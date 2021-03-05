Hai tuần tới, 'nhỡ chân' vướng dây tơ hồng, những con giáp này bất ngờ đụng phải 'duyên trăm năm'

Có lẽ vì vậy mà từ giờ trở đi, Thân trở nên cẩn trọng trong tình yêu của mình. Tuy nhiên, theo tử vi Tân Sửu, chỉ hai tuần nữa thôi, con giáp này bất ngờ bị “say nắng” trong một cuộc gặp gỡ bất ngờ, bởi tính cách chân thành và sự thắng thắn mà người đàn ông ấy tự tin thể hiện.

Thân đang trải qua giai đoạn cô đơn, buồn tủi. Có thể đây là nỗi đau còn sót lại từ cuộc chia tay lần trước với người mà họ đã một thời hết mực yêu thương, vết thương đang trên đà lành lặn và nguôi ngoai.

Nhân cơ hội này, Thân nên chủ động, cởi mở tấm lòng, mạnh dạn thể hiện tâm tư, tình cảm của mình để họ hiểu. Một tình yêu vô cùng tốt đẹp chắc chắn đang chờ con giáp nữ này.

Chính tình cảm chân thành của họ đã chinh phục dễ dàng trái tim của người khác giới. Dần hãy chuẩn bị đón hỷ sự tốt lành, bởi theo tử vi ngày mới, họ chuẩn bị nhận được lời tỏ tình từ một người bạn mà đôi khi, chính Dần còn cảm thấy bất ngờ với "xuất thân" của người ấy. Đó có thể là người bạn thân ở bên cạnh bạn suốt từ trước tới nay, hoặc cũng có thể là người khiến bạn luôn ghét bỏ, xa lánh.

Dần chuẩn bị đón hỷ sự trong 2 tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Từ tình bạn tiến lên tình yêu, nên cả hai đã quá hiểu rõ nhau. Dần hãy khéo léo, đừng tỏ quá mạnh mẽ bắt nạt đối phương, hãy làm thế nào để tỏ cho người ta biết rằng, bạn đang rất cần một bờ vai để nương tựa, dựa dẫm.

Tuổi Mão

Mối lương duyên đến với Mão vô cùng bất ngờ. Tử vi 12 con giáp cho biết, có thể trước đó hai người đã trải qua một mối quan hệ tốt đẹp, nhưng do hoàn cảnh nên các bạn không thể tiếp tục được nữa, đành đường ai nấy đi.

Mão gặp được tình yêu tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc gặp gỡ tình cờ của hai người đã khiến ngọn lửa tình yêu bùng cháy lại. Hai bạn sẽ đi theo mách bảo của con tim, giữ chặt lấy tình yêu mà các bạn xứng đáng có được.

Theo tử vi, cách tốt nhất khi bên nhau là cả hai nên dẹp bỏ cái “tôi” của mình, mỗi người nhún nhường một chút, chắc chắn hạnh phúc sẽ vô cùng bên lâu đến đầu bạc răng long.

(*) Thông tin mang tính tham khảo cho bạn đọc.