Tuần đầu của tháng 2, 3 con giáp ‘tẩm ngẩm tầm ngầm’ mà tài năng vô biên, giàu có không phải bàn

Tâm linh - Tử vi 25/01/2021 14:51

Dưới đây là những con giáp may mắn vào tuần đầu của tháng 2, “tẩm ngẩm tầm ngầm” mà tài năng vô biên khiến ai cũng nể phục, giàu có không phải bàn.

Số phận an bài, trong tuần đầu tháng 2 tới, những con giáp may mắn này sẽ được hưởng tài lộc, giàu sang đến bất ngờ.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tỵ lầm lì nhưng tài năng vô biên, có phúc phận và dễ gặp được những cơ hội làm giàu. Tuần đầu của tháng 2 tới, công việc của những người tuổi Tỵ sẽ ngày càng suôn sẻ, nếu có đầu tư kinh doanh thì lợi nhuận tăng đột biến.

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Sắp tới, tuổi Tỵ sẽ nhận được nhiều phúc lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa nên người tuổi Tỵ muốn khổ cũng không được. Đặc biệt, vì được Thần Tài hộ mệnh nên những người tuổi Tỵ sẽ dễ hút lộc vào nhà.

Tuổi Thân

Khoảng thời gian tới là cơ hội để tuổi Thân phất lên như nhiều gặp gió. Dẫu bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân chơi xấu nhưng bạn cũng chẳng hề hấn gì. Ngược lại, bạn càng ăn nên làm ra, kiếm tiền dễ như trở bàn tay khiến người người phải “đỏ mắt” ghen tỵ.

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Người tuổi Thân sẽ phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là cơ hội để những người tuổi Thân thử sức với công việc kinh doanh hay hợp tác làm ăn để kiếm lời. Tuy nhiên, bạn vẫn cần cẩn trọng xem xét trước khi quyết định mọi việc.

Tuổi Dậu

Tử vi cho thấy, trong tuần đầu tháng 2, vận thế của những người tuổi Dậu hanh thông rực rỡ, mưu sự lớn nhỏ gì cũng dễ dàng gặt hái thành quả tốt đẹp.

Trên phương diện sự nghiệp, hiệu suất công việc của người tuổi Dậu sẽ tăng cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Bên cạnh đó, bản mệnh rất có duyên với kinh doanh, buôn bán nên sẽ sớm kiếm được một khoản lời từ việc đầu tư.

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Sự nghiệp người tuổi Dậu hanh thông rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, trong thời gian tới, dù bạn là người làm công ăn lương hay làm chủ đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình.

 (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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