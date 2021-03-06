Đúng 10 ngày tới, 4 con giáp GỘT RỬA VẬN ĐEN, đón lộc lớn, tiền to chật ví, công danh sự nghiệp chói lòa

Một khoản tiền lớn sẽ bất ngờ đến với họ, khiến cuộc sống của Mùi thay đổi. Số tiền này có thể là tiền thưởng của công ty, hoặc lợi nhuận đến từ một phi vụ làm ăn tốt đẹp. Mùi sẽ thoải mái đổi xe mới, lập sổ tiết kiệm phòng thân hoặc đầu tư cho con cái học hành đều tốt.

Những người tuổi Mùi từ khi sinh ra đã được dự đoán có hậu vận tốt đẹp, tiền bạc rủng rỉnh, dù tuổi trẻ có ít nhiều khó khăn, trở ngại. Năm Tân Sửu được xem là năm bước ngoặt với người tuổi Mùi. Vận khí của con giáp này đang dịch chuyển. Tử vi 12 con giáp cho hay, chỉ khoảng hai tuần nữa thôi, Mùi sẽ có sự thay đổi rõ rệt về mặt tài lộc.

Để vận khí tốt lành được kéo dài, Mùi nên trau dồi bản thân, trí tuệ, chăm chỉ làm việc thiện, giúp đỡ người khó khăn, ắt mọi điều sẽ như ý muốn.

Tuổi Tý

Tý được dự đoán có một tháng Ba đỏ như son. Vận đỏ khởi phát từ năm ngoái, tràn sang tiếp năm nay, khiến Tý có cuộc sống đề huề, sung sướng, muốn gì được nấy.

Tử vi hàng ngày nhắc nhở con giáp này cũng nên lưu ý, không nên ỉ lại vận may của mình mà tiêu xài hoang phí. Nếu chúng ta không biết cách tiết kiệm tiền thì tiền nhiều bao nhiêu cũng sẽ có lúc hết, tài lộc với mỗi người không bao giờ là mãi mãi nếu bạn không biết giữ chân nó.

Ông trời cũng ban cho con giáp này tính cách hào phóng, bạn bè quảng giao, đi đâu cũng kết giao anh em. Điều này vừa có lợi nhưng cũng sẽ bất lợi nếu Tý không tỉnh táo “chọn bạn mà chơi”, dễ bị lừa gạt tiền nong, thất thoát tài lộc.



Tý có tháng Ba đỏ như son - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chỉ trong khoảng 10 ngày nữa thôi, Mão hãy chuẩn bị đón cơn mưa tài lộc. Tử vi 12 con giáp cho hay, công việc của Mão bất ngờ chuyển biến tích cực, thuận lợi lên rất nhiều.

Có thể Mão sẽ mang về cho công ty nhiều hợp đồng lớn, chắc chắn mang lại lợi nhuận khủng, tiền đẻ tiền, khiến các sếp vui vẻ ra mặt, đồng thời đánh giá cao khả năng của bạn. Nhân cơ hội này, Mão cũng nhận được tiền thưởng lớn tha hồ tiêu pha rủng rỉnh. Tử vi hàng ngày cho hay, thắng lợi trên có thể sẽ là bước đà quan trọng để Mão bước lên một bậc thang mới trên con đường sự nghiệp của mình.

Mão đón mưa tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, ngay từ bây giờ, Mão nên đầu tư cho việc học hành của mình, có thể học lên cao nữa, học thêm tiếng Anh, đồng thời hàng ngày cố gắng tích lũy kinh nghiệm làm việc của bản thân cũng như học hỏi của thế hệ trước để kiến thức được hoàn thiện và nâng cao, đáp ứng với mọi yêu cầu của công việc.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc.