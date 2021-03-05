Trong vòng 5 năm tới, 3 con giáp trở mình, GIÀU SANG TỘT ĐỘ, hợp đồng lớn, nhà xịn, xe sang đang chờ

Tâm linh - Tử vi 05/03/2021 20:13

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp may mắn sau khiến thiên hạ phát hờn vì sự giàu sang phú quý của mình, tiền bạc xông xênh tiêu hoài không hết chỉ trong vòng 5 năm tới.

Tuổi Ngọ

Vận đỏ lên hương, Ngọ cũng không ngờ rằng cuộc đời lại có những ngày tháng tốt đẹp đến vậy sắp tới với mình. Tử vi 12 con giáp cho hay, vượt qua những ngày tháng gian khổ, Ngọ giờ chỉ cần chờ tin vui để hưởng thụ trong vòng 5 năm tới đây thôi. 

Riêng trong năm 2021, Ngọ được dự đoán có công việc thành công rực rỡ. Một khoản đầu tư nào đó, tưởng không hy vọng nhiều nhưng sắp tới sẽ mang lại cho họ những khoản lời kếch xù ngoài mong đợi. Và từ lúc này trở đi, thành công tiếp nối thành công, cuộc đời Ngọ sang trang mới tốt lành, đầy ắp niềm vui.

Đó cũng là lúc con giáp tuổi Ngọ tha hồ mua nhà mua xe, sắm sửa cho hai bên họ hàng nội ngoại. Tuy nhiên, Ngọ cũng đừng hoang phí quá, nên đầu tư vào những tài sản cần thiết thôi nhé.

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Ngọ gặp vận đỏ tốt lành, tha hồ mua nhà mua xe trong 5 năm tới - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Hợi chăm chỉ làm việc, tích cóp trong cả năm qua. Tử vi 12 con giáp cho hay, từ năm nay trở đi, Hợi có xu hướng làm ăn thuận lợi hơn. Nếu kinh doanh thì sẽ là mua may bán đắt, hàng về hàng đi ào ào, lợi nhuận cứ vậy lớn lên theo cấp số nhân.

Có được thành quả này là nhờ Hợi được sự tận tình chỉ bảo của nhiều người. "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", Hợi cũng nên nghĩ cách đền đáp cho họ. Tấm lòng thơm thảo của bạn chắc chắn sẽ được ông trời chứng giám và gửi thêm tài lộc cho bạn, tiền bạc cứ thế tiếp tục ùa về, Hợi không phải lo nghĩ về tài chính trong 5 năm tới đây. 

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Hợi lộc tài đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong số 3 con giáp kể đến ở đây thì Thìn là may mắn nhất. Tử vi Tân Sửu 2021 dự đoán, năm nay, Thìn gặp tin vui, đi kèm với khoản tiền lớn, có thể là trúng sổ số hoặc nhận được một khoản hồi môn cha mẹ để lại. Tiền bạc bất ngờ ào vào nhà, vợ chồng con cái sung sướng vô cùng, cả nhà hỉ hả, ngập tràn tiếng cười.

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Thìn có tin vui lớn - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong 3-5 năm tới, Thìn nên tận dụng số tiền đã kiếm được này để tiếp tục phát triển, kiện toàn lại công việc, đầu tư nhiều hơn để có thể tiếp tục nhận được lợi nhuận cao. Thìn cũng cần khiêm tốn, giữ gìn lời ăn tiếng nói, tránh để kẻ tiểu nhân ghen ghét, lợi dụng tìm cách hãm hại.

 (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc.

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