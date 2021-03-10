Tháng 3/2021, 3 cung hoàng đạo dễ sa ngã, rơi vào lưới tình của kẻ 'Sở Khanh'

Tâm linh - Tử vi 10/03/2021 10:14

Theo chiêm tinh tháng này cho hay, vào tháng 3/2021, Song Tử, Sư tử và Bảo Bình là các cung hoàng đạo dễ sa ngã, rơi vào lưới tình của kẻ khác trong tình yêu.

Song Tử (21/5 - 21/6) 

Những Song Tử độc thân có thể bị thu hút bởi những người khác phái lớn tuổi, trưởng thành hơn. Đôi khi những lời chọc ghẹo đến từ đồng nghiệp, bạn bè cũng dễ khiến bạn bị hiểu lầm. Trong tháng 3 này, các bạn độc thân rất muốn tìm được đối tượng yêu đương khi chứng kiến bạn bè đồng trang lứa lần lượt "xuất giá". Tuy nhiên, nếu quá nóng vội và không tìm hiểu kỹ, rất có thể sự hấp tấp trong việc chọn lựa người yêu sẽ dẫn đến tình trạng Song Tử trở thành người thứ ba.

Nếu đang trong một mối quan hệ, bạn sẽ cảm thấy phân vân khi xung quanh có khá nhiều sự lựa chọn, những lời ngỏ ý đến tai mặc dù biết bạn là "hoa có chủ". Cùng thời gian này, tình cảm giữa bạn và người ấy lại lên xuống thất thường, khiến bạn cảm thấy chán nản, sinh ra tâm lý so sánh người yêu với các "vệ tinh" xung quanh. 

Lời khuyên tháng 3/2021 cho Song Tử: Đừng nên nghĩ ngợi hay lo lắng quá nhiều dẫn đến những hành động tiêu cực, thiếu suy xét trong mối quan hệ tình cảm hiện tại. Bạn nên kiên trì, xác nhận lại cảm xúc của mình, chớ có đưa ra quyết định nóng vội trong thời gian này.

chiem tinh thang nay

Song Tử có thể bị hấp dẫn bởi những người khác phái lớn tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Sư Tử (23/7 - 22/8) 

Các mối quan hệ tình yêu của Sư Tử trong tháng này sẽ có những thay đổi lớn. Đối với những Sư Tử còn độc thân, nhờ việc cải thiện các khuyết điểm trong tính cách khiến cuộc sống bạn thêm phần "đào hoa". Tháng này, bạn sẽ thu hút người khác phái đến từ nhiều độ tuổi, trong đó có cả những mối quan hệ đáng tuổi cha chú... Về cá nhân, bạn cũng không ngại ngần tìm hiểu nhiều đối tượng cùng lúc. 

Với những bạn đang trong mối quan hệ, bạn có suy nghĩ lung lay, dễ bị vướng vào các cuộc tình ái, thậm chí là bắt cá hai tay khi cảm thấy người yêu hiện tại không còn phù hợp với giá trị của mình. Một số bạn hy vọng mối quan hệ giữa mình và người ấy trở nên thân mật hơn, thay vì cứ lửng lơ và có phần hời hợt như hiện tại. 

Lời khuyên tháng 3/2021 cho Sư Tử: Những rắc rối về tình cảm khiến nguồn năng lượng của bạn cạn kiệt. Đừng lo lắng quá Sư Tử nhé, niềm vui chính là bí quyết để khắc phục mọi chuyện. 

chiem tinh thang nay 2

 Sư Tử đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet 

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Khi nói đến tình yêu và các mối quan hệ, chiêm tinh tháng này cho thấy rằng bạn đang bị chi phối bởi ham muốn vật chất, không phải tình cảm đơn thuần, đó là lí do bạn dễ bị lung lay bởi đối tượng có vẻ ngoài hào nhoáng, chịu chi. Những Bảo Bình độc thân đang trong một mối quan hệ tạm bợ, không hề có ý định nghiêm túc. Một số bạn trong tháng này với suy nghĩ tìm kiếm cơ hội nên dễ rơi vào lối sống buông thả, không muốn bản thân bị ràng buộc bởi ai. 

Đối với những Bảo Bình đã có đôi có cặp, các bạn lạnh nhạt và hời hợt trong chuyện tình cảm. Bạn can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của đối phương nhưng lại không muốn chia sẻ về đời tư của mình, như việc đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai... Đôi lúc, bạn có cảm xúc tiêu cực, hay giận hờn vô cớ.

Lời khuyên tháng 3/2021 cho Bảo Bình: Tháng này, bạn sẽ gặp phải một số khó khăn trong việc xác định tình cảm, bạn sẽ nhận ra điều mình cần làm rõ trong các mối quan hệ để mở lòng và chân thành với mọi người hơn. 

chiem tinh thang nay 3

 Bảo Bình lạnh nhạt và hời hợt trong tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

 *Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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