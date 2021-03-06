Đúng 6 giờ sáng ngày mùng 8/3: 3 con giáp nữ sau bất ngờ đón 'quà khủng', chuyện tình đỏ như son

Tâm linh - Tử vi 06/03/2021 18:43

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng 6 giờ ngày 8/3, ba con giáp sau bất ngờ nhận được niềm vui lớn, quà khủng, hoa to, tình cảm dạt dào, thắm thiết vô cùng.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi đang trong giai đoạn hạnh phúc bởi tiền bạc rủng rỉnh hết lại có, bạn bè ríu rít sum vầy, chuyện tình cảm tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Con giáp này hãy mỉm cười thật nhiều nhé. Theo tử vi ngày mới, Hợi càng vui vẻ thì càng nhiều may mắn đến với bạn. 

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 May mắn mỉm cười với người tuổi Hợi - Ảnh: Internet

Vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ, con giáp may mắn này sẽ nhận được lời tỏ tình của một người đàn ông tốt bụng, kèm theo đó là một món quà quý giá thể hiện tình cảm của họ.

Hợi hãy nắm bắt cơ hội "ngàn năm có một" để giữ chặt lấy người đàn ông này. Theo tử vi 12 con giáp, tình yêu của họ là mối lương duyên tốt đẹp, vừa đôi phải lứa, tâm đầu ý hợp, cả đời này có “đốt đuốc đi tìm” bạn cũng sẽ không tìm thấy được.

Tuổi Tuất

Phụ nữ tuổi Tuất thông minh, duyên dáng, lọt vào tầm ngắm của rất nhiều người đàn ông. Nhưng bản thân là một người kỹ tính, chín chắn, không vội vã trong chuyện tình cảm nên giờ này cô vẫn đang băn khoăn giữa nhiều sự lựa chọn.

Tuy nhiên, vào đúng ngày lễ quan trọng ngày 8/3, Tuất sẽ đưa ra quyết định cuối cùng cho chuyện tình cảm của mình. Theo tử vi ngày mới, con giáp tuổi Tuất sẽ mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình để đáp trả lại tình cảm nồng nhiệt của đối phương. Cả hai đã cùng nhau tìm được tiếng nói chung, đồng lòng nắm tay nhau bước sang một trang mới của cuộc đời.

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Tuổi Tuất tràn ngập niềm vui - Ảnh: Internet

Theo dự báo tử vi, ngày Quốc tế Phụ nữ của Tuất sẽ ngập tràn trong niềm vui, quà và hoa đầy nhà. Con giáp tuổi Tuất khá giản dị và mộc mạc, vì vậy bạn nhớ hãy chú trọng cách ăn mặc, làm đẹp, chỉn chu lời ăn tiếng nói để mình mãi mãi tỏa sáng trong mắt người ấy.

Tuổi Dậu

Dậu vừa trải qua chuyện buồn trong tình cảm, có lẽ xuất phát từ chuyện hai người chưa đủ hiểu và yêu thương nhau. Dậu đừng buồn nhé, niềm vui sắp đến với bạn rồi. 

Cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng không ngờ lại là cuộc gặp định mệnh để Dậu bắt đầu cho một tình yêu mới. Hai người từ chỗ là bạn nè thân thiết đã quyết định tiến lên giai đoạn hẹn hò, tìm hiểu nhau.

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 Dậu vui duyên mới trong ngày lễ 8/3 - Ảnh: Internet

Trong ngày lễ quan trọng của phụ nữ, khi các chị em khác ngập tràn trong hoa và quà thì Dậu cũng kém gì đâu. 

Dậu sống thiên về mặt tình cảm nên nội tâm hơi yếu đuối, sống khép kín. Tử vi 12 con giáp cho hay, Dậu cần luyện cách sống tự lập, bản lĩnh, mở rộng lòng mình, mọi việc với con giáp này sẽ thuận lợi và suôn sẻ hơn.

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp may mắn sau khiến thiên hạ phát hờn vì sự giàu sang phú quý của mình, tiền bạc xông xênh tiêu hoài không hết chỉ trong vòng 5 năm tới.

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