Đúng ngày mai thứ Năm 11/3/2021: 3 cung hoàng đạo sức khỏe sụt giảm, không thể tập trung làm việc

Tâm linh - Tử vi 10/03/2021 00:13

Tử vi hàng ngày đưa ra nhiều dấu hiệu cho thấy sức khỏe của 3 cung hoàng đạo sau đang sụt giảm, những triệu chứng đau ốm xuất hiện khiến năng suất làm việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Ngày thứ Năm, Ma Kết sẽ cảm thấy khó chịu về sức khỏe của mình, cơn đau bụng đến khiến bạn không thể tập trung hoàn thành công việc. Cơn đau ấy xuất phát từ dạ dày của bạn, nó đang gửi cho bạn nhiều dấu hiệu đáng lo ngại. Hãy chuẩn bị những thức ăn nhẹ và dễ tiêu hóa để chúng không hành hạ bạn, xoa bụng và chườm nóng cũng sẽ giúp ích rất nhiều.

Lời khuyên dành cho bạn là hãy đến gặp bác sĩ và thay đổi lại thực đơn hàng ngày. Đừng quá "tham công tiếc việc" mà ăn uống không điều độ, không đúng giờ. Từ bỏ thói quen uống cà phê vào buổi sáng sẽ rất tốt cho dạ dày của bạn. Lập thực đơn và chế độ ăn riêng cho mình, ưu tiên thức ăn dễ tiêu hóa như rau xanh và hạn chế việc dung nạp thức ăn nấu sẵn.

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Xanh lam, xanh lá

Giờ may mắn: 8h-9h

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Lời khuyên dành cho Ma Kết là hãy đến gặp bác sĩ và thay đổi lại thực đơn hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi hàng ngày cho biết vấn đề sức khỏe đang báo động Thiên Bình là tình hình răng miệng, những triệu chứng đau răng hoặc viêm nướu khiến bạn cảm thấy cực kỳ khó chịu và không thể dành tâm trí hoàn thành công việc. Thiên Bình có thể đến nha sĩ để nhận được lời khuyên nhằm cải thiện tình hình.

Bạn thích ăn đồ ngọt, vì vậy, hãy giảm thiểu chúng để phòng tránh các bệnh về răng miệng như sâu răng, các thức uống như trà sữa, cà phê sữa có thể khiến răng bạn bị ố vàng.

Ngoài răng miệng, bạn cũng nên chú ý đến vấn đề rèn luyện sức khỏe thông qua các hoạt động thể dục, thể thao. Nếu việc duy trì tập luyện quá khó khăn, bạn có thể rủ người thân hoặc bạn bè cùng tham gia với mình, đôi bên cùng thi đua sẽ khiến bạn cảm thấy hăng hái hơn và duy trì được lâu hơn. Hãy uống nước lọc thay cho các loại nước giải khát tăng lực, nó giúp ích rất nhiều cho tình hình răng miệng của bạn.

Con số may mắn: 28

Màu may mắn: Trắng, xám

Giờ may mắn: 7h-8h

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Tử vi hàng ngày cho biết vấn đề sức khỏe đang báo động Thiên Bình là tình hình răng miệng - Ảnh minh họa: Internet

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Trong số 12 cung hoàng đạo, Nhân Mã thường là người hay lao động hoặc vui chơi quá sức nhất, vì vậy, bạn thường xuyên bị chuột rút vào ban đêm, hoặc thông qua tình trạng sức khỏe ngày hôm nay, bạn mới biết được rằng mình đã mệt mỏi quá mức. Cơ thể bạn đang đưa ra nhiều dấu hiệu nhắc nhở rằng bạn cần vực dậy nó.

Bạn thường sống thiếu khoa học, thích làm việc theo ý mình, nhiều khi dành quá nhiều thời gian cho sở thích mà quên mất việc nghỉ ngơi và tập luyện. Tử vi ngày mới cho biết, Nhân Mã hãy xây dựng lại chế độ luyện tập thể thao phù hợp, khéo căng cơ hoặc các bài tập ra mồ hôi sẽ giúp cơ thể bạn khỏe khoắn và tránh tình trạng uể oải vào cuối ngày.

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Tím, hồng đậm

Giờ may mắn: 11h-12h

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Trong số 12 cung hoàng đạo, Nhân Mã thường là người hay lao động hoặc vui chơi quá sức nhất - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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