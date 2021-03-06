Nếu có giấc mơ 'BÁO ĐIỀM' này, giàu sang phú quý bủa vây bạn, tiền vàng trút xuống, thời vận sang trang rực rỡ

Bạn có thể sắp được tăng lương hoặc gặp vận may trong kinh doanh, buôn bán, hàng hóa bán chạy như tôm tươi khiến bạn chỉ việc ngồi nhà thu lợi, đếm tiền mỏi tay.

Nếu thấy lửa, gia đình bạn chuẩn bị gặp hỷ sự, may mắn tiền bạc sắp đến với bạn. Theo quan điểm giải mã giấc mơ của nhiều người xưa, đây là giấc mơ đại cát đại lợi, và chỉ những người thực sự may mắn mới có giấc mơ này.

Giấc mơ thấy cá đang bơi lội thư thả trong dòng nước là báo hiệu của sự bình yên và an lành, cuộc sống thuận lợi, may mắn đang chờ bạn. Nếu mơ thấy càng nhiều cá thì càng tốt.

Tuy nhiên, để giấc mơ được hiệu nghiệm, bạn nên giữ cho mình tâm trạng vui vẻ, ôn hòa, tránh cãi vã hay xung đột với bạn bè và đồng nghiệp, gây bất lợi cho chính bản thân bạn.

Bạn có thể sắp gặp thành công lớn trong công việc như thăng quan tiến chức, hoặc kiếm về hợp đồng lớn cho công ty nên được khen ngợi tuyên dương, cũng có thể là con cái học hành, thi cử thành đạt, điểm cao.

Giấc mơ về cá báo hiệu cuộc sống an lành - Ảnh minh họa: Internet

Nhân dịp này, nếu bạn đang có kế hoạch làm việc lớn như xây nhà, mua bán đất đai… thì có thể tiến hành. Bạn cũng cần hết sức cẩn trọng đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại, "ghen ăn tức ở", có thể khiến công việc gặp nhiều rắc rối khó lường.

Giải mã giấc mơ: Mơ thấy rắn

Trong tiềm thức tâm linh của người Việt, loài rắn linh thiêng, có nhiều ma lực huyền bí. Nên nếu bạn mơ thấy rắn thì đây là giấc mơ tốt đẹp, dấu hiệu tài lộc sắp đến với bạn. Theo tử vi ngày mới, chỉ thời gian ngắn nữa thôi, bạn sẽ được đón cơn mưa tiền bạc, chân đạp trúng hũ vàng, gia cảnh vui vẻ sum vầy.

Nếu bạn mơ thấy rắn thì xin chúc mừng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Mơ thấy rắn cũng có nghĩa báo hiệu một giai đoạn mới trong cuộc đời bạn. Bạn sắp sửa trải qua một bước ngoặt quan trọng, có thể là một sự thay đổi lớn như lấy vợ, lấy chồng, chuyển nhà, chuyển công tác…

Sự thay đổi này rất tốt đẹp, bởi nó vừa được sự hậu thuẫn của vận may, lại vừa được bạn chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, nên thành công là dễ hiểu.

Giai đoạn này bạn cũng có thể gặp quý nhân phù trợ, người trợ giúp tích cực để bạn đạt được thành công của mình một cách nhanh chóng.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc.