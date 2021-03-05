Gặp đúng vận đỏ, 3 con giáp sau nhảy việc thành công trong năm Tân Sửu, có lương lại kèm thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 05/03/2021 17:52

Tử vi 12 con giáp cho hay, năm 2021 được cho là một năm thành công với một số con giáp sau, bởi họ gặp được vận đỏ tốt lành nên nhảy việc thành công, sự nghiệp thênh thang rộng mở.

Tuổi Dậu

Công việc của Dậu năm nay may mắn và tốt lành. Theo tử vi Tân Sửu, may mắn đeo bám Dậu, nên kể cả không làm công việc cũ nữa mà chuyển sang công việc mới thì tất cả vẫn thuận lợi với con giáp này.

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Dậu có một năm nhiều may mắn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Không phải vất vả chạy đôn chạy đáo tìm việc, Dậu được dự đoán sẽ có người giúp đỡ, giới thiệu công việc. Bản thân người này có địa vị, quyền cao chức trọng nên tiếng nói có trọng lượng. Được hậu thuẫn lớn từ vị quý nhân này, Dậu dễ dàng có được công việc mới, xét tổng thể tốt hơn việc cũ về mọi mặt.

Tử vi 12 con giáp cũng chỉ rõ, người tuổi Dậu cần chú ý trau dồi bản thân, nâng cao kiến thức để đáp ứng tốt công việc, đồng thời tạo uy tín để đường công danh rộng mở hơn.

Tuổi Tuất

Những tháng đầu năm, Tuất đang trong giai đoạn nằm im chờ thời. Thời điểm này cũng chưa có gì đặc biệt với người tuổi Tuất, chỉ khi đến giữa năm Tân Sửu, vận may trong công việc mới chính thức đến với họ.

Theo tử vi 12 con giáp, ở giai đoạn xán lạn ấy, một lúc Tuất có thể nhận được nhiều lời mời hợp tác làm việc, với số lương hậu hĩnh, môi trường làm việc tốt, khiến con giáp này lại phải đau đầu suy tính.

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Giữa năm nay, vận may công việc sẽ đến với Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuất cần tranh thủ cơ hội này, lựa chọn cho mình một công việc thích hợp và nhiệt tâm theo đuổi đến cùng.

Giai đoạn đầu năm này, Tuất nên chịu khó tu luyện, có thể học lên cao hoặc học thêm một số chuyên ngành khác, trang bị đầy đủ kiến thức cho mình để chuẩn bị hành trang cho công việc mai sau.

Tuổi Mùi

Mùi nhanh nhẹn, thông minh. Theo tử vi hàng ngày, con giáp này làm việc gì cũng hoàn thành xuất sắc, chỉn chu cẩn thận nên được các sếp hài lòng và yêu quý.

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Mùi có nhiều cơ hội trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Cơ hội công việc của Mùi trong năm nay là rất lớn, chỉ là con giáp này thích môi trường làm việc như thế nào mà thôi. Tốt nhất Mùi nên tìm các vị trí để có thể được giao tiếp, gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người. Như vậy, con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện hết tài năng vốn có của mình.

Ngoài ra, tử vi 12 con giáp cũng lưu ý Mùi, khi đón nhận công việc mới, con giáp này nên phân rõ việc công và việc tư, tránh để chuyện tình cảm gây ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của mình.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.

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