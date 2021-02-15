Đúng ngày mai thứ Ba ngày 16/2/2021: 4 con giáp này sẽ có biến động về tài chính, xem ngay để ‘giữ tiền’

Dần đang lo lắng vì những công việc tồn đọng giải quyết chưa xong, trong khi sắp hết hạn nghỉ Tết rồi. Cố gắng đừng để bản thân rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài Dần nhé. Hãy bình tĩnh hệ thống lại mọi việc đang làm bạn rối tung, sau đó lập kế hoạch cho chúng để bạn vừa có thể kiểm soát tốt mọi thứ, lại có khả năng hoàn thành công việc. Từ đó, bạn sẽ sở hữu nguồn tài chính ổn định nhằm thực hiện những dự định lớn hơn.

Hôm nay, con giáp này có thể vướng phải sự nghi ngờ từ người khác. Thế nhưng, nếu bạn không làm gì sai trái với lương tâm thì tuyệt đối đừng lo lắng hay hoảng loạn. Điều đó chỉ khiến những kẻ tiểu nhân có cơ hội hãm hại bạn mà thôi.

Mão nên chuẩn bị tinh thần để vui cả ngày vì được Chính Tài phù trợ, người tuổi Mão hôm nay có thể được thừa hưởng một khối tài sản do người thân để lại. Nếu trước đây, Mão từng ao ước có một nguồn vốn để thực hiện đam mê kinh doanh thì đây quả là cơ hội “chuẩn không cần chỉnh” rồi. Nhưng nhớ dè chừng chi tiêu, đừng để niềm vui tạm thời làm mờ mắt mà ảnh hưởng đến những dự định dài lâu.

Bản mệnh vốn là người có nỗi lòng đầy trắc trở, nên thích được chia sẻ với người khác. Đối với niềm vui tài chính ngày thứ Ba này, người tuổi Mão có thể sẽ tìm đến ai đó để bày tỏ. Điều đáng nói ở đây là bạn cần xem xét đối tượng mình trò chuyện là ai, có đáng tin hay không. Vì nguy cơ người này sẽ khiến bạn phải mất trắng số tiền vừa được nhận đấy.

Chính Tài cho thấy hôm nay Mão được thừa hưởng một khối tài sản không nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi thứ Ba ngày 16/2/2021, người tuổi Ngọ đang vạch ra những kế hoạch ổn định cho con đường công danh sự nghiệp trong năm mới. Dường như, Ngọ chỉ đang chờ kì nghỉ Tết này kết thúc là bạn sẵn sàng bước vào đường đua như một “chiến mã” thực thụ.

Cũng chính sự chăm chỉ và quyết tâm cao độ này mà đôi lúc, Ngọ sẽ lâm vào cảnh khó nghĩ khi gặp phải những cám dỗ. Đó có thể xuất phát từ vấn đề đánh đổi, rằng bạn phải chi trả một khoản tiền nào đó mà bản thân tích cóp bấy lâu nếu muốn có thu nhập ổn định hơn. Điều bạn cần làm đó là đừng bao giờ vì sự bốc đồng nhất thời mà quên đi dự định sẵn có, phủ nhận công sức bấy lâu nay cố gắng. Con giáp này phải thực sự sáng suốt và kiên định.

Người tuổi Ngọ đang nghiêm túc vạch ra những kế hoạch công việc để sẵn sàng 'chiến đấu' sau Tết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhờ những dự định đã thực hiện từ trước mà hôm nay, Hợi nhận được một khoản tiền kha khá. Con giáp này đang rất vui và có dự định mang số tiền này để tiếp tục đầu tư vào chỗ cũ. Thế nhưng, bạn nên suy xét kĩ xem nơi ấy còn "hợp thời" không nhé. Vì khoản tiền này khá lâu rồi Hợi mới nhận lại, cẩn thận kiểm tra nguyên nhân xem nào.

Ngoài ra, những khoản thu khác cũng mang tính ổn định, nên việc chi tiêu nhìn chung không có nhiều biến động.

Một vấn đề nữa cần được để tâm đối với người tuổi Hợi có nhiều nguồn thu đó là hãy cẩn thận với những người xung quanh, đặc biệt là những người hiểu rõ về bạn. Hiểu rõ ở đây chưa chắc là thân cận, chỉ là họ làm việc chung môi trường với bạn nên biết kĩ về bạn. Trong số này rất dễ có tiểu nhân quấy phá, làm ảnh hưởng đến vấn đề tài chính của Hợi.

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.