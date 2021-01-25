Tuần sau 3 con giáp sướng như tiên, đón Tết Tân Sửu tiền vô như nước, sức khỏe vô biên

Tâm linh - Tử vi 25/01/2021 15:58

Trong tuần tới, 3 con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài phù hộ, quý nhân chiếu cố nên tiền vô như nước, sức khỏe vô biên.

Đối với 3 con giáp may mắn dưới đây, trong tuần tới sẽ nhận được phúc lộc trời ban, từ giờ đến Tết cuộc sống sẽ có khởi sắc, hanh thông mọi việc.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn chăm chỉ, siêng năng. Dù cuộc sống có thay đổi như thế nào, họ vẫn giữ được sự kiên định, một lòng hướng về phía trước nên cuộc sống luôn viên mãn.

Trong tuần tới, tuổi Mùi được Thần Tài hộ mệnh, công danh sự nghiệp lên như diều gặp gió, mọi khó khăn trắc trở vây quanh đều dễ dàng vượt qua. Có thể nói, từ sự nghiệp, nhân duyên đến sức khỏe đều được cải thiện đáng kể.

con giap may man 1
Tuổi Mùi được Thần Tài hộ mệnh, công danh sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thường hiền lành, nhân hậu nên được nhiều người quý mến, luôn gặp được may mắn và có quý nhân phù trợ. So với những con giáp khác, người tuổi Mão chẳng may gặp phải khó khăn, trắc trở thì đều có người xuất hiện để kịp thời giúp đỡ, cưu mang.

Trong thời gian tới, tuổi Mão sẽ có cơ hội nhận được tài lộc trời ban, tiền vào như nước. Đối với những người kinh doanh sẽ sớm có được hợp đồng lớn hoặc doanh thu tăng cao đột biến. Sức khỏe của người tuổi Mão trong thời gian tới cũng sẽ được cải thiện đáng kể.

con giap may man 2
Trong thời gian tới, tuổi Mão sẽ có cơ hội nhận được tài lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi luôn để lại ấn tượng tốt trong công việc và luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp nên đi đến đâu cũng được thương yêu, quý mến.

Tử vi trong tuần tới dự báo, vận may của những người tuổi Hợi sẽ vô cùng vượng phát, tiền về tới tấp, đếm mỏi tay không hết. Bên cạnh đó, tuổi Hợi còn có thể gặp gỡ quý nhân giúp đỡ trong mọi mặt, dễ thu về lợi lộc.

Nhìn chung, khoảng thời gian tới, tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều tin vui, không lo thiếu hụt về tài chính.

con giap may man 3
Vận may của những người tuổi Hợi sẽ vô cùng vượng phát trong tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tuần đầu của tháng 2, 3 con giáp ‘tẩm ngẩm tầm ngầm’ mà tài năng vô biên, giàu có không phải bàn

Tuần đầu của tháng 2, 3 con giáp ‘tẩm ngẩm tầm ngầm’ mà tài năng vô biên, giàu có không phải bàn

Dưới đây là những con giáp may mắn vào tuần đầu của tháng 2, “tẩm ngẩm tầm ngầm” mà tài năng vô biên khiến ai cũng nể phục, giàu có không phải bàn.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn 3 con giáp phú quý

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang