêu xài hoang phí quá mức bởi vận trình tài lộc của bạn đương khá ảm đạm.

Nếu chủ động và mở rộng lòng mình hơn, bạn có không ít cơ hội gặp được người phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 5/2/2021 của Dậu

Được Thần Tài chiếu mệnh, tuổi Dậu sẽ nhận được phần thưởng bất ngờ từ cấp trên, lỡ chân cũng sa vào hũ lộc. Một số khoản đầu tư, kinh doanh sẽ mang lại lợi nhuận vượt mức mong đợi. Cuối năm, tài lộc rủng rinh, con giáp này tha hồ mua sắm “thả ga”.

Về phần tình cảm, bạn có thể gặp một vài mâu thuẫn, xích mích nhỏ nhưng không vì thế mà tuổi Dậu đặt nghi ngờ về mối quan hệ hiện tại.

Tử vi thứ Sáu ngày 5/2/2021 của Tuất

Những mục tiêu trong công việc bạn đề ra đang đạt được từng bước một. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng nên rèn luyện tính kiên nhẫn trước bất kỳ khó khăn, thử thách mà công việc đề ra.

Tình hình tài chính ổn định giúp bạn có thể thảnh thơi suy nghĩ cho những dự định sắp tới. Ngoài nguồn thu nhập từ công việc chính, bạn còn kiếm thêm kha khá từ một số khoản đầu tư nhỏ lẻ.

Tử vi thứ Sáu ngày 5/2/2021 của Hợi

Mối quan hệ giữa bạn và người ấy gặp một vài trục trặc nhỏ. Một vài hành động trong lúc tâm trí rối bời có thể khiến đối phương buồn phiền, suy nghĩ ít nhiều. Tuy nhiên, vận tài lộc của bạn khá ổn định. Những người làm công ăn lương được dự báo sẽ sớm nhận thưởng lớn dịp Tết này.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.