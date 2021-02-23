Theo tử vi ngày mới, hôm nay là một ngày đi làm vô cùng thuận lợi với người tuổi Tý, bạn được nhiều đồng nghiệp giúp đỡ và ưu ái hơn sau khoảng thời gian cố gắng hết mình. Đặc biệt, Tý còn nhận được sự hỗ trợ từ người bạn phương xa, mà người này có thể giúp ích cho người tuổi Tý khá nhiều trong công việc hiện tại. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để hoàn thành các công việc còn dang dở nhé.

Nhân cơ hội này, sao không sử dụng khoản tài chính dư dả đang có để đầu tư vào những kế hoạch mà trước đây bạn hằng ao ước. Nhưng hãy nhớ, lựa chọn những người thân quen, có năng lực để hợp tác, tránh tình trạng “đầu tư lần đầu rồi sợ hãi việc kinh doanh mãi mãi”.

Thứ tư này, Mão sẽ có quý nhân phù trợ, giúp sức cho bạn đạt được những thành tích đáng nể. Bản mệnh sẽ nhanh chóng có được sự tín nhiệm của cấp trên và đồng nghiệp. Lúc bấy giờ, dường như Mão đang đắn đo việc có nên nhận thêm 1 dự án mới hay không. Hãy mạnh dạn thử sức mình hơn nhé, có thể đây chính là cột mốc giúp bạn thăng tiến đấy.

Ngoài ra, con giáp may mắn này còn nổi bật trong vấn đề khôn ngoan và khéo léo gìn giữ những mối quan hệ. Bạn thường đối xử với họ bằng “cái tâm” là chủ yếu. Không xuất phát từ ý đồ xấu xa, sự lợi dụng thấp hèn, thế nên chẳng trách bạn lại có nhiều người muốn giúp đỡ đến thế. Mão đúng là người phù hợp với châm ngôn “Một trong những thứ quý giá của cuộc sống chính là mối quan hệ tốt”.

Làm việc bằng 'cái tâm' nên Mão sớm khẳng định được 'cái tầm' - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp này nên vui mừng vì tin vui tài lộc sắp đến, những khoản đầu tư trước kia của bạn đang “gặp thời” và dần sinh lãi. Vì trước giờ chưa từng sở hữu số tiền nhiều như vậy nên lần này, có vẻ người tuổi Tỵ đang rất lúng túng trong việc tiêu xài chúng sao cho hợp lý. Bạn hãy nhớ rằng trước khi sử dụng, nên tìm cách để sản sinh chúng thêm nữa nhé.

Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề tài chính thời gian này, sẽ có người muốn nhờ đến sự giúp đỡ tiền bạc từ bạn, như họ muốn vay mượn bạn một số tiền lớn chẳng hạn. Con giáp này nên suy xét kĩ lưỡng đối tượng cũng như lí do khiến mình phải bỏ tiền ra để giúp đỡ họ nhé, để tránh tình trạng “tiền mất tật mang”.

Những khoản đầu tư trước kia của bạn đang 'gặp thời' và dần sinh lãi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những thành công đạt được trước đây đã giúp Hợi có thêm nguồn năng lực tích cực để tiếp tục hoàn thành những dự án tiếp theo, từng bước tiến lên vị trí mình mong muốn. Vốn là người tài trí lại đối nhân xử thế khéo léo, người tuổi Hợi dường như ít gặp phải bất trắc gì trong suốt vận trình công danh sự nghiệp. Thậm chí, bạn còn được đánh giá là người biết xử lý vấn đề “thấu tình đạt lý”. Hãy phát huy điểm mạnh này nhé.

Khả năng cao trong thời gian bạn vừa nhậm chức, sẽ xuất hiện tiểu nhân quấy phá, làm ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của Hợi. Nhưng bạn đừng lo, chính nghĩa luôn chiến thắng, chỉ cần bạn trong sạch và không làm gì hổ thẹn với lương tâm, thần may mắn sẽ hết lòng phù trợ con giáp này.

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.