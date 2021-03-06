Tháng Ba này, 3 con giáp sau cẩn trọng đường làm ăn, công việc trì trệ, rạn nứt quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp

Tháng Ba này, tử vi hàng ngày cho hay, Sửu sẽ gặp khó khăn trong công việc do vướng phải hạn thị phi. Có thể một đồng nghiệp nào đó do ghen tỵ với những thành quả mà Sửu đạt được nên đã buông lời xấu, nhằm hạ thấp uy tín, cũng như cản trở tiến độ công việc của con giáp này.

Người tuổi Sửu nổi tiếng với tính cách chịu khó, cần cù, miệt mài trong công việc. Cấp trên đã giao cho Sửu việc gì thì hoàn toàn có thể yên tâm, bởi chắc chắn Sửu sẽ toàn tâm, toàn trí hoàn thành với trách nhiệm cao, không bao giờ để ai phải thất vọng.

Tử vi 12 con giáp cũng cho hay, khó khăn là vậy nhưng Sửu sẽ vượt qua dễ dàng, chắc chắn cuối năm nay, đường công danh thành công vượt bậc.

Trong một công ty, luôn có người nọ người kia, có nhiều người tốt nhưng cũng không hẳn là không có người xấu. Quan trọng nhất, chúng ta cần phải tỉnh táo phân biệt trắng đen rõ ràng, không để lòng tốt của mình bị kẻ khác lợi dụng. Vì vậy, những người tuổi Sửu cần hết sức lưu ý điều này.

Tuổi Tỵ

Không được chăm chỉ như Sửu, nhưng Tỵ lại có sự khéo léo, nhanh nhạy, làm đâu thắng đó, thích hợp với công việc ngoại giao, đàm phán trong công ty. Tuổi Tỵ còn được biết đến là con giáp tham vọng, luôn ấp ủ nhiều dự định và luôn quyết tâm thực hiện mọi việc bằng mọi giá.

Tỵ cần thận trọng với công việc - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ phải thận trọng với công việc trong giai đoạn này, bởi thành công sẽ không đạt được như mong muốn, thậm chí có thua lỗ và thất bát.

Do đó, nhân dịp này, Tỵ nên tranh thủ rà soát lại công việc của mình. Những công việc nào dang dở thì cần kiểm tra lại, cố gắng đẩy nhanh tiến độ, cũng có thể tìm thêm người tin cậy trợ giúp mình. Với các dự án mới, Tỵ cần có kế hoạch thực hiện chi tiết, cụ thể, đề phòng với mọi bất trắc có thể xảy ra.

Tuổi Dần

Từ đầu năm đến giờ, nhìn chung, đường công việc của Dần khá long đong, lận đận. Tử vi Tân Sửu cho hay, đến tháng Ba này, vận đen vẫn chưa dứt khỏi Dần.

Dần long đong, vất vả mà công việc không thông - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này vẫn đang chìm ngập trong công việc, vất vả vô cùng nhưng thành quả lại chưa thấy là bao. Việc nhiều nhưng ít tiền, khiến không ít người mang tuổi Dần rơi vào chán nản, mệt mỏi, thậm chí muốn chùn chân, chuyển việc.

Tuy nhiên, theo tử vi ngày mới, chỉ một thời gian nữa thôi, con giáp này sẽ chính thức bước sang một giai đoạn mới tốt đẹp hơn. Vì vậy, Dần nên cố gắng, quyết tâm nỗ lực vượt qua, chắc chắn thành công sẽ đến.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc.