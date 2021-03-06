Tháng Ba này, 3 con giáp sau cẩn trọng đường làm ăn, công việc trì trệ, rạn nứt quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp

Tâm linh - Tử vi 06/03/2021 15:48

Tháng Ba này, nhiều con giáp rơi vào vận hạn, gặp khó khăn trong công việc. Tử vi 12 con giáp cho hay, những con giáp sau sẽ có công việc trì trệ, khó thông suốt, thậm chí mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp còn bị rạn nứt.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nổi tiếng với tính cách chịu khó, cần cù, miệt mài trong công việc. Cấp trên đã giao cho Sửu việc gì thì hoàn toàn có thể yên tâm, bởi chắc chắn Sửu sẽ toàn tâm, toàn trí hoàn thành với trách nhiệm cao, không bao giờ để ai phải thất vọng.

tu vi 12 con giap 3
 Sửu gặp khó khăn do vướng phải hạn thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Tháng Ba này, tử vi hàng ngày cho hay, Sửu sẽ gặp khó khăn trong công việc do vướng phải hạn thị phi. Có thể một đồng nghiệp nào đó do ghen tỵ với những thành quả mà Sửu đạt được nên đã buông lời xấu, nhằm hạ thấp uy tín, cũng như cản trở tiến độ công việc của con giáp này.

Trong một công ty, luôn có người nọ người kia, có nhiều người tốt nhưng cũng không hẳn là không có người xấu. Quan trọng nhất, chúng ta cần phải tỉnh táo phân biệt trắng đen rõ ràng, không để lòng tốt của mình bị kẻ khác lợi dụng. Vì vậy, những người tuổi Sửu cần hết sức lưu ý điều này.

Tử vi 12 con giáp cũng cho hay, khó khăn là vậy nhưng Sửu sẽ vượt qua dễ dàng, chắc chắn cuối năm nay, đường công danh thành công vượt bậc.

Tuổi Tỵ

Không được chăm chỉ như Sửu, nhưng Tỵ lại có sự khéo léo, nhanh nhạy, làm đâu thắng đó, thích hợp với công việc ngoại giao, đàm phán trong công ty. Tuổi Tỵ còn được biết đến là con giáp tham vọng, luôn ấp ủ nhiều dự định và luôn quyết tâm thực hiện mọi việc bằng mọi giá.

tu vi 12 con giap 2
 Tỵ cần thận trọng với công việc - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ phải thận trọng với công việc trong giai đoạn này, bởi thành công sẽ không đạt được như mong muốn, thậm chí có thua lỗ và thất bát.

Do đó, nhân dịp này, Tỵ nên tranh thủ rà soát lại công việc của mình. Những công việc nào dang dở thì cần kiểm tra lại, cố gắng đẩy nhanh tiến độ, cũng có thể tìm thêm người tin cậy trợ giúp mình. Với các dự án mới, Tỵ cần có kế hoạch thực hiện chi tiết, cụ thể, đề phòng với mọi bất trắc có thể xảy ra.

Tuổi Dần

Từ đầu năm đến giờ, nhìn chung, đường công việc của Dần khá long đong, lận đận. Tử vi Tân Sửu cho hay, đến tháng Ba này, vận đen vẫn chưa dứt khỏi Dần.

tu vi 12 con giap 3
 Dần long đong, vất vả mà công việc không thông - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này vẫn đang chìm ngập trong công việc, vất vả vô cùng nhưng thành quả lại chưa thấy là bao. Việc nhiều nhưng ít tiền, khiến không ít người mang tuổi Dần rơi vào chán nản, mệt mỏi, thậm chí muốn chùn chân, chuyển việc.

Tuy nhiên, theo tử vi ngày mới, chỉ một thời gian nữa thôi, con giáp này sẽ chính thức bước sang một giai đoạn mới tốt đẹp hơn. Vì vậy, Dần nên cố gắng, quyết tâm nỗ lực vượt qua, chắc chắn thành công sẽ đến.

 (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc.

Nếu có giấc mơ 'BÁO ĐIỀM' này, giàu sang phú quý bủa vây bạn, tiền vàng trút xuống, thời vận sang trang rực rỡ

Nếu có giấc mơ 'BÁO ĐIỀM' này, giàu sang phú quý bủa vây bạn, tiền vàng trút xuống, thời vận sang trang rực rỡ

Giấc mơ mang điềm báo không còn xa lại với nhiều người. Nếu may mắn đêm qua bạn mơ thấy những điều sau thì đó chính là dấu hiệu tài lộc, cuộc đời bạn chuẩn bị bước sang một trang mới rực rỡ. Hãy cùng nhau giải mã giấc mơ đêm qua của bạn nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi ngày mới tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 46 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 15 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt