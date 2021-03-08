Vừa qua mùng 8/3, những con giáp nữ sau lộc tài đỏ chót, túi nặng trĩu tiền, mua sắm thả ga không lo thiếu

Tâm linh - Tử vi 08/03/2021 11:34

Theo tử vi ngày mới, vừa qua ngày lễ 8/3, 3 con giáp nữ sau gặp vận may lớn, mở túi đón tiền, túi đẹp son xịn thích gì được nấy.

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi đa phần có cuộc sống khá an nhàn thư thả, không phải vất vả và bươn chải như nhiều con giáp khác. Cuộc sống hôn nhân về cơ bản cũng yên bình, ít gặp sóng gió, vợ chồng hiểu và yêu thương nhau.

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 Hợi gặp đúng vận tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cho hay, vừa qua mùng 8/3, con giáp này có cơ may gặp vận tốt, lộc tài rơi trúng đầu, túi chật ních tiền mệnh giá lớn. Số tiền này có thể là lợi nhuận béo bở của một hợp đồng lớn mà Hợi có cơ may nhận được. Niềm vui không gì tả nổi, bởi công sức khó nhọc mà Hợi bỏ ra lâu nay đã được đền đáp xứng đáng.

Tuy nhiên, có tiền trong tay, Hợi nên dành một phần làm đẹp cho bản thân bởi lâu nay đã quá vất vả lo lắng cho chồng con và công việc. Với phụ nữ, đừng bao giờ quên nghĩ cho bản thân mình, bạn có khỏe có đẹp thì gia đình bạn cũng mới hạnh phúc và công việc mới suôn sẻ.

Vì vậy, Hợi hãy tự thưởng cho mình một chiếc túi đẹp, lọ nước hoa thơm mát mà mình yêu thích. Cuộc sống này chỉ của riêng bạn mà thôi.

Tuổi Mùi

Những người phụ nữ tuổi Mùi thường lanh lợi và thông minh. Tuy nhiên, không ít người cho rằng, phụ nữ càng nhanh nhẹn, càng biết nhiều thì cuộc sống sẽ khổ.

Vừa qua mùng 8/3, những con giáp nữ sau lộc tài đỏ chót, túi nặng trĩu tiền, mua sắm thả ga không lo thiếu - Ảnh 2
 Mùi nhận hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

Mùi đã trải qua một năm nhiều thăng trầm, có thể đã gặp vấn đề về sức khỏe phải chữa trị khẩn cấp khiến tiền bạc hao tổn nặng nề, may mắn là cuối cùng mọi điều đều thuận lợi.

Sang năm Tân Sửu, theo tử vi 12 con giáp, Mùi tới tấp tin vui. Ngày 8/3, Mùi ngập tràn trong quà, hoa cùng những lời chúc mừng và ngay sau ngày này, Mùi còn tiếp tục nhận hỷ sự. Tiền bạc bỗng chốc dồi dào, tài khoản kêu "tin tin" không ngừng, số dư liên tiếp nhảy khiến con giáp vui mừng khôn xiết.

Tuy nhiên, theo tử vi ngày mới, Hợi nên chú tâm thăm khám sức khỏe thường xuyên, theo định kỳ để phòng các bệnh mãn tính. Tiền bạc tuy cần thiết nhưng sức khỏe mới là điều quan trọng nhất.

Tuổi Ngọ

Ngọ được dự đoán sẽ có vận may lớn đến trong vài ngày nữa. Do có vượng khí tốt lành được ông trời ban tặng, Ngọ được đón tài lộc dồi dào, tiền trong túi cứ vơi lại đầy, công việc bất ngờ có thành công lớn khiến Ngọ còn được thăng quan tiến chức, chưa kể sếp lớn còn trọng dụng dành cho nhiều ưu ái, đồng nghiệp yêu thương, quý mến.

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 Ngọ tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ hãy tranh thủ cơ hội này để tận dụng và hưởng thụ cuộc sống. Bạn có thể cùng gia đình đi một chuyến chơi xa để cân bằng lại cảm xúc, đồng thời hâm nóng tình yêu với người yêu thương của mình.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc.

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